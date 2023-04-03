У Карпина раззабивался юный защитник, а за «Локо» сыграл двухметровый гигант

Чем ближе решающий отрезок сезона, тем сдержаннее тренеры задействуют в играх молодёжь. В некоторых командах — например, в «Зените» и «Ахмате» — потенциальных кандидатов в сборную России U21 даже в ближайшем резерве не наблюдается. Приходится Михаилу Галактионову самому себе в клубе растить кадры для молодёжки.
Что характерно, результаты «Локо» от этого нисколько не страдают. Наоборот! «Локомотив» мощнее всех проводит весну в РПЛ (100% очков после перерыва), и при этом в старте команды выходят сразу три футболиста от 18 до 20 лет. Двое из них — в топ-пятёрке по итогам недели.
Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет
К 20 годам Кривцов побывал во всех лигах российского футбола и продолжает прогрессировать. До конца чемпионата ещё почти треть дистанции, а он уже с запасом превзошёл свои дебютные показатели в РПЛ — 2+1 в прошлом сезоне. В этом розыгрыше у Никиты уже 3+3, да ещё и пара голов в Кубке. Кривцов и поставил точку в воскресном разгроме «Химок», классно замкнув прострел Волкова.
Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет
Высоченный (198 см!) защитник дебютировал в первой команде «Локомотива» ещё при прошлом тренере (для тех, кто запутался в круговороте лиц на лавке клуба, уточним — это был Андрей Фёдоров). Старт вышел так себе — ничья 2:2 в Екатеринбурге, жёлтая карточка и замена. «Локо» тогда спасся от поражения на пятой компенсированной минуте благодаря автоголу.
Егор Погостнов, «Локомотив»
Фото: vk.com/fcnn_ru
У Галактионова Егор вышел впервые — теперь получилось лучше. С парой Магкеев — Погостнов в центре обороны «Локо» ничего не пропустил в Нижнем — зато забил четырежды.
Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет
Как для 19-летнего крайнего защитника у Ланговича отличная статистика: целых 40 матчей за первую команду и уже 3+2 по системе «гол+пас». Единственный уроженец Ростова в основе клуба забил в двух домашних матчах подряд — «Пари НН» и «Торпедо». Воскресный удар — просто шедевр: с ходу, с правого края атаки — в дальнюю девятку! Если всё пропустили, полюбуйтесь этой красотой:
Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет
Молодой полузащитник «Локо» уже приучил всех к высокому КПД в обороне. По статистике, лучше него мячи в Премьер-Лиге не отбирает никто. Свой фирменный скилл Карпукас проявил и в Нижнем Новгороде: шесть отборов за 90 минут — это даже больше его недельной нормы (в среднем 4,3 за тур). Но тут он проявил себя ещё и в непривычной роли.
Артём Карпукас, «Локомотив»
Фото: vk.com/fcnn_ru
Прорыва штатного разрушителя «Локо» в штрафную площадь соперники явно не ожидали. Итог — первый голевой пас Карпукаса в РПЛ и дубль Дзюбы.
Сергей Волков, «Краснодар», 20 лет
До прошлого воскресенья в активе правого защитника «Краснодара» вообще не было результативных передач в чемпионате России. Как вдруг — сразу две! Волков помог отличиться в Химках свежим Ионову и Кравцову.
Сергей Волков, «Краснодар»
Фото: vk.com/fckrasnodar
Интересно, что свой пока единственный гол в РПЛ Сергей забил в первом же матче — «Рубину» год назад, причём победный.
Что ещё интересного случилось в туре
- Удивительно видеть «Крылья» Осинькина вообще без молодых в основе, но в прошлом туре так и было (Коваленко вышел только на замену).
- В защите ЦСКА почти весь матч отыграл защитник Агапов, но ему уже 22, поэтому — мимо рейтинга.
- «Динамо» проиграло с разницей «-2» оба весенних матча без Захаряна — «Краснодару» в гостях (1:3) и «Сочи» дома (0:2).
- 18-летний Пиняев нанёс больше всех ударов по воротам в Нижнем — даже больше Дзюбы. Но их эффективность оставляла желать лучшего: 0 попаданий в створ и, соответственно, голов.
Молодые (до 21 года) игроки в 21-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Волков
|Краснодар
|20
|90
|2
|1
|8,4
|Карпукас
|Локомотив
|20
|90
|1
|6
|8,29
|Лангович
|Ростов
|19
|87
|1
|3
|7,58
|Кравцов
|Сочи
|20
|90
|1
|1
|7,37
|Погостнов
|Локомотив
|19
|90
|2
|7,35
|Кривцов
|Краснодар
|20
|32
|1
|2
|7,23
|Щетинин
|Ростов
|21
|60
|1
|3
|3
|7,2
|Литвинов
|Спартак
|21
|90
|3
|1
|6,87
|Мелёхин
|Ростов
|19
|90
|1
|1
|6,82
|Кобнан
|Краснодар
|20
|45
|2
|6,8
|Ренан
|Зенит
|19
|90
|6,53
|Турищев
|Торпедо
|21
|66
|2
|2
|жк
|6,5
|Денисов
|Спартак
|20
|62
|1
|6,46
|Олусегун
|Краснодар
|20
|23
|1
|1
|6,39
|Башич
|Оренбург
|20
|84
|3
|6,37
|Пиняев
|Локомотив
|18
|74
|4
|1
|6,36
|Сазонов
|Динамо
|21
|80
|1
|1
|6,32
|Ермаков
|ЦСКА
|20
|1
|6,32
|Раков
|Локомотив
|18
|9
|1
|6,29
|Носков
|ЦСКА
|20
|21
|1
|6,25
|Сунгатуллин
|Урал
|21
|83
|6,22
|Мантуан
|Зенит
|21
|22
|6,19
|Тюкавин
|Динамо
|20
|90
|2
|6,17
|Майсторович
|Динамо
|18
|10
|1
|6,17
|Прохин
|Ростов
|21
|3
|1
|6,17
|Лукин
|ЦСКА
|18
|1
|6,17
|Яковлев
|Пари НН
|21
|20
|1
|1
|6,14
|Ивахнов
|Факел
|19
|9
|6,13
|Гагнидзе
|Динамо
|20
|90
|1
|1
|6,07
|Гладышев
|Динамо
|19
|70
|1
|6,04
|Коваленко
|Крылья
|19
|12
|6,02
|Жажа
|Торпедо
|21
|18
|1
|6,02
|Бабкин
|Крылья
|20
|2
|5,96
|Соколов
|Пари НН
|20
|34
|1
|5,95
|Мухин
|ЦСКА
|21
|11
|5,9
|Михайлов
|Пари НН
|19
|57
|1
|3
|5,4
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Understat.
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16:39
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16:21
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16:18
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16:15
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16:10
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