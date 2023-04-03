Как возрождались клубы из «небесной лиги». 5 историй из российского футбола

Российский футбол порой удивляет яркими историями, но у него есть явная тёмная сторона. Из-за нестабильного финансирования (как правило, из бюджета) и других проблем в нашей стране прекращают существования многие футбольные клубы. Причём зачастую это не просто локальные команды, а вполне известные бренды прошлых лет. Некоторым из них удаётся воскреснуть. Как раз о таких примерах мы и вспомнили.

«Амкар»

«Амкар» добрался до Премьер-Лиги в 2004 году и в последующие 14 лет был неотъемлемой частью высшего дивизиона. В 2008-м команда добилась своего лучшего результата в истории — четвёртое место в РПЛ и участие в квалификации Лиги Европы.

Переломным стал сезон-2017/2018. Весной «Амкар» расстался с главным тренером Гаджи Гаджиевым, того сменил Вадим Евсеев, но закончилось всё 13-м местом в РПЛ. В стыках команда дважды победила «Тамбов», однако спасение по спортивному критерию не стало решающим.

В июне РФС отозвал у «Амкара» лицензию из-за недостаточных финансовых гарантий и уже имевшихся задолженностей. Лишившись права выступать в РПЛ, пермский клуб прекратил существование. Вот хронология событий:

18 июня: президент «Амкара» Геннадий Шилов объявил, что команда прекратила существование;

10 июля: правление клуба решило ликвидировать юридическое лицо;

6 ноября: суд признал «Амкар» банкротом.

После этого в течение двух лет «Амкар» мелькал в новостях исключительно в одном контексте — продажи имущества клуба. Зато летом 2020-го начался постепенный процесс возрождения. Первым делом власти Перми получили исключительные права на товарный знак. Ожидалось, что воссоздавать «Амкар» будут на базе другой команды — «Звезды». Но в итоге удалось обойтись без слияния. В начале августа бренд перешёл молодёжной команде, которая не прекращала существование и просто играла под другим названием, а параллельно в третий дивизион заявился любительский клуб «Амкар». Затем в начале апреля 2021-го была зарегистрирована автономная некоммерческая организация, и у возрождённого «Амкара» появился президент — Валерий Чупраков, который занимал этот пост ранее. А уже спустя полтора месяца клуб успешно прошёл лицензирование и заявился в ПФЛ.

Сейчас «Амкар» выступает во Второй лиге, где занимает второе место в 4-й группе. Так что можно потихоньку готовиться к подъёму команды на следующий уровень. Для начала — хотя бы в Первую лигу.

«Амкар-2008» «Амкар» сейчас

«Сатурн»

«Сатурн» выступал в Премьер-Лиге с конца 1990-х и, как и «Амкар», вылетел оттуда не по спортивному принципу. В своём последнем сезоне в РПЛ (2010) команда из Раменского даже финишировала 10-й. А спустя пару месяцев, в январе 2011-го, клуб добровольно вышел из лиги. Причина — банкротство и долг в 1 млрд рублей.

Первое время во втором дивизионе продолжал играть «Сатурн-2» — именно на базе фарм-клуба был воссоздан «Сатурн», который впоследствии убрал из названия лишнюю цифру. Однако окунуться в любительский футбол всё же пришлось: два сезона, начиная с 2012 года, «Сатурн» провёл в непрофессиональной лиге.

В 2014-м «Сатурн» вернулся в профессиональный футбол, заявившись в ПФЛ. Правда, финансовые проблемы никуда не делись, и следующий сезон (2015/2016) команда пропустила. Зато в 2016-м возобновила участие в ПФЛ, только уже в другой зоне — «Запад» сменился на «Центр».

Сейчас «Сатурн» выступает во Второй лиге. Правда, дела у команды складываются не так радужно, как у «Амкара», — она занимает девятое место в подгруппе 3А. Ну а главная новость из клуба за последнее время пришла в начале марта, когда генеральным директором был назначен Роман Широков.

«Сатурн-2010» «Сатурн» сейчас

«Ротор»

«Ротор», в отличие от «Амкара» и «Сатурна», успел даже побороться за чемпионство. В 1990-е команда брала серебро и бронзу чемпионата России. Однако с началом XXI века клуб из-за финансовых проблем скатился вниз. В 2004-м волгоградцы с треском вылетели из Премьер-Лиги, а уже в начале 2005-го лишились статуса профессионального клуба. Тут сработала схема, как у «Сатурна»: во втором дивизионе продолжил выступать фарм — «Ротор-2», а в следующем году «Ротор» возродился на базе этой команды. В таком виде волгоградцы существовали во второй лиге три года.

Летом 2009-го «Ротор» приостановил выступление на полгода. Президент клуба Олег Михеев объяснил это тем, что на счета и имущество волгоградцев были наложены аресты. Таким образом, снявшись со Второго дивизиона после 20 туров, «Ротор» получил в оставшихся матчах технические поражения.

А дальше произошёл очередной фокус, свойственный российскому футболу. «Ротор», несмотря на ситуацию в сезоне-2009, новый розыгрыш начал уже в Первой лиге. Как это возможно? Очень просто: клуб объединился с «Волгоградом», который, в отличие от соседей, занял третье место в зоне ПФЛ и подал заявку на повышение в классе. В итоге, сменив название на «Ротор», команда запрыгнула в Первую лигу вместо отвалившихся по разным причинам «Витязя» и «Ставрополя».

На этом приключения «Ротора» не закончились. Команда в первом же сезоне вылетела из Первой лиги, затем вернулась, а в 2014-м снялась с турнира. Доводы схожие: отказ правительства области от спонсирования клуба в связи с недостатком бюджета. Спустя год «Ротор» скончался полноценно: команду сняли с ПФЛ, а затем ликвидировали юридическое лицо, сославшись на долги, исчислявшиеся миллионами рублей.

Как возродили «Ротор»? На этот раз особенно оригинально: создали команду «Ротор-Волгоград» в структуре местного колледжа олимпийского резерва и заявили её в третий дивизион. Обновлённый «Ротор» быстро вернулся на профессиональный уровень, в первом же сезоне (2015/2016) досрочно поднявшись во Вторую лигу и впоследствии успешно получив лицензию от РФС.

Очередным переломным моментом в истории «Ротора» стал ковидный сезон-2019/2020. Команда к тому моменту выступала в ФНЛ и в связи с досрочным завершением турнира поднялась в РПЛ. Для Волгограда это был праздник — ностальгирующие болельщики спустя много лет получили возможность посмотреть на свою команду в высшем дивизионе. Но радость продлилась недолго. «Ротор» не закрепился в РПЛ, а затем начал стремительное падение. В сезоне-2021/2022 команда провалилась в Первой лиге и во второй раз подряд оформила переход дивизионом ниже. После этого в «Роторе» практически полностью сменились состав и тренерский штаб, и сейчас волгоградцы занимают третье место в 1-й группе Второй лиги.

«Ротор-2004» «Ротор» сейчас

«Кубань»

«Кубань» в нулевые была командой-лифтом, а в 2011-м наконец закрепилась в РПЛ на несколько лет и даже добралась до Лиги Европы. В сезоне-2015/2016 клуб всё же покинул высшую лигу, уступив «Томи» в стыковых матчах. 2018 год не пощадил не только «Амкар», но и «Кубань». Команда, финишировав в середине таблицы ФНЛ, не получила лицензию РФС и прекратила выступление из-за банкротства. Вдогонку клуб, уже прекратив существование, был оштрафован ФИФА из-за долгов перед футболистами, выступавшими в его составе ранее.

Затем «Кубань» начала возрождение, но в не совсем обычном формате. По сути, у клуба произошла двойная реинкарнация. Первая — по инициативе болельщиков и бывших футболистов команды, которые создали общественную организацию. Вторая — в виде клуба «Урожай», основанного на базе «Екатеринодара» и заявившегося в ПФЛ.

Организованная болельщиками «Кубань», хоть и выступала в первенстве края, собирала большое количество зрителей на трибунах. Но долго эта трогательная история не продлилась: летом 2019-го «Урожай» переманил к себе спортивного директора, тренерский штаб и 14 футболистов «Кубани». А ещё спустя год получил разрешение на переименование в «Кубань». При этом отдельно упоминалось, что клуб не является преемником оригинальной «Кубани». Да и болельщики на собрании своей общественной организации не признали экс-«Урожай» наследником «Кубани».

ПФК «Кубань», созданный на базе «Урожая», сейчас выступает в Первой лиге, но от возвращения в РПЛ далёк. Наоборот, команда занимает 15-е место и пытается выкарабкаться из зоны вылета. А болельщицкий ФК «Кубань» по-прежнему обитает в региональных соревнованиях.

«Кубань-2015» «Кубань» сейчас

«Алания»

«Алания» в конце прошлого века не просто подбиралась к чемпионскому титулу, но и смогла завоевать его в 1995 году. А вот затем начались проблемы. Команда, меняя название на предыдущее — «Спартак» — и обратно, опускалась до второго дивизиона и возвращалась в Первую лигу. Именно «Алания» попала в РПЛ в 2010-м году после расформирования «Москвы», но вылетела по итогам первого же сезона. А потом вернулась и в сезоне-2012/2013 снова рухнула в Первую лигу.

Дальше — самое интересное. «Алания» здорово начала сезон-2013/2014, но уже осенью стало известно о серьёзных финансовых проблемах в клубе. Футболисты не получали зарплату по пять месяцев, и владикавказцам запретили регистрировать новичков. Апофеоз — решение «Алании» не лететь во Владивосток на последний матч перед зимней паузой.

10 февраля 2014 года случилось то, к чему всё шло. «Алания» на фоне долга в 1 млрд рублей снялась с соревнований и прекратила существования как юридическое лицо. Довольно быстро удалось использовать уже знакомую схему и возродить команду на базе фарм-клуба — «Алании-Д». Именно к фарму перешло название.

Но в 2016-м власти решили всё переиграть. «Аланию» расформировали и заявили под этим названием новую команду в любительскую лигу. А на профессиональном уровне республику стал представлять владикавказский «Спартак», существовавший на бюджетные средства.

Дальше — больше. В 2019-м в ПФЛ заявились сразу и «Спартак», и «Алания». Причём основную ставку теперь уже явно делали на «Аланию» — туда бесплатно перешли футболисты и главный тренер «Спартака». Вдобавок президентом клуба вскоре стал Владимир Габулов, который ради этого покинул пост министра спорта республики. В итоге получилось следующее разделение: «Спартак» существовал на бюджетные средства и развивал местных воспитанников, а «Алания», которой завладел Даниил Гуриев, отправилась наверх. В ковидном сезоне-2019/2020 «Алания» благодаря проблемам у других клубов запрыгнула в Первую лигу и там стала зажигать под руководством Спартака Гогниева. Команда даже финишировала в зоне стыков за право играть в РПЛ, но не получила лицензию из-за реконструкции стадиона. В следующем сезоне «Алании» пришлось принимать соперников уже в Грозном. В Первой лиге команда заняла лишь шестое место, зато сенсационно добралась до полуфинала Кубка России, выкинув из турнира «Зенит».

«Алания-2012/2013» «Алания» сейчас

Сейчас Гогниева в «Алании» уже нет, но команда всё равно рвётся к успеху. Сейчас она занимает четвёртое место в Первой лиге и по-прежнему имеет шансы не просто залететь в стыки, но и попасть в РПЛ напрямую.