Полуфиналы Кубка России! «Спартак» в гостях у «Урала», «Динамо» принимает «Акрон». LIVE

Сегодня, 4 апреля, состоятся два полуфинальных матча Кубка России: в Пути РПЛ в ответной встрече сыграют «Урал» и «Спартак» (счёт первого матча – 1:1), а в Пути регионов сойдутся «Динамо» и «Акрон».

Первая по хронологии встреча очень интригует: сможет ли «Спартак» пройти «Урал» и продолжить борьбу за трофей? Учитывая 10-очковое отставание от лидирующего «Зенита» в РПЛ, всерьёз красно-белые могут рассчитывать именно что на Кубок России. Но нельзя сбрасывать со счётов соперника: уральцы давно подтвердили статус кубковой команды – в финал турнира они выходили дважды (2016/2017, 2018/2019).

Второй игре дня есть чем ответить, ведь в этой паре за успех бьётся «Акрон» – единственный оставшийся представитель Первой лиги в Кубке России. Тольяттинцы последний раз проиграли ещё в сентябре. О динамовцах такого не скажешь – на выходных они, играя бóльшую часть матча в большинстве, уступили «Сочи» — 0:2.