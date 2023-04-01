«Спартак» проигрывает гонку Карпину? Ужасная реализация привела к очередной потере очков

«Спартак» второй тур подряд потерял очки и не сумел обогнать «Ростов» Валерия Карпина.

Красно-белые вышли на этот матч без Георгия Джикии и Квинси Промеса. Капитан «Спартака» получил травму в Оренбурге, а лучший бомбардир почувствовал дискомфорт уже перед встречей с «Ахматом», поэтому остался на скамейке. Зато смог принять участие в сегодняшней игре Александр Селихов. Голкипер из-за болезни пропустил матч сборной России с Ираком, но быстро восстановился и попал в основу.

Гильермо Абаскаль в этот раз выбрал классическую схему 4-4-2. Но со своим наполнением. На краях полузащиты располагались не типичные фланговые игроки – Михаил Игнатов справа и Роман Зобнин слева. В центр поля вернулся Даниил Денисов, а в центр обороны – Руслан Литвинов. Новичок Алексис Дуарте (самый дорогой зимний трансфер РПЛ), видимо, пока не убеждает испанского тренера. Но выбранная на игру с «Ахматом» тактика не обеспечила красно-белым доминирования с первых минут. Гости держали хозяев подальше от своих ворот, хорошо встречали спартаковцев в средней трети поля. Команде Абаскаля недоставало скорости, и за полтайма зрители не увидели ни одного удара по воротам.

Самые интересные моменты до перерыва были связаны с эпизодами с неназначенными пенальти. Первый спорный момент – единоборство Зобнина и Андрея Семёнова после углового. Контакт был, спартаковец попал по ноге грозненца, но, кажется, Семёнов всё же упал по своей инициативе, почувствовав касание. Судьи на VAR поддержали решение главного. Возможно, ассистенты учитывали, что в случае 11-метрового разгорелся бы скандал, так как Алексей Сухой ошибочно назначил угловой в пользу южан. Сухой не работал в РПЛ с октября, и его решили не подставлять. Второй спорный момент – в штрафной Георги Шелии. Уже сам Семёнов попал по ноге Никите Чернову после удара спартаковца. Тут были вопросы по позиции Литвинова (не залез ли он в офсайд, получая мяч с хитрого розыгрыша стандарта?), но судьи на VAR по какой-то другой причине снова поддержали Сухого.

«Спартаку» в первом тайме не хватало и ширины в атаке. Крайние хавбеки смещались в центр, игравший левого защитника правоногий Томаш Тавареш – тоже. Хозяева, имея впереди двух высоких форвардов, сделали всего три кросса за 45 минут. Вдобавок Александра Соболева тянуло то налево, то в глубину. А он-то нужнее в штрафной. Хотя однажды Соболев своим пасом вывел Шамара Николсона один на один, но ямаец запутался в решениях и потерял мяч.

Возможно, неуверенность Николсона в себе идёт от малого количества практики. Форвард-легионер выпадал из командных действий и вполне естественно, что в перерыве Абаскаль его заменил – на Промеса. Вот только Квинси отыграл всего четыре минуты. Скорее всего, голландец усугубил старую травму, а не получил новое повреждение, поэтому тут же покинул поле. Квинси был очень расстроен случившемся! В результате Абаскалю пришлось поднимать со скамейки Бальде Кейта, к которому испанец ещё недавно имел претензии по тренировочному процессу.

В остальном же замены усилили игру «Спартака». Кейта, Кристофер Мартинс Перейра и появившийся на поле в чемпионате России впервые с августа 2022-го Виктор Мозес добавили красно-белым скорости в атаке. Но Шелия тащил всё, что можно и нельзя. Как же голкипер грозненской команды достал мяч после на редкость удачного кросса Даниила Хлусевича (по статистике единственного точного у правого защитника из десяти) и удара от Бальде – уму непостижимо! «Ахмат» же почти забыл о контригре, владел мячом меньше 30% и по возможности потягивал время, чтобы сохранить нулевую ничью в Москве.

В горячей концовке «Спартак», конечно же, упростил игру, максимально давил на ворота Шелии. Если команда Сергея Ташуева не нанесла во втором тайме ни одного удара, а за весь матч лишь раз попала в створ, то красно-белые завершили встречу с 18 ударами и шестью попаданиями в створ. Но «Ахмат», набирающий в этом сезоне РПЛ больше очков на выезде, чем дома, опять остановил гранда на его поле. Пять туров назад победил «Зенит» в Санкт-Петербурге, а теперь не уступил «Спартаку». Символично, что Семёнов доигрывал матч с разбитым лицом: очки южанам в буквальном смысле дались кровью.