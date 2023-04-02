Гвардиола отпраздновал гол с соперником. Игрок «Ливерпуля» разозлил своих болельщиков

Не каждый день увидишь в футболе, как тренер команды празднует забитый гол с… игроком противоположной команды. Но в этот уикенд именно так и случилось. А как иначе назовёшь реакцию полузащитника Артура на эмоциональное поведение Хосепа Гвардиолы? В 29-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:1. На 27-й минуте игры режиссёр трансляции поймал удивительный кадр.

Хулиан Альварес сделал счёт 1:1, ответив своим забитым мячом на гол Мохамеда Салаха. На скамейке запасных «Манчестер Сити» сияли улыбки у игроков и тренеров хозяев. Когда аргентинец поразил ворота Алисона Бекера, Гвардиола восторженно подпрыгнул, потрясая кулаками в сторону своих болельщиков. В этот момент рядом со скамейкой запасных «Ман Сити» проходили игроки «Ливерпуля», и Гвардиола… Решил отпраздновать с ними.

Гвардиола празднует гол с Артуром Фото: Michael Regan/Getty Images

Сначала Пеп повернулся к Константиносу Цимикасу, протягивая руку, но защитник проигнорировал тренера «Ман Сити». А вот Артур разделил радость с Гвардиолой: он пожал руку каталонцу, улыбнулся и о чём-то с ним пошутил.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я был счастлив и сказал [Цимикасу], какой хороший гол мы забили. Мне очень жаль, что вы так думаете. Спросите его, есть ли у меня уважение, спросите Цимикаса. Я праздную гол так, как праздную его со своим сыном. Если вы думаете, что это неуважительно, то мне вам нечего сказать».

Болельщикам «Ливерпуля» не понравилось поведение Артура. Некоторые из них уже отправляют полузащитника обратно в Турин играть за «Ювентус». Кстати, бразилец, находящийся с сентября в аренде, провёл всего четыре матча за «Ливерпуль» в этом сезоне. Похоже, желание фанатов красных скоро осуществится.