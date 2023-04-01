«Это был договорняк». Очень странный матч двух «Динамо» в СССР

Чем ценны для истории интервью ветеранов футбола — в них, помимо традиционных житейских баек, периодически всплывают действительно важные свидетельства прошлого. Нет-нет да и вскрываются факты, о которых даже теперь не принято говорить вслух. Например, о договорных матчах в Советском Союзе. Как правило, о них упоминают максимально осторожно — без указания дат, мест, названий. Часто «не под запись». Поэтому мы и заинтересовались обстоятельствами игры, о которой рассказал «Чемпионату» бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров. Как выяснилось, этот эпизод сыграл огромную роль в одном историческом достижении.

Александр Уваров экс-вратарь московского «Динамо» «Я могу с чистой совестью сказать: в договорняках ни разу не участвовал. Ни разу. Только недавно узнал, спустя 30 лет, что наше поражение от минского «Динамо» 0:7 — это был договорняк. Сказали футбольные люди, в том числе участники. А тогда смотрел на табло и думал: поскорее бы время матча кончилось. Они нас кружили как хотели. 7:0! Совершенно ничего не заподозрил! Видать, наивный. Ко мне после игры Лев Иванович Яшин подошёл, царство ему небесное: «Коллега, держись, бывает и такое».

Идентифицировать «странный» матч помог нетипичный для футбола счёт. На самом деле он случился не 30, а 40 лет назад (41, если быть абсолютно точным) и напрямую повлиял на исход чемпионской гонки.

В сезоне-1982 в высшей лиге СССР участвовало целых четыре «Динамо» (из 18 команд). Три из них (кроме московского) претендовали на титул. Минчане, никогда прежде не поднимавшиеся на пьедестал, вдруг навязали борьбу двум обладателям европейского Кубка кубков — одноклубникам из Киева и Тбилиси.

Практически весь второй круг таблицу возглавляли белорусы во главе с изобретателем «искреннего футбола» Эдуардом Малофеевым. Но ещё за два тура до конца их чемпионство было под большим вопросом.

В 32-й игровой день главные претенденты на золото синхронно оступились дома. Киевляне проиграли «Спартаку» — 1:2, а минчане неожиданно скатали нулевую ничью с «Пахтакором» из Ташкента и на одно очко вырвались вперёд в таблице. На финише сезона обе команды ожидали тяжелейшие, как можно было подумать, двойные выезды: украинцев — в Тбилиси и Ереван, белорусов — в столицу, к «Динамо» и «Спартаку». На деле же и те и другие вывезли оттуда максимум очков.

Минское «Динамо» Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

16 ноября 1982 года бело-голубые из Москвы и Минска сошлись в ЛФК ЦСКА. Обычно местные команды сполна использовали преимущество этого, с позволения сказать, поля — накинутого поверх бетона тонкого паласа. Но тут сразу всё пошло не по плану (или, наоборот, по плану?). Мячи в ворота молодого (22 года) Уварова начали влетать уже с пятой минуты. К перерыву на табло горели цифры 0:3, к финальному свистку — 0:7. Народ на трибунах, судя по редким записям, потешался. Пять первых голов гости забили с игры, два последних — с пенальти. Больше всех расстарался нападающий Пётр Василевский, оформивший хет-трик. Ещё по мячу хозяевам добавили Сокол, Гоцманов, Алейников и Гуринович.

Об уровне сопротивления в ведомственном дерби можно судить по редкому видео, дожившему до наших дней. Примечательно, что справа в обороне у хозяев весь матч отрубился будущий президент «Динамо», ПФЛ и РФС Николай Толстых (№2). А в центре защиты — динамовская легенда Александр Новиков по прозвищу Автоген.

Белорусские СМИ после матча накрыла эйфория: предпоследний шаг к чемпионству сделан.

«Советская Белоруссия»: «Каждый гол, забитый в этом матче, был результатом интересных, непохожих одна на другую комбинаций. Минчане играли азартно, вдохновенно и результативно. Все семь мячей, забитых в ворота хозяев поля (матч проходил в футбольно-легкоатлетическом комплексе ЦСКА в Москве) Соколом, Василевским (3), Гоцмановым, Алейниковым и Гуриновичем, явились доказательством неоспоримого игрового и территориального преимущества футболистов Белоруссии».

«Физкультурник Белоруссии»: «Трудно переоценить значение этого матча для минчан. При удачном исходе отчётной встречи наши футболисты впервые в своей истории вплотную приближались к верхней ступени пьедестала. Как показал ход встречи, синтетический покров футбольного поля не смутил лидеров чемпионата. Напротив, в столь идеальных условиях создаётся объективное мнение о технической подготовленности команды. И минчане продемонстрировали, что в этом плане (и не только в этом) они на голову выше своих московских одноклубников».

Болельщики минского «Динамо» Фото: РИА Новости

Как нетрудно догадаться, московская пресса восторга белорусских коллег не разделила. Обозреватель еженедельника «Футбол-хоккей» Гарун Акопов жёстко как для того времени (период застоя в СССР) раскритиковал хозяев поля: «Один из самых именитых наших клубов с богатой историей и традициями проигрывает дома 0:7, да ещё в условиях, непривычных для гостей, уступает им практически без борьбы. Это и прискорбно, и тревожно. Неужели нынешнее поколение футболистов московского «Динамо» не желает иметь отношения к славному прошлому своего клуба?»

Выдержка из «Труда»: «Давно уже (последний раз в 1956 году — московскому «Локомотиву», 1:7) многократный чемпион страны московское «Динамо» не проигрывало с таким, прямо скажем, унизительным счётом».

В свою очередь, наставник минчан остался полностью доволен как качеством игры, так и её результатом.

Эдуард Малофеев главный тренер минского «Динамо» в 1978–1983 гг. «Все прекрасно понимали важность встречи с московскими одноклубниками. Моя задача заключалась не в том, чтобы «накачать» ребят, наоборот — нужно было их успокоить. Давно известно, что большая ответственность приводит в спорте к нарушению привычной мышечной деятельности. Настраиваться надо на игру, но нельзя психологически перенапрягаться. С каждым из футболистов поговорил, объяснил, как лучше снять этот стресс…

Похоже, наши старания не прошли даром. Лишь в самые первые минуты спор был равным, а затем мы взяли своё. Что говорил в перерыве? Просил ни в коем случае не расслабляться, не останавливаться. Просил играть до конца, тем более что всё у нас получалось».

Любопытно было бы послушать и тренера московского «Динамо» Вячеслава Соловьёва, но пресс-конференции в советском футболе начала 1980-х, к сожалению, были большой редкостью. Поэтому не судьба.

По мотивам свежих откровений Уварова у читателя может возникнуть резонный вопрос: если матч реально был с «фиксированным» исходом, зачем было забивать так демонстративно много? Возможно, «делали» разницу мячей на случай равенства очков на финише. Ну или банально вошли во вкус. А может, и то и другое — остаётся только догадываться.

Матч минского «Динамо» со «Спартаком» Фото: Игорь Уткин/ТАСС

В последнем туре минчане раскатали в Москве ещё и «Спартак», тоже с чудным счётом — 4:3. И стали чемпионами СССР — в первый и последний раз.

Интересно, что спустя три года Малофеев принял уже московское «Динамо» и в 1986-м едва не сделал его тоже чемпионом. Но на этот раз главный антагонист, прагматик Лобановский взял у него двойной реванш — за месяц до Кубка мира сменил в сборной СССР, а затем убрал с первого места в чемпионате страны. Последний матч сезона залез аж на декабрь и превратился фактически в «золотой». В присутствии 100 тысяч зрителей на Республиканском киевляне обыграли москвичей 2:1 и защитили титул. Первое место от второго отделило всего одно очко. Как и в 1982-м.