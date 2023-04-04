«Понимаю, это звучит провокационно»: Невилл сравнил выступление Роналду и Вегорста за «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что форвард Ваут Вегорст полезнее для клуба, чем бывший нападающий «красных дьяволов» — Криштиану Роналду. 38-летний португалец расторг контракт с командой в ноябре 2022 года, в декабре заключив соглашение с саудовским «Аль-Насром» на 2,5 года. После этого «МЮ» взял Вегорста в аренду из «Бёрнли» до конца сезона. 30-летний нидерландец за 19 матчей в составе «Юнайтед» забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Я понимаю, что это достаточно провокационно, и я не хочу проявить неуважение к кому-либо, но я хочу кое о чём сказать. Причины, по которым Вегорст продолжает играть в «МЮ», а Роналду больше нет в клубе, вы можете найти, сравнив первых 19 матчей Криштиану и голландца. Давайте сравним 19 последних матчей, в которых Ваут выходил в стартовом составе, и 19 аналогичных матчей Роналду. Вегорст забил лишь два гола, но при этом его команда забила 37 мячей. С Роналду в составе «Юнайтед» выиграл на три матча меньше и проиграл на четыре встречи больше. Сам он забил 11 голов, но команда при этом забила всего 23 мяча, это большая разница.

Это одна из причуд футбола, когда игрок, явно не дотягивающий до того, чтобы играть на позиции центрального нападающего в «МЮ», на самом деле приносит команде больше пользы в плане побед и голов, хотя я понимаю, что это звучит несколько провокационно. Но я считаю, что Роналду — величайший игрок всех времён».

«МЮ» не собирается выкупать Вегорста летом. Руководство клуба собирается приобрести топ-форварда, в шорт-лист входят: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Виктор Осимхен («Наполи»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Душан Влахович («Ювентус»). Однако голландец приносит пользу «Юнайтед», что отмечал и главный тренер Эрик тен Хаг: «Он соответствует тому футболу, который я предпочитаю, и выполняет действительно важную работу. Ваут хорош в прессинге, возвращается в оборону и полезен на стандартах, так что он действительно помогает команде. Вегорст сыграл почти во всех матчах после Рождества, так что он действительно является частью успеха».

Роналду после ухода из «МЮ» провёл 10 матчей за «Аль-Наср», забил девять голов и отдал две результативные передачи. Криштиану после подписания контракта с саудовским клубом стал самым высокооплачиваемым игроком мира – он зарабатывает около € 200 млн в год.