«Зенит» — самый активный клуб России во время бана. Планируются связи с Китаем и Катаром

Российский футбол за последний год почти полностью изолировали от мира. Максимум – товарищеские матчи клубов на сборах с ближним зарубежьем или Азией. Плюс несколько игр сборной. В остальном – РПЛ и Кубок России. Всё.
«Зенит» же нарушает тенденцию. За последние месяцы клуб (единственный в России) подписал несколько меморандумов о партнёрстве, которые уже начали работать. Да, пока в основном на детско-юношеском уровне. Но с чего-то же надо начинать.
С кем уже работает «Зенит»?
Первым партнёром стала «Црвена Звезда». Ещё прошлым летом клубы заключили договор с сотрудничестве. Оно касается стажировок футболистов и тренеров, организации товарищеских турниров среди академий, семинаров в области медицины, и, конечно, матчей главных команд. В прошлом году сыграли два раза. Возможно, в этом году история продолжится.
«Зенит» — «Црвена Звезда»
Фото: fc-zenit.ru
После похожие документы клуб подписал с казахстанским «Кайратом», иранским «Сепаханом» и турецким «Фенербахче» (с последними взаимодействие ещё на уровне женского футбола и баскетбола). С двумя из этих клубов основа тоже сыграла дружеские матчи. Подобная история с «Кайратом» наверняка тоже близко.
Важно, что все эти договоры не были раскритикованы несогласными. В Европе визуально спокойно отнеслись к дружбе «Фенера» с «Зенитом». Никаких проблем.
Будущие партнёры клуба: академия в Катаре и Китай
По информации «Чемпионата», в ближайшее время клуб должен объявить о партнёрстве с катарской академией Aspire. Именно на базе этого комплекса собиралась сборная для участия в домашнем чемпионате мира. О результатах не судим, но с точки зрения инфраструктуры, науки и подходов это высочайший уровень. Не просто так туда собирали специалистов со всего мира. Вероятно, академия «Зенита» и Aspire будут взаимодействовать уже в привычном для нового времени формате – стажировки игроков, тренеров и общие турниры.
Академия Aspire в Катаре
Фото: Nadine Rupp/Getty Images
Ещё один потенциальный партнёр – Китай. «Зенит» был включён в правительственный план по сотрудничеству между странами в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах. Там есть два пункта.
Совместные мероприятия по футболу (обучение юношеских команд, товарищеские матчи, футбольные спортивные лагеря и т. п.), которые должны состояться в 2023 году. Обучение китайских тренеров и футболистов (тоже на 2023 год).
По информации «Чемпионата», пока «Зенит» не начал конкретных переговоров с каким-то клубом. В данный момент петербуржцы прорабатывают разные сценарии взаимодействия.
Плюс, как сообщают наши источники в Турции, в ближайшие дни представители «Зенита» посетят страну для обсуждения с одним из клубов дополнительного соглашения по взаимодействию в женском футболе.
А что Бразилия?
В январе руководство «Зенита» провело большие переговоры с «Коринтиансом» относительно Юри Алберто. Клубы поделили права на нескольких игроков. При этом каких-то договоров о сотрудничестве не заключалось.
Хотя одна из команд академии «Зенита» поедет на турнир в Бразилию. Также дети из академии «Фламенго», возможно, прилетят в Петербург на одно из летних соревнований.
Академия «Фламенго»
Фото: Flamengo.com.br
«Зенит» сыграет в детском турнире с европейскими клубами
С 7 по 9 апреля в турецком Измире пройдёт большой турнир среди команд U12. 72 клуба, 20 стран, среди которых 18 из Европы. «Зенит» сыграет в группе с «Ювентусом», «Шальке», «Метцем» и «Вестерло».
И да, это единственный российский представитель в этом турнире.
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