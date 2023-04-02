«Тренеры-неудачники» перевернули Серию А. Успех «Наполи» и «Милана» — чудо для них

Матч «Наполи» и «Милана» в Серии А – эстафета между будущим и действующим чемпионом Италии. Вряд ли голословное награждение неаполитанцев что-то изменит: отрыв от второго места за 11 туров до конца – 19 очков. Прежде всего клубы роднит тренерская история. Стефано Пиоли впервые выиграл чемпионат Италии год назад, в возрасте 56 лет. Лучано Спаллетти собирается присоединиться к нему в 64 года. Главный тренер «Наполи» наконец получит трофей, к которому шёл всю карьеру.

Италия - Серия А. 28-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Наполи Неаполь Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Спаллетти уже выигрывал два чемпионата и Кубка России с «Зенитом», Кубок Италии и Суперкубок Италии в «Роме», но именно победа в Серии А, несомненно, станет для него самой ценной в жизни. Будучи футболистом, Лучано не выиграл трофеев, обитая между Сериями В и С. Он был обычным полузащитником, не выделявшимся талантом. Однако в «Виртус Энтелле» и «Специи» он поработал с Джан Пьеро Вентурой, из-за чего, вероятно, решил начать обучение в тренерской школе Коверчано. Спаллетти защитил диссертацию, тематикой которой стала схема 3-5-2, но в своих командах зачастую использовал расстановку 4-2-3-1 или 4-3-3.

Лучано Спаллетти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Пиоли также не был великим футболистом, однако поиграл в Серии А за «Ювентус». В сезоне-1985/1986 команда выиграла чемпионат Италии. Кстати, в «Юве» Пиоли пересёкся с Мишелем Платини, Паоло Росси и Збигневом Бонеком. Стефано играл на позиции крайнего защитника, при этом мог занять место полузащитника. Его кумиром был Марко Тарделли по прозвищу Бешеный пёс. «Я всегда восхищался его гибкостью и выдержкой», — отмечал Пиоли в молодости. Затем он выступал за «Верону» и «Фиорентину», позже — за команды низших дивизионов. В 1999-м, в возрасте 34 лет Пиоли завершил карьеру. За год до этого у него случилась остановка сердца после игрового столкновения. «Я ничего не помню. Набрался храбрости посмотреть кадры только спустя много месяцев», — рассказывал экс-защитник, будучи тренером «Милана». Пиоли решил не шутить со здоровьем и прекратил играть в футбол. Но, как и Спаллетти, планировал реализовать себя в тренерской деятельности.

Стефано Пиоли — игрок «Фиорентины» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Обоих специалистов объединяет тяжёлый путь в элиту. Прежде чем возглавить клуб Серии А, Спаллетти поработал в «Эмполи», в котором завершил игровую карьеру. Лучано сначала набрался опыта в молодёжке, а затем, перейдя в основную команду в 1995-м, вывел её в высший дивизион. Затем Спаллетти пережил неудачный опыт с «Сампдорией» и «Венецией», отправив обе команды из Серии А в Серию В. Первый заход в «Удинезе» не получился, в «Анконе» из второго дивизиона тоже не вышло, но в 2002-м Лучано снова позвали в Удине. И он преобразил клуб. «Удинезе» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов, а Спаллетти отправился на повышение в «Рому» через четыре года. Там он изобрёл роль «ложной девятки» до Гвардиолы, ругался с Тотти, пытался выиграть Серию А и заработал статус одного из сильнейших итальянских специалистов.

Лучано Спаллетти в «Роме» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Затем Спаллетти отправился на несколько лет в Санкт-Петербург, вернулся обратно в Италию, где опять ссорился с Тотти в «Роме», переходил в «Интер» и боролся с Мауро Икарди и Вандой Нарой. В Италии Лучано не хватало одного – победы в Серии А. И вот спустя почти 30 лет с начала тренерской карьеры он близок к первому скудетто.

Путь Пиоли не менее тернист. С 2003-го он поработал в «Салернитане», «Модене», «Парме», «Гроссето», «Пьяченце», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо» и «Болонье», прежде чем в 2014 году получить приглашение в первый топ-клуб по меркам Италии – «Лацио». В первый сезон клуб занял третье место и попал в квалификацию Лиги чемпионов, а уже на второй год Пиоли был уволен. В конце чемпионата-2015/2016 «Лацио» проиграл в дерби «Роме» Лучано Спаллетти со счётом 1:4, после чего руководство «орлов» уволило Стефано.

По ходу сезона-2016/2017 Пиоли получил новый, статусный вызов – работу в «Интере». К слову, именно за «нерадзурри» тренер болел в детстве. Однако в любимой команде у Стефано не задалось: он был уволен за три тура до конца чемпионата, а «Интер» финишировал вне зоны еврокубков (седьмым). Забавно, но на следующий год руководство миланцев позвало тренировать как раз Спаллетти. А Пиоли уехал работать в «Фиорентину»: в первый сезон «фиалки» финишировали восьмыми, а в следующем чемпионате шли рядом с зоной вылета, из-за чего в 31-м туре Стефано уволили. Очередная неудача, и казалось, что Пиоли навсегда заработал статус тренера-середняка. Тем удивительнее, что в начале сезона-2019/2020 его позвал «Милан». «Препятствия слишком высоки для тех, у кого нет сильных амбиций», — отмечал сам Пиоли. Именно с «россонери» у специалиста получилось то, чего от него не ожидали – выиграть Серию А. Аналогичная ситуация и у Спаллетти: до начала сезона-2022/2023 вряд ли кто-то всерьёз мог заявить, что Лучано уверенно приведёт «Наполи» к первому титулу за более чем 30 лет.

Стефано Пиоли (верхний ряд, крайний слева) Фото: Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images

Ещё одна схожая черта заключается в облике чемпионских команд Неаполя и Милана. И Спаллетти, и Пиоли разрешили творить на поле своим лидерам – Хвиче Кварацхелии и Рафаэлу Леау соответственно. Оба футболиста являются ключевыми факторами успехов команд. И обоим позволено чуть больше в строгих тактических тренерских рамках. Перед стартом сезона СМИ рассуждали об автоматизме футбола Спаллетти и что Хвиче придётся адаптироваться под систему «Наполи». Однако всё вышло настолько гладко и успешно, что Кварацхелия получает возможность творить: яркое подтверждение – его гол «Аталанте» после сольного прохода.

А ещё тренеры необычным способом снимают стресс. Спаллетти родился в области Тоскана. Это сельская местность, поэтому Лучано всегда тянуло к загородной жизни. Он владеет двумя загородными поместьями, настоящими фермами, на которых выращивается урожай, изготавливаются вино и масло, разводятся животные. Бурная деятельность, которая расслабляет Спаллетти. Когда что-то идёт не так, ему достаточно одного дня на тракторе, чтобы развеять дурные мысли. Пиоли родом из Пармы и снимает напряжение другим способом. Любит кататься на велосипеде. Стефано отмечал, что подобный отдых выводит токсины и улучшает настроение. После победы «Милана» в Серии А в 2022 году Пиоли сел на велосипед и с друзьями поднялся на перевал Ла-Чиза на Апеннинском хребте, между областями Эмилия-Романья и Тоскана. Так что оба тренера знают, каких усилий стоит желанный результат, неважно, в какой сфере.