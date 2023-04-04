Бруно Сальтор ещё ни разу не работал главным. Сможет ли он протащить топ-клуб через сложнейший отрезок сезона?

«Челси» возглавил тренер без опыта. У него впереди «Реал» в ЛЧ и адский график в АПЛ

«Челси» входит в важнейшую часть сезона. Уволенного Грэма Поттера заменил его ассистент – Бруно Сальтор, он будет руководить командой на правах временно исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня, 4 апреля, у специалиста первая проверка – матч с «Ливерпулем».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур 04 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК Челси Лондон Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Рассказываем об основных этапах игровой и тренерской карьеры испанца, которому совсем скоро предстоят встреча в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом» и борьба за еврокубки.

42-летний Сальтор известен болельщикам по игре за английский «Брайтон». Но в начале карьеры он выступал за родной «Эспаньол». Также в Испании Сальтор играл за «Химнастик», «Лериду», «Альмерию», а в 2009 году перебрался в «Валенсию». В составе этого клуба защитник провёл три года, но только в первые полтора сезона регулярно выходил на поле. В 2012-м, по истечении срока контракта с «Валенсией», его позвал к себе «Брайтон», выступавший тогда в Чемпионшипе. Ранее в команду перебрался экс-партнёр Бруно – Висенте Родригес, поэтому защитник также решился на переезд в Англию.

Бруно Сальтор Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сальтор провёл в составе «чаек» пять лет в Чемпионшипе, прежде чем в 2017-м клуб поднялся в английскую Премьер-лигу. Испанец к тому моменту уже был капитаном «Брайтона». Но после выхода команды в АПЛ Бруно перестал считаться важным игроком и спустя два года принял решение завершить карьеру.

В 2019-м, когда испанец прекратил играть, в «Брайтон» пришёл Грэм Поттер. А Сальтор получил должность старшего тренера по развитию игроков. «Капитан, лидер, легенда, а теперь и тренер», – именно таким сообщением приветствовал «Брайтон» назначение Бруно. С тех пор испанец входил в штаб Поттера, который забрал его с собой и в «Челси». После увольнения англичанина руководство лондонцев назначило Сальтора исполняющим обязанности главного тренера. Вероятно, он пробудет в этом статусе до конца сезона, пока команда находится в переговорах с потенциальными кандидатами.

«Естественно, это был сложный день для всех нас: для персонала, семей. Теперь мы должны жить с этим. Я нахожусь в «Челси» благодаря Грэму, и клуб подумал, что это правильный шаг. Я здесь, чтобы помочь, насколько только могу. Мы будем стараться изо всех сил. Думаю, Грэм трудился удивительным образом. Футбол — очень сложное дело, и нам нужно продолжать двигаться вперёд», – сказал Сальтор на пресс-конференции.

Бруно Сальтор (слева) Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Испанец отметил, что перестановки в «Челси» не повлияли на их приятельские отношения с Поттером. Также Сальтор не стал однозначно отвечать на вопрос о работе главным тренером на постоянной основе.

Бруно Сальтор и. о. главного тренера «Челси» «Возглавить «Челси» — это огромный вызов. Я был тренером всего четыре года, но нахожусь в футболе уже на протяжении 24 лет. Я чувствую, что могу помочь игрокам, особенно молодым, кто раньше не был в подобной ситуации».

Сальтор в плане характера не сильно отличается от Поттера: он такой же спокойный, уравновешенный и чуткий. При этом Бруно вряд ли сильно изменит игровую модель «Челси» в короткий срок. Однако новое лицо во главе команды может дать положительный эффект на небольшой дистанции, как, например, это произошло в случае с Роберто Ди Маттео в 2012-м. У «Челси» есть шансы побороться за топ-6 в АПЛ, если клуб начнёт регулярно побеждать. Также впереди важнейший четвертьфинал ЛЧ с «Реалом». Так что Сальтор может серьёзно изменить вектор своей тренерской карьеры в ближайшие два месяца.

Оставшиеся матчи «Челси» в этом сезоне

4 апреля – «Ливерпуль» в АПЛ (дома)

8 апреля – «Вулверхэмптон» в АПЛ (в гостях)

12 апреля – «Реал» в ЛЧ (в гостях)

15 апреля – «Брайтон» в АПЛ (дома)

18 апреля – «Реал» в ЛЧ (дома)

26 апреля – «Брентфорд» в АПЛ (дома)

29 апреля – «Арсенал» в АПЛ (в гостях)

6 мая – «Борнмут» в АПЛ (в гостях)

13 мая – «Ноттингем Форест» в АПЛ (дома)

20 мая – «Манчестер Сити» в АПЛ (в гостях)

28 мая – «Ньюкасл» в АПЛ (дома).

Также ещё будет перенесённая встреча с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (в гостях) и, возможно, игры в ЛЧ, если удастся пройти «Реал».