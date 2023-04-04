«У «Акрона» — топ-тренер завтрашнего дня». Что стоит за успехом клуба из Первой лиги?

«Акрон» – самая яркая команда этого сезона Кубка России. Это единственный клуб Первой лиги, который продолжает борьбу в турнире. На пути к полуфиналу Пути регионов команда Евгения Калешина выбила владимирское «Торпедо», «Пересвет», «Аланию», московские «Торпедо» и «Локомотив». Сегодня, 4 апреля, «Акрон» сыграет с «Динамо», которое в этом розыгрыше Кубка уже проиграло «Ростову», «Оренбургу», «Ахмату» и «Крыльям Советов». Чем так выделяется тольяттинская команда на фоне остальных?

«Акрон» бесплатно подписывает игроков

Летом и зимой «Акрон» подписывал и отпускал игроков на правах свободных агентов. Таким образом, тольяттинский клуб получил к себе экс-опорника «Ротора» Сергея Макарова, а также Джамалдина Ходжаниязова, Павла Шакуро, Даниила Полубояринова, Андреса Понсе и Абу-Саида Эльдарушева. Именно эти игроки делают сейчас разницу в «Акроне». Так, например, Павел Шакуро – лидер по сыгранным минутам в Кубке России, а Сергей Макаров – автор гола в матче с «Локомотивом». Что касается нападающих Понсе и Эльдарушева, то они забили шесть голов на двоих в Первой лиге, а вот в Кубке – 0. Здесь три мяча на счету Константина Базелюка, отметившегося голом с «Торпедо» из Владимира и дублем с «Пересветом».

Сергей Макаров после гола «Локомотиву» Фото: ФК «Акрон»

Кроме того, приложили немало усилий для прохода «Акрона» в Кубке России вратарь Сергей Волков и полузащитник Константин Савичев. Голкипер сыграл три матча из четырёх «на ноль» и отбил удар Рифата Жемалетдинова в серии пенальти с «Локомотивом». А экс-полузащитник «Спартака» выводил «Акрон» с капитанской повязкой на игры с «Аланией» и московским «Торпедо», в которых записал на свой счёт 1+1 по системе «гол+пас», а с «Локомотивом» сделал ассист.

У «Акрона» особенный тренер

5 сентября 2022 года Евгений Калешин возглавил «Акрон». Экс-специалист системы «Краснодара», «Кубани», «Урожая», «Балтики» и «Твери» принял команду, которая шла на 18-м месте в турнирной таблице после восьми туров. Тренер привил игрокам схему 4-1-4-1, и сейчас «Акрон» показывает феноменальные результаты. При Калешине тольяттинский клуб проиграл 1 раз в 22 матчах. Это случилось в гостях с «Шинником» (0:1), где мяч в свои ворота отправил Илья Зуев. Благодаря такой беспроигрышной серии «Акрон» идёт на 11-м месте (в сезоне-2021/2022 клуб финишировал на 10-м). У команды 10 ничьих в 17 матчах, при этом она находится в восьми очках от «Алании», идущей четвёртой. Ещё летом прошлого года работу Евгения отметил Курбан Бердыев.

Курбан Бердыев главный тренер «Сочи» – о Евгении Калешине «Я общался с Калешиным и понимаю, что он топ-тренер завтрашнего дня. Мы с ним долго беседовали в Турции, и я понял, что он понимает ту детализацию, которая у него в голове. Ему нужно время, а также Исхаков и Шаймиев. Ему нужны люди, которые в него поверят и дадут ему три года. Его нужно не трогать и дать по возможности игроков, которые ему нужны».

Калешин не стоит на месте и постоянно развивается. В конце 2022-го тренер ездил на стажировку в хоккейное «Торпедо» к Игорю Ларионову и почерпнул для себя полезные знания.

«Акрон» – частный клуб

Сейчас «Акрон» не может играть в Тольятти из-за того, что стадион не реконструирован. Однако это есть у частного клуба в планах – реконструкция инфраструктурных объектов, строительство новых и внедрение современной методики подготовки молодых футболистов. «Первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов сказал, что регион готов помочь с финансированием реконструкции стадиона в Тольятти? Такая поддержка для нас ценна. Если есть желание вернуть в город большой футбол, поучаствовать в том числе в реконструкции арены, которая переживает не лучшую жизнь, мы будем только рады этой помощи со стороны области и города», – заявил генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

По его словам, задача «Акрона» – выход в финал Кубка России. Ради этого команда, которая проводит домашние матчи не в Тольятти, а в соседнем Жигулёвске, организует бесплатный выезд для болельщиков в Москву на игру с «Динамо». Клуб арендовал целый двухэтажный железнодорожный состав с 448 местами! Обязательное условие проезда – наличие билета на матч. «Акрон» уже выкинул два клуба РПЛ из Кубка России – выбьет ли «Динамо»?