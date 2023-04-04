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«Урал» — «Спартак», онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка России, где смотреть матчи, видео

Полуфиналы Кубка России! «Спартак» в гостях у «Урала», «Динамо» принимает «Акрон». LIVE
«Чемпионат»
Соболев, Тюкавин, Бикфалви
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Преподнесёт ли сюрприз единственный участник из Первой лиги?

Сегодня, 4 апреля, состоятся два полуфинальных матча Кубка России: в Пути РПЛ в ответной встрече сыграют «Урал» и «Спартак» (счёт первого матча – 1:1), а в Пути регионов сойдутся «Динамо» и «Акрон».

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
04 апреля 2023, вторник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая по хронологии встреча очень интригует: сможет ли «Спартак» пройти «Урал» и продолжить борьбу за трофей? Учитывая 10-очковое отставание от лидирующего «Зенита» в РПЛ, всерьёз красно-белые могут рассчитывать именно что на Кубок России. Но нельзя сбрасывать со счётов соперника: уральцы давно подтвердили статус кубковой команды – в финал турнира они выходили дважды (2016/2017, 2018/2019).

Второй игре дня есть чем ответить, ведь в этой паре за успех бьётся «Акрон» – единственный оставшийся представитель Первой лиги в Кубке России. Тольяттинцы последний раз проиграли ещё в сентябре. О динамовцах такого не скажешь – на выходных они, играя бóльшую часть матча в большинстве, уступили «Сочи» — 0:2.

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