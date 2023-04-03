Дзюба довёл до совершенства два классных навыка. «Спартаку» не хватает такого форварда

В субботу в РПЛ друг за другом выступили две московские команды. Сначала «Локомотив» уверенно обыграл «Пари НН» — 4:0, а чуть позже «Спартак» не смог переиграть «Ахмат» — 0:0.

Если «Локо» в четырёх матчах РПЛ после зимней паузы одержал четыре победы, то «Спартак» победил лишь раз. Главное отличие — атакующая производительность: 11 голов у красно-зелёных и лишь пять — у красно-белых.

В то время как у «Спартака» нет игрока, который делал бы разницу впереди, у «Локомотива» такой появился. После зимы в национальном чемпионате у Артёма Дзюбы шесть голов и один результативный пас. На одно голевое действие нападающему требуется всего лишь 45 минут!

А ведь зимой Артёма могла взять к себе любая команда лиги! И если «Пари НН» и «Торпедо» на каком-то этапе «заигрывали» со спортсменом, но не решились на отношения, то все остальные, включая «Спартак», даже мыслей таких не допускали, отворачивая от форварда взгляд. Что ж, очень даже напрасно.

В чём уникальность Дзюбы?

У Дзюбы есть два доведённых до совершенства навыка, которые делают его успешным на уровне РПЛ. Они работают вне зависимости от соперника — абсолютно второстепенны его схема и расположение на поле. Дзюбе всё равно, сколько у тебя защитников — четыре или пять, и форварду нет разницы, низко или высоко ты обороняешься.

Первый навык — результативность. Артём умеет забивать сам и ассистировать партнёрам, высок его КПД. Там, где другие торопятся и засаживают во вратаря или мимо, он хладнокровно решает на опыте. Это особенно ценно в лиге, где команды при обороне не стесняются закрываться в своей штрафной большими силами.

Нынешние голевые показатели Дзюбы ничуть не удивляют. Если взять четыре последних сезона чемпионата России, то именно он был лучшим в турнире: 56 голов и 33 голевые передачи в 110 играх.

Если что сейчас и поражает, так это эффективность Дзюбы. Невероятно, но всего лишь десяти ударов после рестарта РПЛ Дзюбе хватило для шести голов — полторы попытки на гол! Серьёзный конфуз в чемпионате случился лишь однажды — нереализованный пенальти в матче с «Краснодаром» в предыдущем туре. Но та осечка ничуть не смутила нападающего — после неё у него гол и голевой пас. Если вернуться к четырём последним сезонам, то тогда Дзюба в большей степени щадил соперников — голевым становился лишь каждый пятый удар. Неудачи так утомили парня, что он совсем «озверел».

Без хладнокровия Дзюба ни за что не забил бы красивейший первый гол в ворота «Пари НН». Менее опытный нападающий мог принимать мяч и запороть атаку, а Дзюба всё сделал в касание и неожиданно для всех, в том числе для вратаря нижегородцев.

Второй гол Дзюбы случился тоже в результате удара в одно касание. На сей раз он был ожидаемым, но зато нападающий послал мяч точно в уголок.

Второй важный навык Дзюбы — готовность организовать атаку за счёт сохранения мяча своей команде после передачи из любой точки поля. Станешь прессинговать «Локо» с Дзюбой — твой прессинг легко могут разрушить длинной доставкой мяча. Прижмёшься в игре с «Локо» Дзюбы к своим воротам — за счёт длинной доставки мяча на нападающего тебя сразу могут огорошить голевым моментом. Какое решение ни прими — против такого Дзюбы ты в проигрышном положении.

«Спартаку» точно не хватает такого форварда?

Парадокс в том, что по моментам «Спартак» весной в РПЛ даже превосходит «Локо». Только вот их некому решать. Особенно проблемы возникают, когда соперник окапывается сзади, как команда из Грозного. Поэтому у красно-белых на шесть голов меньше, чем у красно-зелёных.

Имея высокоэффективного Дзюбу, «Локо» выиграл четыре матча из четырёх, в которых нанёс 53 удара всего, 40 из которых из штрафной.

Не имея высокоэффективного Дзюбы, «Спартак» выиграл один матч из четырёх, в которых нанёс 75 ударов, 43 из которых из штрафной.

На острие у «Спартака» основным является Александр Соболев. Но если Дзюба весной в РПЛ из десяти ударов (все — из штрафной) выжал шесть голов, то его спартаковский коллега не забил ни разу при 16 ударах (11 — из штрафной)! Первая апрельская суббота тоже показательна: дубль Дзюбы при трёх ударах и молчание Соболева при четырёх. Это называется разницей в классе. Здесь и сейчас мастерство Дзюбы выше, чем у главного спартаковского центрфорварда.

Что голевое мастерство Дзюбы выше, чем у Соболева, совсем не новость. В четырёх предыдущих сезонах РПЛ у Дзюбы голевым становился каждый пятый удар. Если быть совсем точным, то на гол требовалось 4,8 попытки — 56 голов при 269 ударах. У Соболева же на гол в четырёх предыдущих сезонах уходило шесть попыток — 39 голов при 233 ударах. То есть Дзюба как был лучше как голеадор, так и остаётся.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Именно Соболев — лучший спартаковский центральный нападающий. Поэтому с другими сравнивать Дзюбу даже нет смысла. Интересно, что в РПЛ текущего сезона у Соболева 15 (7+8) голевых действий. У Дзюбы же за один март 7 (6+1). Получается, за месяц отыграл почти половину!

К Дзюбе можно относиться по-разному, но глупо не признавать, что по российским меркам это суперфорвард. Был и остаётся. Уму непостижимо, как он половину зимы оставался без клуба, пребывая в статусе свободного агента!

«Локо», спасибо за спасение классного игрока! С таким мастером наш футбол гораздо зрелищнее, чем без него. У «Спартака» и остальных есть повод кусать локти.