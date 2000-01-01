Кто может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Собрали игроков, которые, не исключено, сменят клуб в ближайшее трансферное окно.
Гарри Магуайр (Англия, защитник, 30 лет)
Капитан «МЮ» потерял стабильное место в стартовом составе. Эрик тен Хаг не видит Магуайра в основе, и игрока уже летом могут выставить на трансфер.
Брэндон Уильямс (Англия, защитник, 22 года)
Молодой игрок почти не получает время в команде тен Хага. В его услугах заинтересован «Мидлсбро», который возглавляет Майкл Кэррик, работавший с Уильямсом в бытность одним из тренеров «МЮ».
Алекс Теллес (Бразилия, защитник, 30 лет)
Сейчас бразилец арендован «Севильей». У клуба нет опции выкупа. По информации журналиста Фабрицио Романо, летом «Юнайтед» примет решение по будущему Теллеса.
Антони Марсьяль (Франция, форвард, 27 лет)
«МЮ» намерен продать француза, так как тот нередко пропускает игры из-за травм. Лучшая возможность для продажи — лето-2023, так как контракт игрока рассчитан до лета-2024 включительно.
Эрик Бейи (Кот-д'Ивуар, защитник, 28 лет)
Опытный ивуариец сейчас в аренде у «Марселя». Клуб будет обязан приобрести игрока, если тот проведёт не менее половины матчей.
Донни ван де Бек (Нидерланды, хавбек, 25 лет)
Голландец, который к тому же сейчас травмирован, не входит в планы тренера-соотечественника. Интерес к полузащитнику, за которого «МЮ» заплатил «Аяксу» € 39 млн, проявляет «Интер».
Энтони Эланга (Швеция, вингер, 20 лет)
Юному форварду нет места в составе, так как на его позиции могут сыграть Маркус Рашфорд и Алехандро Гарначо. Поэтому летом он может сменить прописку.
Ваут Вегорст (Нидерланды, форвард, 30 лет)
Этой зимой «МЮ» арендовал игрока у «Бёрнли». Но за девять матчей в АПЛ форвард не отличился ни разу — и поэтому может вернуться обратно.
Джек Батлэнд (Англия, вратарь, 30 лет)
Голкипера арендовали зимой у «Кристал Пэлас». Но отвоевать место в воротах у Давида де Хеа нереально. Как результат, Батлэнда, вероятно, ожидает возвращение в Лондон.
Кто может покинуть «Манчестер Юнайтед»
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