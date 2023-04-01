У «Зенита» наконец-то появился нападающий. Сергеев вернулся и добыл победу чемпиону

«Зенит», победив «Урал» в Санкт-Петербурге, увеличил отрыв от «Спартака» и «Ростова» до 10 очков.

Вильмар Барриос не восстановился от травмы к матчу с «Уралом», так что сегодня, как и во встрече с ЦСКА, «Зенит» сыграл без ключевой фигуры в центре поля. В остальном у чемпионов России был сильнейший состав. Андрей Мостовой выздоровел – попал в основу, а Иван Сергеев после травмы начал игру на скамейке запасных.

Поражение от ЦСКА должно было по-настоящему разозлить зенитовцев, которые, казалось, потеряли «голод» весной 2023-го, решив, что золото в кармане. Около тридцати тысяч болельщиков, собравшихся сегодня на «Газпром Арене», ждали, что чемпионы России с первых минут матча с «Уралом» включат максимальные скорости и будут беспрерывно атаковать, пока не забьют. Но этого не случилось. Так просто команду Виктора Гончаренко, выдавшую до прошлого тура РПЛ 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, сейчас не возьмёшь. Кстати, сам Гончаренко смотрел игру в Санкт-Петербурге с трибуны – отбывает дисквалификацию за использование грубых слов в нашем приличном футбольном обществе.

«Урал» пробовал прессинговать, но не увлекался, так как «Зенит» находил свободное пространство через передачи низом. Средним блоком гости хорошо оборонялись, а когда хозяева подходили к штрафной – закрывали створ и количеством игроков, и качеством (двигались слаженно, организованно). У сине-бело-голубых, как и в предыдущих матчах после зимней паузы, были проблемы со своим прессингом. То опоздает кто-то с рывком, то займёт слишком высокую позицию, и, например, Далер Кузяев вынужден был дорабатывать за Малкомом. С другой стороны, хитрое движение Малкома и Андрея Мостового при владении командой мячом могло обеспечить лидеру РПЛ решающее преимущество. «Зенит» использовал длинные забросы за спины защитников на быстрых игроков.

Команда Сергея Семака всё же нанесла до перерыва 11 ударов против всего лишь двух у «Урала», но в створ попала только дважды («шмели» – ни разу). С реализацией моментов у «Зенита» тоже «не всё окей». В первую очередь это, конечно, касается Матео Кассьеры, который вымучивает своей первый гол в РПЛ за петербуржцев. До перерыва колумбиец упустил несколько моментов, например, когда опасно бил головой после одного из 16 кроссов в исполнении чемпионов России.

«Зенит» увеличивал давление, прижимал екатеринбуржцев к воротам Ильи Помазуна. Особенно чувствовалось преимущество команды Семака перед перерывом и в дебюте второго тайма. Шестеро бразильцев быстро комбинировали вместе с колумбийцем и тройкой россиян «Урал» гнулся, но не ломался. И даже имел шанс забить, когда продолжающий авантюрно действовать в обороне молодой Роберт Ренан подарил своей ошибкой момент Лазару Ранджеловичу. Если бы не Вендел, закрывавший в этом матче позицию опорника, быть бы чистому выходу один на один.

В середине второго тайма Семак убрал Кассьерру и почему-то Кузяева, выпустив Сергеева и умеющего забивать после выхода на замены Густаво Мантуана (бразилец и «Уралу» положил мяч, правда, из офсайда). Колумбийский нападающий пробил в итоге всего два раза. Зато Сергееву хватило одной попытки, чтобы забить. Классно исполнил момент Клаудиньо, переигравший на правом полуфланге кандидата в сборную России Мингияна Бевеева, а Иван здорово открылся между двумя защитниками и воспользовался ошибкой Силвие Бегича.

«Урал» сдулся, пропустив за 20 минут до конца. Команда Гончаренко как будто уже и не верила в то, что сможет спастись в битве с лидером РПЛ, а на скамейке запасных скучал лидер «шмелей» Эрик Бикфалви (румын по каким-то причинам так и не сыграл). В результате продлилась печальная серия уральцев в матчах с «Зенитом»: они никогда не побеждали сине-бело-голубых в чемпионатах России и всегда проигрывали в Санкт-Петербурге. А в концовке хозяева забили второй.

В голевой атаке снова поучаствовал Клаудиньо, а перешедший направо Бивеев теперь не сумел закрыть кросс Дугласа Сантоса. Сергеев оформил дубль ударом в касание.

В этом сезоне Иван – не просто ведущий нападающий «Зенита», а, по сути, единственный.