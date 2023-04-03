У Карпина раззабивался юный защитник, а за «Локо» сыграл двухметровый гигант

Кто из молодых ярче всех проявил себя в 21-м туре РПЛ.

Чем ближе решающий отрезок сезона, тем сдержаннее тренеры задействуют в играх молодёжь. В некоторых командах — например, в «Зените» и «Ахмате» — потенциальных кандидатов в сборную России U21 даже в ближайшем резерве не наблюдается. Приходится Михаилу Галактионову самому себе в клубе растить кадры для молодёжки.

Что характерно, результаты «Локо» от этого нисколько не страдают. Наоборот! «Локомотив» мощнее всех проводит весну в РПЛ (100% очков после перерыва), и при этом в старте команды выходят сразу три футболиста от 18 до 20 лет. Двое из них — в топ-пятёрке по итогам недели.

Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

К 20 годам Кривцов побывал во всех лигах российского футбола и продолжает прогрессировать. До конца чемпионата ещё почти треть дистанции, а он уже с запасом превзошёл свои дебютные показатели в РПЛ — 2+1 в прошлом сезоне. В этом розыгрыше у Никиты уже 3+3, да ещё и пара голов в Кубке. Кривцов и поставил точку в воскресном разгроме «Химок», классно замкнув прострел Волкова.

Егор Погостнов, «Локомотив», 19 лет

Высоченный (198 см!) защитник дебютировал в первой команде «Локомотива» ещё при прошлом тренере (для тех, кто запутался в круговороте лиц на лавке клуба, уточним — это был Андрей Фёдоров). Старт вышел так себе — ничья 2:2 в Екатеринбурге, жёлтая карточка и замена. «Локо» тогда спасся от поражения на пятой компенсированной минуте благодаря автоголу.

Егор Погостнов, «Локомотив» Фото: vk.com/fcnn_ru

У Галактионова Егор вышел впервые — теперь получилось лучше. С парой Магкеев — Погостнов в центре обороны «Локо» ничего не пропустил в Нижнем — зато забил четырежды.

Андрей Лангович, «Ростов», 19 лет

Как для 19-летнего крайнего защитника у Ланговича отличная статистика: целых 40 матчей за первую команду и уже 3+2 по системе «гол+пас». Единственный уроженец Ростова в основе клуба забил в двух домашних матчах подряд — «Пари НН» и «Торпедо». Воскресный удар — просто шедевр: с ходу, с правого края атаки — в дальнюю девятку! Если всё пропустили, полюбуйтесь этой красотой:

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Молодой полузащитник «Локо» уже приучил всех к высокому КПД в обороне. По статистике, лучше него мячи в Премьер-Лиге не отбирает никто. Свой фирменный скилл Карпукас проявил и в Нижнем Новгороде: шесть отборов за 90 минут — это даже больше его недельной нормы (в среднем 4,3 за тур). Но тут он проявил себя ещё и в непривычной роли.

Артём Карпукас, «Локомотив» Фото: vk.com/fcnn_ru

Прорыва штатного разрушителя «Локо» в штрафную площадь соперники явно не ожидали. Итог — первый голевой пас Карпукаса в РПЛ и дубль Дзюбы.

Сергей Волков, «Краснодар», 20 лет

До прошлого воскресенья в активе правого защитника «Краснодара» вообще не было результативных передач в чемпионате России. Как вдруг — сразу две! Волков помог отличиться в Химках свежим Ионову и Кравцову.

Сергей Волков, «Краснодар» Фото: vk.com/fckrasnodar

Интересно, что свой пока единственный гол в РПЛ Сергей забил в первом же матче — «Рубину» год назад, причём победный.

Что ещё интересного случилось в туре

Удивительно видеть «Крылья» Осинькина вообще без молодых в основе, но в прошлом туре так и было (Коваленко вышел только на замену).

В защите ЦСКА почти весь матч отыграл защитник Агапов, но ему уже 22, поэтому — мимо рейтинга.

«Динамо» проиграло с разницей «-2» оба весенних матча без Захаряна — «Краснодару» в гостях (1:3) и «Сочи» дома (0:2).

18-летний Пиняев нанёс больше всех ударов по воротам в Нижнем — даже больше Дзюбы. Но их эффективность оставляла желать лучшего: 0 попаданий в створ и, соответственно, голов.

Молодые (до 21 года) игроки в 21-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Волков Краснодар 20 90 2 1 8,4 Карпукас Локомотив 20 90 1 6 8,29 Лангович Ростов 19 87 1 3 7,58 Кравцов Сочи 20 90 1 1 7,37 Погостнов Локомотив 19 90 2 7,35 Кривцов Краснодар 20 32 1 2 7,23 Щетинин Ростов 21 60 1 3 3 7,2 Литвинов Спартак 21 90 3 1 6,87 Мелёхин Ростов 19 90 1 1 6,82 Кобнан Краснодар 20 45 2 6,8 Ренан Зенит 19 90 6,53 Турищев Торпедо 21 66 2 2 жк 6,5 Денисов Спартак 20 62 1 6,46 Олусегун Краснодар 20 23 1 1 6,39 Башич Оренбург 20 84 3 6,37 Пиняев Локомотив 18 74 4 1 6,36 Сазонов Динамо 21 80 1 1 6,32 Ермаков ЦСКА 20 1 6,32 Раков Локомотив 18 9 1 6,29 Носков ЦСКА 20 21 1 6,25 Сунгатуллин Урал 21 83 6,22 Мантуан Зенит 21 22 6,19 Тюкавин Динамо 20 90 2 6,17 Майсторович Динамо 18 10 1 6,17 Прохин Ростов 21 3 1 6,17 Лукин ЦСКА 18 1 6,17 Яковлев Пари НН 21 20 1 1 6,14 Ивахнов Факел 19 9 6,13 Гагнидзе Динамо 20 90 1 1 6,07 Гладышев Динамо 19 70 1 6,04 Коваленко Крылья 19 12 6,02 Жажа Торпедо 21 18 1 6,02 Бабкин Крылья 20 2 5,96 Соколов Пари НН 20 34 1 5,95 Мухин ЦСКА 21 11 5,9 Михайлов Пари НН 19 57 1 3 5,4

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.