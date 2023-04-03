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Лучшие молодые игроки 21-го тура РПЛ: Волков, Лангович, Карпукас, Кривцов, «Локомотив», «Ростов», «Краснодар»

У Карпина раззабивался юный защитник, а за «Локо» сыграл двухметровый гигант
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 21-го тура РПЛ
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Кто из молодых ярче всех проявил себя в 21-м туре РПЛ.

Чем ближе решающий отрезок сезона, тем сдержаннее тренеры задействуют в играх молодёжь. В некоторых командах — например, в «Зените» и «Ахмате» — потенциальных кандидатов в сборную России U21 даже в ближайшем резерве не наблюдается. Приходится Михаилу Галактионову самому себе в клубе растить кадры для молодёжки.

Что характерно, результаты «Локо» от этого нисколько не страдают. Наоборот! «Локомотив» мощнее всех проводит весну в РПЛ (100% очков после перерыва), и при этом в старте команды выходят сразу три футболиста от 18 до 20 лет. Двое из них — в топ-пятёрке по итогам недели.

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Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

К 20 годам Кривцов побывал во всех лигах российского футбола и продолжает прогрессировать. До конца чемпионата ещё почти треть дистанции, а он уже с запасом превзошёл свои дебютные показатели в РПЛ — 2+1 в прошлом сезоне. В этом розыгрыше у Никиты уже 3+3, да ещё и пара голов в Кубке. Кривцов и поставил точку в воскресном разгроме «Химок», классно замкнув прострел Волкова.

Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет

Высоченный (198 см!) защитник дебютировал в первой команде «Локомотива» ещё при прошлом тренере (для тех, кто запутался в круговороте лиц на лавке клуба, уточним — это был Андрей Фёдоров). Старт вышел так себе — ничья 2:2 в Екатеринбурге, жёлтая карточка и замена. «Локо» тогда спасся от поражения на пятой компенсированной минуте благодаря автоголу.

Егор Погостнов, «Локомотив»

Егор Погостнов, «Локомотив»

Фото: vk.com/fcnn_ru

У Галактионова Егор вышел впервые — теперь получилось лучше. С парой Магкеев — Погостнов в центре обороны «Локо» ничего не пропустил в Нижнем — зато забил четырежды.

Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет

Как для 19-летнего крайнего защитника у Ланговича отличная статистика: целых 40 матчей за первую команду и уже 3+2 по системе «гол+пас». Единственный уроженец Ростова в основе клуба забил в двух домашних матчах подряд — «Пари НН» и «Торпедо». Воскресный удар — просто шедевр: с ходу, с правого края атаки — в дальнюю девятку! Если всё пропустили, полюбуйтесь этой красотой:

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Молодой полузащитник «Локо» уже приучил всех к высокому КПД в обороне. По статистике, лучше него мячи в Премьер-Лиге не отбирает никто. Свой фирменный скилл Карпукас проявил и в Нижнем Новгороде: шесть отборов за 90 минут — это даже больше его недельной нормы (в среднем 4,3 за тур). Но тут он проявил себя ещё и в непривычной роли.

Артём Карпукас, «Локомотив»

Артём Карпукас, «Локомотив»

Фото: vk.com/fcnn_ru

Прорыва штатного разрушителя «Локо» в штрафную площадь соперники явно не ожидали. Итог — первый голевой пас Карпукаса в РПЛ и дубль Дзюбы.

Сергей Волков, «Краснодар», 20 лет

До прошлого воскресенья в активе правого защитника «Краснодара» вообще не было результативных передач в чемпионате России. Как вдруг — сразу две! Волков помог отличиться в Химках свежим Ионову и Кравцову.

Сергей Волков, «Краснодар»

Сергей Волков, «Краснодар»

Фото: vk.com/fckrasnodar

Интересно, что свой пока единственный гол в РПЛ Сергей забил в первом же матче — «Рубину» год назад, причём победный.

Что ещё интересного случилось в туре

  • Удивительно видеть «Крылья» Осинькина вообще без молодых в основе, но в прошлом туре так и было (Коваленко вышел только на замену).
  • В защите ЦСКА почти весь матч отыграл защитник Агапов, но ему уже 22, поэтому — мимо рейтинга.
  • «Динамо» проиграло с разницей «-2» оба весенних матча без Захаряна — «Краснодару» в гостях (1:3) и «Сочи» дома (0:2).
  • 18-летний Пиняев нанёс больше всех ударов по воротам в Нижнем — даже больше Дзюбы. Но их эффективность оставляла желать лучшего: 0 попаданий в створ и, соответственно, голов.

Молодые (до 21 года) игроки в 21-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
ВолковКраснодар2090218,4
КарпукасЛокомотив2090168,29
ЛанговичРостов1987137,58
КравцовСочи2090117,37
ПогостновЛокомотив199027,35
КривцовКраснодар2032127,23
ЩетининРостов21601337,2
ЛитвиновСпартак2190316,87
МелёхинРостов1990116,82
КобнанКраснодар204526,8
РенанЗенит19906,53
ТурищевТорпедо216622жк6,5
ДенисовСпартак206216,46
ОлусегунКраснодар2023116,39
БашичОренбург208436,37
ПиняевЛокомотив1874416,36
СазоновДинамо2180116,32
ЕрмаковЦСКА2016,32
РаковЛокомотив18916,29
НосковЦСКА202116,25
СунгатуллинУрал21836,22
МантуанЗенит21226,19
ТюкавинДинамо209026,17
МайсторовичДинамо181016,17
ПрохинРостов21316,17
ЛукинЦСКА1816,17
ЯковлевПари НН2120116,14
ИвахновФакел1996,13
ГагнидзеДинамо2090116,07
ГладышевДинамо197016,04
КоваленкоКрылья19126,02
ЖажаТорпедо211816,02
БабкинКрылья2025,96
СоколовПари НН203415,95
МухинЦСКА21115,9
МихайловПари НН1957135,4

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

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