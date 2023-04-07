Месси близок к возвращению в «Барсу». А часто ли камбэки топ-игроков получались удачными?

Лионель Месси, скорее всего, вернётся в «Барселону» – сага, которая тянется уже много месяцев, подходит к кульминационному моменту: клуб заявил, что сделает всё, чтобы вернуть аргентинца. В истории футбола было немало громких камбэков, но далеко не всегда игроки, возвращаясь в клубы, где раньше были успешны, показывали тот же уровень.

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Роналду по-футбольному вырос в Манчестере – там он раскрыл свой талант и показал, что именно он – один из лучших в мире. Возвращение на «Олд Траффорд» выглядело как хорошая и красивая история, потому что это был не просто трансфер в клуб, где Криштиану когда-то играл, – это было возвращение домой. Но пузырь восторженности быстро лопнул: от португальца ждали каких-то чудес, однако вместо этого получили надежду, сменившуюся разочарованием. А затем – скандальный разрыв.

Криштиану Роналду Фото: Shaun Botterill, Michael Regan/Getty Images

При этом по статистике в первый сезон после возвращения Роналду не был хуже, чем в свой первый приход: проблема в том сезоне была в общих результатах команды, тогда проживавшей неудачный период. Всё сломалось в сезоне-2022/2023, когда в клуб пришёл Эрик тен Хаг, с которым у Роналду не заладилось. Проблема была во многом в игроке — Криштиану психовал и не мог смириться, что он всё же заменим – и это привело к тому, что история Криша и «МЮ» получила печальное завершение.

Количество матчей Выходы в старте Количество минут 90 минут Голы Ассисты Минут на гол 2003/2004 29 15 1548 17,2 4 4 388 2004/2005 33 25 2423 26,9 5 4 486 2005/2006 33 24 2286 25,4 9 6 254 2006/2007 34 31 2794 31 17 8 164 2007/2008 34 31 2747 30,5 31 6 89 2008/2009 33 31 2743 30,5 18 6 153 Карьера в «Реале» и «Ювентусе» (2009–2021) 2021/2022 30 27 2456 27,3 18 3 138 2022/2023 10 4 525 5,8 1 0 525

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Француз присоединился к «Атлетико» в 2014 году и со временем стал лидером команды и системообразующим игроком. У него всё отлично складывалось: голы, ассисты, статус звезды – но в 2018-м ему захотелось перемен. Гризманн засобирался в «Барселону», и в течение нескольких недель СМИ разрывались от инсайдов и догадок, когда же этот переход состоится. Нападающий из всего происходящего устроил шоу: перед стартом ЧМ в России он в документальном фильме объявил, что всё же остаётся в «Атлетико». Гризманн продлил контракт до 2023-го, а потом… снова вступил в переговоры с «Барселоной». Сага вышла даже покруче треугольника «ПСЖ» — Мбаппе — «Реал», потому что дошло до того, что «Атлетико» публично обвинил в «Барсу» в неподобающем поведении. В итоге Гризманн всё же ушёл – активировал опцию выкупа за € 120 млн, которую полностью покрыл каталонский клуб.

«Я ушёл из «Атлетико» не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов или завоевать больше титулов. Я приехал сюда, в «Барсу», чтобы изучить новый стиль, новую философию и личностно вырасти», – сказал он тогда.

Новый опыт француз однозначно получил: Гризманн, выйдя из зоны комфорта, не оправдал возложенные на него ожидания, потому что его использовали не в привычной ему роли. И Антуан совершил невероятный разворот – ушёл в аренду в «Атлетико», а потом подписал и полноценный контракт. И ещё извинился перед фанатами: «Я знаю, что люди хотят услышать это от меня: я извиняюсь за боль, которую, возможно, причинил болельщикам. Но лучший способ это сделать — это показать всё, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути».

Антуан Гризманн Фото: David Ramos, Manuel Serrano Arce/Getty Images

Возвращение получилось сложным. Гризманн в первый сезон даже не приблизился к той статистике, что была у него до ухода из «Атлетико». Его освистывали фанаты, на поле получалось далеко не всё, однако он не сдался – и уже в нынешнем сезоне вернулся в число лучших. Пока, конечно, Антуан всё равно не дотягивает до прошлых показателей, но и сезон ещё не закончен – у Гризманна есть время, чтобы поставить точку в сомнениях тех, кто не рад его возвращению.

Количество матчей Количество минут 90 минут Голы Ассисты xG 2014/2015 37 2490 27,2 22 1 14,71 2015/2016 38 3066 33,8 22 5 16,04 2016/2017 36 3072 33,9 16 8 11,52 2017/2018 32 2532 28 19 9 14,59 2018/2019 37 3213 35,5 15 8 14,61 Карьера в «Барселоне» (2019–2021) 2021/2022 26 1726 18,8 3 4 5,82 2022/2023 27 1863 20,8 9 8 7,03

Поль Погба («Ювентус»)

Погба приехал в Турин мальчиком и вырос в большого игрока, успев за несколько сезонов попасть в список легенд «Юве». Четыре чемпионских титула, регулярные выходы в старте, а потом – внезапный переход в «МЮ», с которым он расстался после одного сезона в 2012-м. Тогда Погба ушёл со скандалом: сэр Алекс Фергюсон считал, что Мино Райола очень преувеличивает ценность своего клиента, требуя от руководства большей зарплаты.

«Мы собрали вещи, и Райола сказал: «Мы уходим», – вспоминал Погба. – И мы ушли. Сэр Алекс наверняка никогда не испытывал ничего подобного в своей карьере».

Стороны обвинили друг друга в отсутствии уважения. Спустя много лет «МЮ» решил вернуть Погба, и Райола сказал, что Поль вернётся, чтобы закончить историю, которая много лет назад прервалась, толком не начавшись. Погба задержался в Манчестере на шесть сезонов, но вновь ушёл со скандалом – и снова звучало про недооценённость, неуважение и требования. После сезона разногласий с руководством и тренерами он ушёл из «МЮ» в статусе свободного агента и вернулся в «Ювентус», подписав контракт до 2026 года cо значительным понижением в зарплате (по сравнению с той, что была у него в Англии).

Поль Погба Фото: Valerio Pennicino, Ethan Miller/Getty Images

Красивая история сдулась довольно быстро. В конце июля 2022 года Погба сыграл 45 минут с «Чивасом», а потом травмировал колено на тренировке и выбыл почти на семь месяцев. 29 января он попал в заявку на матч с «Монцей», но так и не вышел, а 1 февраля стало известно: организм не выдержал нагрузок, что привело к очередной травме. 28-го числа Поль, наконец, вышел – сыграл 22 минуты с «Торино». Потом были ещё 13 минут в матче с «Ромой», однако вернуться полноценно Погба так и не удалось: на тренировке во время исполнения штрафных он получил очередное повреждение. Итого после возвращения – два матча и 36 игровых минут. Ходят слухи, что «Ювентус» не против разорвать с ним контракт, потому что содержание футболиста, который весь сезон живёт от травмы до травмы, обходится очень дорого – в неделю Погба зарабатывает € 197 тысяч. Правда, директор «Юве» Франческо Кальво всё опровергает: говорит, в Поля все «очень сильно верят».

Ромелу Лукаку («Интер»)

У Лукаку отлично складывалось в «Интере»: там он получил звание одного из мощнейших нападающих Европы, выиграл чемпионство и завоевал полнейшее доверие руководства. Но не смог устоять, когда к нему пришёл с предложением «Челси» – лондонский клуб трижды выходил на переговоры, с каждым разом поднимая ставку: как бы показывая, насколько сильно Ромелу хотят видеть в Лондоне.

«Я собирался уйти из «Интера» только в «Челси», – сказал он в интервью Sky Sports. – Дети любят «Реал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед». А для меня «Челси» — все знают, что для меня значит «Челси».

Ромелу Лукаку Фото: Chris Ricco, Marco Luzzani/Getty Images

Лукаку с детства болел за лондонский клуб, поэтому в 2011-м, когда подписал свой первый контракт, был невероятно счастлив. Правда, тогда у Ромелу не совсем сложилось (покатался по двум арендам и в итоге ушёл), поэтому возвращение на «Стэмфорд Бридж» выглядело попыткой завершить незаконченные много лет назад дела. Но не вышло: Лукаку откровенно провалился в «Челси», поэтому «Интер» забрал его спустя всего сезон – в аренду на год.

Ожидания от возвращения не совпали с реальностью ни у одной из сторон: Лукаку и близко оказался не похож на того сумасшедшего нападающего, каким был до возвращения в Лондон. За весь сезон всего три гола и один ассист ­– клуб уже подтвердил, что не будет подписывать бельгийца, когда закончится аренда.

Количество матчей Количество минут 90 минут Голы Ассисты xG 2019/2020 36 2979 23 23 2 20,79 2020/2021 26 2884 24 24 11 23,43 Карьера в «Челси» (2021–2022) 2022/2023 16 867 9,6 3 1 5,13

Уэйн Руни («Эвертон»)

«Эвертон» очень многое значит в карьере Руни: именно там он прошёл все ступени подготовки, дебютировал в большом футболе и раскрылся как главный талант поколения. Спустя два года на взрослом уровне он ушёл в «Юнайтед», где в итоге стал легендой. Но когда его время там закончилось, Уэйн вернулся туда, где всё начиналось. Выбор клуба был очевиден – Руни всю жизнь, даже играя за «Юнайтед», болел за «Эвертон».

«Сначала всё было немного странно, – признался он после первой игры. – Я не знал, чего ожидать, но для меня и моих детей было здорово снова увидеть меня в футболке «Эвертона». Это навеяло старые добрые воспоминания. Мне понравилось. Приятно вернуться сюда, и болельщики устроили отличный прием».

Уэйн Руни Фото: Gary M.Prior, Clive Brunskill/Getty Images

Возвращение получилось тёплым: Руни сделали капитаном, он регулярно выходил в старте и даже забил 10 голов – как будто возраст только сделал его лучше. Сейчас СМИ пишут, что «Эвертон» заинтересован вернуть Руни, но уже в новом качестве – назначить его главным тренером. Пока англичанин работает в МЛС – тренирует «Ди-Си Юнайтед».

Количество матчей Количество минут 90 минут Голы Ассисты 2002/2003 33 1599 17,8 6 4 2003/2004 34 2442 27,1 9 4 Карьера в «Манчестер Юнайтед» (2004–2017) 2017/2018 31 2268 25,2 10 2

Златан Ибрагимович («Милан»)

Нападающий в своей карьере поменял немало клубов, но возвращался куда-либо он лишь однажды – в сезоне-2019/2020 оказался в «Милане» спустя семь лет. В первый заход Златан во всех матчах, в которых принимал участие, выходил в старте, много забивал (особенно в сезоне-2011/2012 – 28 мячей!) и сыграл важнейшую роль в завоевании титула.

Златан Ибрагимович Фото: Claudio Villa, Chris Ricco/Getty Images

В сезоне-2019/2020 Ибрагимович вернулся, но его карьера в миланском клубе во второй заход больше похожа на преодоление: в 2020-м он пропустил два месяца из-за разрыва икроножной мышцы, осенью заболел коронавирусом, потом получил мышечную травму, а следом за ней – травму берцовой кости. Только восстановился, как в феврале 2021-го новый удар – разрыв отводящей мышцы, следом – колено. Весь сезон-2021/2022 Златан провёл на уколах, с осени играл без крестообразной связки в левом колене. К этому ещё добавлялись проблемы с ахилловым сухожилием, поэтому выходил Ибра нечасто и совсем на чуть-чуть, умудряясь при этом всё равно помогать команде. Летом прошлого года ему сделали операцию, и вернулся он только в феврале. Правда, сейчас опять выбыл – из-за проблем с мышцами правого бедра. Всё же возраст уже берёт своё.

Количество матчей Количество минут 90 минут Голы Ассисты xG 2010/2011 29 2530 28,1 14 11 2011/2012 32 2807 31,2 28 6 Карьера в «ПСЖ», «МЮ» и «ЛА Гэлакси» (2012–2019) 2019/2020 18 1362 15,1 10 5 10,6 2020/2021 19 1493 16,6 15 2 16,2 2021/2022 23 1016 11,3 8 2 7,2 2022/2023 4 146 1,6 1 0 1,2

Бонус: Тьерри Анри («Арсенал»)

Легенда «Арсенала» в начале 2012 года приехал в бывший клуб в краткосрочную аренду. В МЛС, где Анри тогда играл, был перерыв, поэтому Тьерри отправился поддерживать форму туда, где всё ему было знакомо. В первом же матче Анри забил – тот самый гол «Лидсу» считается поистине легендарным.

«Я никогда не забивал кому-либо в качестве болельщика, – сказал он тогда. – С учётом своего прошлого я вернулся в «Арсенал» его фанатом. Никогда до этого не праздновал гол так эмоционально».

Тьерри Анри Фото: Shaun Botterill, Clive Mason/Getty Images

Всего в аренде француз провёл семь матчей и дважды забил – неплохая статистика для того, кто вернулся в Англию исключительно ради поддержания формы.