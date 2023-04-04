Экс-чемпион Англии вылетит из АПЛ? Как «Лестер» опустился на дно лиги

Два года назад команда боролась за Лигу чемпионов, а теперь – за выживание.

«Лестер» уволил главного тренера Брендана Роджерса. 50-летний североирландский специалист проработал в должности чуть более четырёх лет. За это время «Лестер» выиграл первый в истории Кубок Англии и добавил в коллекцию второй Суперкубок. Также «лисы» несколько раз подбирались к зоне Лиги чемпионов. Время Роджерса в клубе можно назвать удачным. Но всё сломалось в сезоне-2022/2023. «Лестер» на начало апреля опустился на 19-е место в таблице. Чемпион Англии — 2015/2016 может покинуть АПЛ. Какие проблемы привели клуб на дно лиги и к расставанию с, казалось бы, успешным тренером?

У «Лестера» финансовые трудности

Согласно последнему отчёту, опубликованному «Лестером» в марте 2023 года, клуб понёс рекордные убытки в размере € 105 млн в сезоне-2021/2022. Эта цифра почти втрое превышает потери, которые «лисы» понесли годом ранее (€ 35 млн). Хотя на тот сезон влияли коронавирусные ограничения, из-за которых команда играла без зрителей подавляющее количество матчей.

Айяватт Шриваддханапрабха Фото: Michael Regan/Getty Images

В феврале стало известно, что председатель «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха погасил долг клуба в размере € 220 млн. Ранее эти деньги использовались для оплаты новой ультрасовременной тренировочной базы стоимостью более € 100 млн, а также для инвестиций в игроков и в женскую команду в условиях борьбы с коронавирусом. В заявлении владельца говорится, что преобразование долга в акционерный капитал поможет «Лестеру» улучшить баланс и снизить процентные расходы, а также продемонстрирует нацеленность King Power International на поддержку долгосрочной устойчивости клуба. Но также этот шаг формально указал на то, что «Лестер» никогда не смог бы погасить долг самостоятельно. Тем не менее у клуба всё ещё есть непогашенные задолженности. Их общая сумма составляет чуть более € 300 млн.

Айяватт Шриваддханапрабха председатель совета директоров «Лестера» «Я всем сердцем верю в «Лестер» и в то, что клуб может добиться успеха для наших болельщиков и сообществ — в Лестере, Таиланде и во всём мире. Их вера в нас, чтобы мы ответственно управляли клубом с амбициями и честностью, направляет наши решения и остаётся жизненно важной».

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Дорсетт, «лисы» хотят конкурировать с топ-клубами АПЛ, но их модель по-прежнему заключается в покупке молодых талантов, улучшении состава с помощью хорошей тренерской работы и перепродаже футболистов с большой прибылью.

Стоит отметить, что «Лестеру» не грозят проблемы из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, несмотря на большие долги. А у владельцев клуба – туристической розничной группы King Power – улучшаются дела после коронавируса. Инвестиции Шриваддханапрабхи в размере € 220 млн только подтверждают это. С точки зрения ФФП вливания не считаются доходом, но «перевод долга в капитал» помогает финансово оздоровить клуб.

Положительной новостью для болельщиков «Лестера» является ежегодный прирост основного дохода. Стратегия клуба также состоит в том, чтобы значительно увеличить поступления за счёт увеличения вместимости стадиона, строительства рядом нового развлекательного центра и отеля, возведение которых запланировано на ближайшие годы.

«Лестер» почти не усиливал состав

Несмотря на постепенное улучшение экономики клуба, «Лестер» давно не позволял себе мощных трансферов. В АПЛ большие суммы могут потратить «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Но у «Лестера» в последнее время не было солидных переходов. Перед сезоном-2022/2023 «лисы» приобрели только центрального защитника Ваута Фаса, забрав его у «Реймса» за € 17 млн.

Ваут Фас Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Зимой 2023-го боссы раскошелились на защитников Гарри Суттара («Сток Сити», € 17 млн) и Виктора Кристиансена («Копенгаген», € 14 млн). Но подобная активность меркнет даже на фоне условных «Ноттингема», «Саутгемптона» и «Лидса», борющихся за выживание. Напомним, летом 2022-го «Лестер» продал в «Челси» французского защитника Уэсли Фофана за € 80 млн. Так что трансферный баланс клуба в текущем сезоне находится в плюсе – нечастый случай для современной АПЛ.

Уход Каспера Шмейхеля подкосил команду

После 11 лет в клубе датский голкипер покинул «Лестер». Как сообщал The Athletic, причина банальная – Шмейхель захотел получить новый вызов. Для этого он отправился в середняк французской Лиги 1 – «Ниццу». Не самое однозначное решение. «Ницца» занимает восьмое место в чемпионате Франции, и максимум, на который она может рассчитывать – попадание в Лигу конференций. Но кто точно пострадал от трансфера, так это «Лестер».

Каспер Шмейхель теперь в «Ницце» Фото: Alex Davidson/Getty Images

Несмотря на то что в последние сезоны Каспера критиковали за слабую игру ногами и периодические ошибки, он всё равно часто выручал команду. Однако в сезоне-2022/2023 место в воротах занял Дэнни Уорд. Но форма валлийского голкипера оставляет желать лучшего: по статистике он пропустил на 5,5 гола больше, чем должен. Хуже – только у трёх вратарей: Гэвина Базуну («Саутгемптон», -12,7), Марка Траверса («Борнмут», -6,9) и Илана Меслье («Лидс», -6,8).

Уорд лишь отчасти виноват в ситуации: на голкипера свалилась ответственность, к которой он не был готов, а у «Лестера» просто не хватило ресурсов, чтобы найти нового вратаря на замену Шмейхелю. В лице датчанина команда потеряла не только многолетнего основного голкипера, но и лидера. Если к игровым кондициям Шмейхеля периодически могли возникать вопросы, то к ментальности – никогда. Так что уход Каспера отразился на «Лестере» как в футбольном плане, так и с точки зрения раздевалки.

Частые травмы

«Лисы» мучались от травм несколько лет. Неприятность не обошла стороной команду и перед стартом сезона-2022/2023. На долгий срок выбывал правый защитник Рикарду Перейра, порвавший ахилл, также старт чемпионата пропустил вингер Харви Барнс. В ноябре 2022-го проблема с ахилловым сухожилием случилась ещё у одного флангового защитника – Джеймса Джастина. В декабре травму берцовой кости получил защитник Джонни Эванс.

Травма Рикарду Перейры Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images

В конце февраля 2023-го до середины апреля выбыл бельгиец Юри Тилеманс. Он травмировался на тренировке, повредив связки голеностопного сустава. А ещё в лазарете давно находится Райан Бертранд, не играющий из-за серьёзной травмы колена с начала 2022 года.

Лидеры «Лестера» не прогрессируют

Серьёзная проблема – спад формы важных игроков. Многолетний лидер атаки «Лестера» Джейми Варди забил в текущем сезоне всего один гол в 27 матчах. Да, англичанин перестал считаться игроком старта, но падение результативности чувствительно для команды (например, в сезоне-2021/2022 он забил в 15 раз больше). Не сильно выделяются другие лидеры атаки – Патсон Дака и Келечи Ихеаначо. На двоих форварды забили всего семь мячей. До травмы не блистал и один из креативных центров команды – Тилеманс, отдавший всего один результативный пас за сезон.

Джейми Варди Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В ужасной форме центральный защитник Чаглар Сёюнджю. Турка покупали летом 2018 года за € 20 млн из «Фрайбурга». И поначалу его даже включали в топ защитников АПЛ: Чаглар демонстрировал зрелую игру, им активно интересовались гранды. Но Сёюнджю пережил несколько неприятных травм и постепенно начал затухать. Неприятности продолжаются и в текущем сезоне: игрок провёл в АПЛ всего два матча, потеряв место в составе. Летом, вероятно, турок покинет «Лестер» — его контракт с клубом завершается. Один из претендентов на Чаглара – мадридский «Атлетико».

На фоне слабой игры одноклубников выделяются два футболиста – Джеймс Мэддисон и Харви Барнс. На их счету 15 (9+6) и 10 (9+1) результативных действий соответственно. Мэддисоном активно интересуются топ-клубы Англии, а Роджерс называл Джеймса ключевым футболистом команды: «Он очень важный игрок для нас, для всей команды. Джеймс даёт новые возможности. Топ-игроки делают других лучше. Посмотрите, как приход Каземиро изменил «Манчестер Юнайтед». Неслучайно они выглядят совсем по-другому, когда он играет. Почему? Потому что он топ-игрок. То, что Мэддисон делает во время матчей, помогает всей команде. Он никогда не прячется от мяча, у него достаточно мужества, чтобы брать на себя ответственность, и это заставляет команду играть, однако это должна быть ответственность каждого».

Во многом Роджерс виноват сам – его идеи в кризисе

Да, существуют объективные обстоятельства, почему Брендан получил проблемную команду в текущем сезоне. Но и сам Роджерс пережил кризис идей. На тренера повлияли и неудачи «Лестера»: в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 команда обидно упускала место в ЛЧ. Брендан понимал, что выйти туда = прыгнуть выше текущих амбиций в АПЛ и повысить репутацию. И, в итоге не сумев сделать это, тренер «перегорел». Североирландец не предлагал ничего принципиально нового в сезоне-2022/2023, не оправдывал звание одного из самых высокооплачиваемых специалистов лиги (€ 11 млн в год). Наступил критический момент, когда стало понятно, что «Лестеру» и Роджерсу станет лучше друг без друга. Нормальная ситуация для тренерской жизни, но случившаяся в тяжёлый для команды момент.

Брендан Роджерс Фото: Leicester City FC via Getty Images

«Лестер» занимает 19-е место в таблице, отставая от спасительной 17-й строчки всего на одно очко. Ситуация пока не критическая, особенно учитывая плотность команд: 20-е и 12-е место разделяет всего семь очков. Однако и конкуренты у «Лестера» в борьбе за выживание не самые простые: «Эвертон», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Но судьба «лис» в их собственных руках. Им предстоят очные встречи с «Борнмутом», «Вулверхэмптоном», «Лидсом», «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Сейчас многое зависит от фигуры тренера, который подхватит команду на финише сезона.