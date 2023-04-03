15-летнего тинейджера оценили в € 20 млн! Лучшие перформансы молодёжи на неделе

Последний международный перерыв в этом сезоне наконец завершён. Клубный футбол вернулся, и нас ждёт самое интересное — решающие матчи в борьбе за титулы, еврокубки или выживание. Последний отрезок сезона — отличная возможность для молодёжи заявить о себе. На прошедшей неделе таких примеров было немало — смотрим!
Потенциальный новичок «Челси» зажигает на Копа Америка U17
В Южной Америке стартовал турнир для сборных U17. Эквадор на неделе сыграл вничью с Бразилией (2:2) и обыграл Колумбию (4:0). Тремя ассистами в этих матчах отметился 15-летний Кендри Паес.
Кендри Паез
Фото: Franklin Jacome/Getty Images
Полузащитник уже играет в основной команде эквадорского «Индепендьенте дель Валье». Его талант оценили скауты многих европейских клубов, но парень, скорее всего, поедет в «Челси». Фабрицио Романо пишет о сумме в € 20 млн — перейдёт, когда исполнится 18.
Грант-Леон Ранос спас ничью для сборной Армении
19-летний форвард в матче с Кипром дебютировал в футболке сборной Армении и сразу же оформил дубль (2:2). Принадлежит он «Баварии» и играет за дубль. В этом сезоне настрелял 18 голов, ещё восемь раз ассистировал партнерам. К основе его пока не подпускали, но ситуация с приходом Тухеля может измениться.
Эндрик наконец-то забил!
«Реал» подписал парня в декабре — прямо в разгар подготовки к новому сезону в Бразилии. 16-летний нападающий не выдержал давления и не забивал в 12 матчах подряд с начала 2023 года. После одной из игр Эндрик не сдержал эмоций и даже заплакал на скамейке. В воскресенье забил в ворота «Агуа Санта», но «Палмейрас» это от поражения не спасло (1:2).
Аргентина мощно стартовала на Кубке Америки U17 благодаря 17-летнему таланту
Аргентинцы обыграли Венесуэлу со счётом 4:2. Во всех голах поучаствовал Клаудио Эчеверри: у «десятки» сборной гол и три ассиста.
Клаудио — выходец из академии «Ривер Плейта», пока дорос до второй команды. Уже получил прозвище «дьяволёнок» из-за сравнений с бывшим боливийским футболистом Марком Эчеверри. Однако из общего у них только классный дриблинг и взрывная скорость.
Элисс Бен-Сегир тащит и сборную, и «Монако»
17-летний игрок в начале недели забил очередной гол за сборную Франции U19 в матче с Румынией. На выходных вышел в основе «Монако» на матч со «Страсбуром» (4:3) и сыграл ключевую роль в тяжёлой победе: за 57 минут на поле забил и поучаствовал в ещё одной голевой атаке.
Элисс Бен-Сегир
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
Гифт Эммануэль Орбан не перестаёт впечатлять
Нигерийца не вызвали в сборную во время международного перерыва. А в первом матче после возобновления чемпионата форвард оформил дубль и отдал красивый ассист (5:0). У него 16 голевых действий в 11 матчах за «Гент».
Transfermarkt недавно поднял ему цену в 9 раз: с € 1 млн до € 9 млн. А Фабрицио Романо пишет, что летом за Орбана запросят не меньше € 20 млн.
Джеймс Макэйти позволил «Шеффилд Юнайтед» оторваться от преследователей
20-летний полузащитник — в числе восходящих звёзд Чемпионшипа в этом сезоне. На его счету шесть голов и три ассиста во всех соревнованиях за «Шеффилд Юнайтед». Один из забитых мячей — в субботнем матче с «Норвичем». Благодаря ему команда победила 1:0 и оторвалась от «Мидлсбро». Принадлежит Джеймс «Манчестер Сити».
Малик Тилльман оформил дубль и принёс «Рейнджерс» победу
Американец тоже не ездил в сборную во время перерыва. Зато после возвращения клубного футбола дважды отличился в матче с «Данди Юнайтед» (2:0). В пяти из последних шести встреч полузащитник забивал — и «Рейнджерс» не проигрывал. Всего в чемпионате за сезон он уже настрелял 10 голов.
Малик Тильман
Фото: Steve Welsh/Getty Images
В «Росарио Сентраль» вырос классный форвард — Алехо Велис!
19-летний нападающий на неделе оформил дубль в ворота «Химнасии» (3:1) и поднял клуб в верхнюю половину таблицы аргентинского чемпионата. За последний год он забил 12 голов — это лучший результат среди аргентинских футболистов U20 во всём мире. Скауты «Фиорентины» уже следят за Велисом.
Брэдли Баркола добыл для «Лиона» победу в матче с «ПСЖ»
Матч с парижанами француз начал на скамейке. Но вышел уже на 22-й минуте из-за травмы Амина Сарра. Вингер был ключевым игроком в атаке и забил победный гол на 56-й минуте — 1:0 в пользу «ткачей».
Брэдли Баркола
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
Лоран Блан предоставил ему шанс из-за перестройки, и Брэдли им воспользовался. Он самый молодой игрок в топ-5 чемпионатах с 10 результативными действиями во всех соревнованиях в 2023 году.
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