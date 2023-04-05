«Барса» лишит «Реал» шансов на ещё один трофей? У команды Хави серьёзные проблемы

«Барселона» и «Реал» сыграют в четвёртый раз в 2023 году. Команды встретятся в ответном полуфинале Кубка Испании. Каталонцы уже трижды выигрывали у мадридцев: 3:1 в финале Суперкубка Испании, 1:0 в первом матче Кубка и 2:1 – в Примере. Сможет ли команда Карло Анчелотти прервать неудачную серию?

Кубок Испании. 1/2 финала 05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барса» побеждала в совершенно разных стилях: в финале Суперкубка команда взяла инициативу под свой контроль и к 70-й минуте вела со счётом 3:0. В первой встрече Кубка ситуация кардинально изменилась. «Барселона» нетипично для себя владела мячом всего 35% игрового времени, нанеся всего четыре удара за весь матч. В то время как «Реал» пробил 13 раз (стоит отметить, что в створ – 0). Однако каталонцы не дали создать команде Анчелотти почти ничего, засушив игру. А единственный мяч — автогол Эдера Милитао.

Карло Анчелотти Фото: Denis Doyle/Getty Images

Третья же игра команд в Примере получилась гибридом двух предыдущих: команды отрезками перехватывали инициативу друг у друга. Например, после отменённого гола Асенсио на 81-й минуте казалось, что «Реал» в концовке всё же додавит «Барсу», однако каталонцы в компенсированное время вырвали победу благодаря подключившемуся в атаку Франку Кессье. После матча Карло Анчелотти подчёркивал, что «Реал» был ближе к положительному исходу: «Мы сыграли хорошо и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы всё перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра. Она был равной и конкурентной до самого завершения. Всё решилось в мелочах, мы считали, что игра останется за нами».

На ответный матч Кубка сильно повлияют кадровые потери «Барсы». Каталонцам в предстоящей встрече из-за травм не помогут несколько ключевых футболистов: Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Педри и Усман Дембеле. Все четверо пропустили предматчевую тренировку «Барселоны». Остальные футболисты готовы выйти на поле. «Королевский клуб» подходит к игре без особых потерь: не поможет команде только левый защитник Ферлан Менди. Также под вопросом было участие Антонио Рюдигера. Немец пропустил матч чемпионата с «Вальядолидом» (6:0), тренировался индивидуально, но включён в заявку мадридцев на Кубок.

Хави главный тренер «Барселоны» «У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух встреч очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот поэтому я считаю «Реал» фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барселоны». Мы постараемся доминировать, но будет непросто. Победа в первой встрече со счётом 1:0 – очень хороший результат».

Интересно посмотреть, какую тактику выберут Хави и Анчелотти. За четыре матча сезона специалисты неплохо изучили друг друга, удивлять оппонента становится всё сложнее. На игру «Барсы», без сомнений, повлияет отсутствие ключевых игроков. А на «Реал» психологически будет давить безвыигрышная серия и вероятность уступить «Барсе» все три трофея внутри Испании.

Неожиданно, но суперкомпьютер от компании Opta оценивает вероятность победы «Реала» в предстоящей встрече в 29,1%, «Барселоны» — в 43%, а ничью – в 27,9%. «Барса» — фаворит, даже несмотря на травмы. За команду Хави — фактор домашнего поля и преимущество в один мяч, добытое на «Сантьяго Бернабеу».