Как выглядели бы виды спорта в картинах Казимира Малевича

Супрематизм в голах, очках и секундах. Нейросеть Kandinsky создала десять произведений в стиле великого художника.

Казимир Малевич, возможно, вообще самый известный художник в России. Естественно, благодаря «Чёрному квадрату». Однако как «Чёрный квадрат» – больше, чем просто чёрный квадрат, так и Малевич – серьёзный и сложный автор. Именно он в 1910 году создал новую теорию абстрактного искусства – супрематизм.

Супрематизм – от латинского «supremus», то есть «главенство». Изначально предполагало главенство цвета над остальными элементами картины. Сюжеты выражаются в простых геометрических формах. Особенным смыслом наделялся белый фон, символизирующий совершенство чистоты.

Среди полотен Малевича есть «Спортсмены». Картина создана в период с 1928 по 1932 год, однако дату художник прописал «1915». Это было связано с переосмыслением всего творчества (и заслуживает отдельного материала).

Фото: Малевич К.С. «Спортсмены» (1928–1932). Холст, масло. 142 х 164. Государственный Русский музей

Как описывает картину Русский музей (её можно посмотреть на сайте в мельчайших деталях): «Фигуры в картине «Спортсмены» всецело подчинены задаче цветовой и ритмической организации композиции, отчуждëнной от реального смысла бытия и направленной на концентрацию собственных динамики и энергии, преодолевающих категории времени и пространства. Цветовое и композиционное построение холста подчинено принципам симметрии, безликость персонажей призвана подчеркнуть глобальное космическое восприятие мира, представление автора о сверхличностной сущности искусства, никак не зависящей от индивидуальности ни художника, ни зрителя».

Стало интересно, как могли бы выглядеть различные виды спорта в стиле Казимира Малевича? Вот что «изобразила» нейросеть Kandinsky:

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