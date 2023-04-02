«Челси» справедливо убрал Поттера. Хотя его просто подставили

Увольнения тренеров стараются осуществлять во время паузы на матчи сборных. Так, например, «Тоттенхэм» недавно убрал Антонио Конте. Однако теперь во время первого же тура после возобновления АПЛ случились ещё два увольнения. «Лестер» освободил от должности Брендана Роджерса, а «Челси» – Грэма Поттера. 13 отставок по ходу сезона – рекорд АПЛ.

1) Скотт Паркер («Борнмут»)

2) Томас Тухель («Челси»)

3) Грэм Поттер («Брайтон»)

4) Стивен Джеррард («Астон Вилла»)

5) Фрэнк Лэмпард («Эвертон»)

6) Джесси Марш («Лидс»)

7) Бруну Лаже («Вулверхэмптон»)

8) Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)

9) Натан Джонс («Саутгемптон»)

10) Патрик Виейра («Кристал Пэлас»)

11) Антонио Конте («Тоттенхэм»)

12) Брендан Роджерс («Лестер»)

13) Грэм Поттер («Челси»)

Увольнение Поттера – самое парадоксальное. Можно легко найти аргументы и за, и против тренера. Даже учитывая травмы, состав «Челси» явно не на 11-е место в таблице. Какой бы бардак ни творился и в дирекции, и в медицинском департаменте – команда просто обязана идти выше. Ответственность главного тренера тут безусловна. Особенно если деградировали сразу ряд футболистов. В том числе Маунт, Кулибали и Стерлинг.

Можно сказать, что по итогам семи месяцев тренер не справлялся с ситуацией. Эксперименты с составом себя не оправдывали (чего стоит только Стерлинг на позиции левого защитника). Поттер ставил смелый футбол в «Брайтоне», но не показал этого в «Челси». Возможно, потому что никогда раньше не работал на таком уровне. Или ему просто требовались время и доверие, но этого мы уже не узнаем.

А теперь пару слов о том, что вообще творилось в команде. Принято говорить, что куча трансферов – это приятная головная боль для тренера и хорошо, когда есть из кого выбирать. Отчасти так и есть. Лучше иметь в составе Жоау Феликса и Энцо Фернандеса, чем не иметь. Но в какой-то момент тренер оказался заложником ситуации.

Раз за разом травмы получали важные футболисты. Особенно те, что имеют ключевое значение для обороны. Чилуэлл, Джеймс, Тьяго Силва, Фофана, Канте, Ковачич. А в атаке в это время нужно было давать шанс новичкам. Нельзя просто так взять и пригласить кучу вингеров, но при этом не дать кому-то из них шанса. В каком-то смысле «Челси» стал противоположностью «Арсенала», который играет плюс-минус одним составом.

Грэм Поттер Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Очевидно, что Поттер в принципе не мог во всём этом многообразии сразу наигрывать один состав. Понятия сыгранности в «Челси» просто не существовало. И даже не подразумевалось после двух бурных трансферных окон. Считается, что конкуренция развивает. В «Челси» получилось, скорее, наоборот.

Потух Маунт, которого заботливо выращивал ещё Лэмпард. Загрустил Зиеш, у которого нелепым образом сорвался контракт с «ПСЖ». Хотя, пожалуй, самый феноменальный трансфер Боули – Стерлинг. Игрока сборной Англии забрали у «Сити», но, судя по инсайдам, от него уже хотят избавиться. Похожая ситуация у Обамеянга, которого, как считается, брали под Тухеля. При этом не сказать, что впечатляют футболисты, выходящие на поле в атаке. Например, Мудрик в последнем матче запорол два убойных момента. Да и в целом украинец пока не оправдывает ожиданий.

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Напрашивается шутка, что Поттера уволили, потому что он отказался играть по схеме 4-4-3 (именно так, а не 4-3-3). Что ж… Футбол знает много случаев, когда крайним делали тренера. Поттеру хочется посочувствовать, но всё же это далеко не самое обидное увольнение. Пожалуй, даже с тем же Тухелем решение выглядело более несправедливым.