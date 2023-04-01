«Ливерпуль» забил «Сити». А дальше для команды Клоппа всё сложилось ужасно

«Сити» продолжает гонку за «Арсеналом». В 29-м туре действующие чемпионы обыграли своего главного соперника за последние годы. Правда, именно в этом сезоне «Ливерпуль» не настолько хорош – клуб близок к тому, чтобы не попасть в Лигу чемпионов.

Интрига была в том, что Холанд из-за травмы пропускал матч. Даже не попал на скамейку и смотрел за игрой с трибуны. Однако «Сити» задавил соперника уже в самом начале. Первые 10 минут хозяева владели мячом 77% времени. Стоунз традиционно играл правого защитника при обороне и опорного хавбека, если его команда была с мячом. То есть чаще он оказывался в центре поля, чем на фланге.

«Ливерпуль» не торопился обострять, разыгрывая мяч от своих ворот низом. И на 17-й минуте это сработало. Игроков «Сити» удалось выманить на чужую треть, линия защиты поднялась до центра поля, и получилась шикарная атака. Фактически в два паса удалось пройти всё поле. Жота из центрального круга открылся на грани офсайда (всё же в правильном положении), а потом скатил мяч под удар Салаху. Так гости внезапно вышли вперёд на «Этихаде».

Подача Трента Фото: Кадр из трансляции

После такого «Сити» включился на полную и начал постоянно создавать моменты (по ударам до конца тайма – 6:0). Одна из атак закончилась голом. Хозяева буквально раскатали соперника низом. Пасовались так быстро, что Трент не успел занять удачную позицию. И позволил «Сити» избежать офсайда, и не закрыл Грилиша на фланге, который отдал голевую передачу на Альвареса.

Атака «Манчестер Сити» Фото: Кадр из трансляции

Первый тайм завершился со счётом 1:1 с игровым преимуществом «Сити». С другой стороны, по судейству осталось несколько вопросов. Пожалуй, Тренту повезло уйти на перерыв без жёлтой, но что важнее – Родри без красной. Уже имея жёлтую карточку, он сорвал опасную атаку «Ливерпуля» 3 в 2. Гости были возмущены и долго спорили с арбитром, но, само собой, он не передумал, а VAR по протоколу не мог включиться в этот эпизод.

Фол Родри Фото: Кадр из трансляции

Не успел начаться второй тайм, а «Сити» вышел-таки вперёд. Уже команда Гвардиолы воспользовалась высокой линией обороны соперника. В результате Де Брёйне забивал уже в пустые ворота. А буквально через несколько минут забил ещё и Гюндоган. 3:1 – на этом результат был фактически сделан.

«Ливерпуль» не бросил играть, имел несколько моментов (в том числе Гакпо), но «Сити» всё равно был ближе к тому, чтобы забить ещё раз. Так и произошло. На 74-й минуте отличился уже Грилиш, а у Де Брёйне – 13-я голевая в сезоне. Бельгиец лидирует в списке ассистентов АПЛ. Итог матча – 4:1, даже несмотря на то, кто открыл счёт.

Для «Сити» важно, что получилась крупная победа. Это будет иметь ключевое значение, если по итогам сезона окажется одинаковое количество очков с «Арсеналом».