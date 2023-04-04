Полуфиналы Кубка России! «Спартак» в гостях у «Урала», «Динамо» принимает «Акрон». LIVE

Сегодня, 4 апреля, состоятся два полуфинальных матча Кубка России: в Пути РПЛ в ответной встрече сыграют «Урал» и «Спартак» (счёт первого матча – 1:1), а в Пути регионов сойдутся «Динамо» и «Акрон».
Первая по хронологии встреча очень интригует: сможет ли «Спартак» пройти «Урал» и продолжить борьбу за трофей? Учитывая 10-очковое отставание от лидирующего «Зенита» в РПЛ, всерьёз красно-белые могут рассчитывать именно что на Кубок России. Но нельзя сбрасывать со счётов соперника: уральцы давно подтвердили статус кубковой команды – в финал турнира они выходили дважды (2016/2017, 2018/2019).
Второй игре дня есть чем ответить, ведь в этой паре за успех бьётся «Акрон» – единственный оставшийся представитель Первой лиги в Кубке России. Тольяттинцы последний раз проиграли ещё в сентябре. О динамовцах такого не скажешь – на выходных они, играя бóльшую часть матча в большинстве, уступили «Сочи» — 0:2.
- 4 апреля 2023
-
02:02
-
02:00
-
01:46
-
01:20
-
01:06
-
01:02
-
00:44
-
00:32
-
00:31
-
00:15
-
00:02
-
00:01
- 3 апреля 2023
-
23:43
-
23:40
-
23:31
-
23:10
-
23:10
-
23:09
-
22:55
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:45