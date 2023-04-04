Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Бруно Сальтор: игровая и тренерская карьера, отношения с Поттером

«Челси» возглавил тренер без опыта. У него впереди «Реал» в ЛЧ и адский график в АПЛ
Никита Паглазов
«Челси» возглавил тренер без опыта
Аудио-версия:
Комментарии
Бруно Сальтор ещё ни разу не работал главным. Сможет ли он протащить топ-клуб через сложнейший отрезок сезона?

«Челси» входит в важнейшую часть сезона. Уволенного Грэма Поттера заменил его ассистент – Бруно Сальтор, он будет руководить командой на правах временно исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня, 4 апреля, у специалиста первая проверка – матч с «Ливерпулем».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
04 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Рассказываем об основных этапах игровой и тренерской карьеры испанца, которому совсем скоро предстоят встреча в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом» и борьба за еврокубки.

Материалы по теме
Игроки «Челси» были «ошеломлены». Инсайды об увольнении Поттера из клуба
Игроки «Челси» были «ошеломлены». Инсайды об увольнении Поттера из клуба

42-летний Сальтор известен болельщикам по игре за английский «Брайтон». Но в начале карьеры он выступал за родной «Эспаньол». Также в Испании Сальтор играл за «Химнастик», «Лериду», «Альмерию», а в 2009 году перебрался в «Валенсию». В составе этого клуба защитник провёл три года, но только в первые полтора сезона регулярно выходил на поле. В 2012-м, по истечении срока контракта с «Валенсией», его позвал к себе «Брайтон», выступавший тогда в Чемпионшипе. Ранее в команду перебрался экс-партнёр Бруно – Висенте Родригес, поэтому защитник также решился на переезд в Англию.

Бруно Сальтор

Бруно Сальтор

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сальтор провёл в составе «чаек» пять лет в Чемпионшипе, прежде чем в 2017-м клуб поднялся в английскую Премьер-лигу. Испанец к тому моменту уже был капитаном «Брайтона». Но после выхода команды в АПЛ Бруно перестал считаться важным игроком и спустя два года принял решение завершить карьеру.

В 2019-м, когда испанец прекратил играть, в «Брайтон» пришёл Грэм Поттер. А Сальтор получил должность старшего тренера по развитию игроков. «Капитан, лидер, легенда, а теперь и тренер», – именно таким сообщением приветствовал «Брайтон» назначение Бруно. С тех пор испанец входил в штаб Поттера, который забрал его с собой и в «Челси». После увольнения англичанина руководство лондонцев назначило Сальтора исполняющим обязанности главного тренера. Вероятно, он пробудет в этом статусе до конца сезона, пока команда находится в переговорах с потенциальными кандидатами.

Материалы по теме
У «Челси» на замену Поттеру есть пять кандидатов. Какие у них шансы возглавить клуб
У «Челси» на замену Поттеру есть пять кандидатов. Какие у них шансы возглавить клуб

«Естественно, это был сложный день для всех нас: для персонала, семей. Теперь мы должны жить с этим. Я нахожусь в «Челси» благодаря Грэму, и клуб подумал, что это правильный шаг. Я здесь, чтобы помочь, насколько только могу. Мы будем стараться изо всех сил. Думаю, Грэм трудился удивительным образом. Футбол — очень сложное дело, и нам нужно продолжать двигаться вперёд», – сказал Сальтор на пресс-конференции.

Бруно Сальтор (слева)

Бруно Сальтор (слева)

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Испанец отметил, что перестановки в «Челси» не повлияли на их приятельские отношения с Поттером. Также Сальтор не стал однозначно отвечать на вопрос о работе главным тренером на постоянной основе.

Бруно Сальтор
Бруно Сальтор
и. о. главного тренера «Челси»

«Возглавить «Челси» — это огромный вызов. Я был тренером всего четыре года, но нахожусь в футболе уже на протяжении 24 лет. Я чувствую, что могу помочь игрокам, особенно молодым, кто раньше не был в подобной ситуации».

Сальтор в плане характера не сильно отличается от Поттера: он такой же спокойный, уравновешенный и чуткий. При этом Бруно вряд ли сильно изменит игровую модель «Челси» в короткий срок. Однако новое лицо во главе команды может дать положительный эффект на небольшой дистанции, как, например, это произошло в случае с Роберто Ди Маттео в 2012-м. У «Челси» есть шансы побороться за топ-6 в АПЛ, если клуб начнёт регулярно побеждать. Также впереди важнейший четвертьфинал ЛЧ с «Реалом». Так что Сальтор может серьёзно изменить вектор своей тренерской карьеры в ближайшие два месяца.

Оставшиеся матчи «Челси» в этом сезоне

  • 4 апреля – «Ливерпуль» в АПЛ (дома)
  • 8 апреля – «Вулверхэмптон» в АПЛ (в гостях)
  • 12 апреля – «Реал» в ЛЧ (в гостях)
  • 15 апреля – «Брайтон» в АПЛ (дома)
  • 18 апреля – «Реал» в ЛЧ (дома)
  • 26 апреля – «Брентфорд» в АПЛ (дома)
  • 29 апреля – «Арсенал» в АПЛ (в гостях)
  • 6 мая – «Борнмут» в АПЛ (в гостях)
  • 13 мая – «Ноттингем Форест» в АПЛ (дома)
  • 20 мая – «Манчестер Сити» в АПЛ (в гостях)
  • 28 мая – «Ньюкасл» в АПЛ (дома). 

Также ещё будет перенесённая встреча с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (в гостях) и, возможно, игры в ЛЧ, если удастся пройти «Реал».

Материалы по теме
«Челси» справедливо убрал Поттера. Хотя его просто подставили
«Челси» справедливо убрал Поттера. Хотя его просто подставили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023