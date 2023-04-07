Месси близок к возвращению в «Барсу». А часто ли камбэки топ-игроков получались удачными?

Лионель Месси, скорее всего, вернётся в «Барселону» – сага, которая тянется уже много месяцев, подходит к кульминационному моменту: клуб заявил, что сделает всё, чтобы вернуть аргентинца. В истории футбола было немало громких камбэков, но далеко не всегда игроки, возвращаясь в клубы, где раньше были успешны, показывали тот же уровень.
Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
Роналду по-футбольному вырос в Манчестере – там он раскрыл свой талант и показал, что именно он – один из лучших в мире. Возвращение на «Олд Траффорд» выглядело как хорошая и красивая история, потому что это был не просто трансфер в клуб, где Криштиану когда-то играл, – это было возвращение домой. Но пузырь восторженности быстро лопнул: от португальца ждали каких-то чудес, однако вместо этого получили надежду, сменившуюся разочарованием. А затем – скандальный разрыв.
Криштиану Роналду
Фото: Shaun Botterill, Michael Regan/Getty Images
При этом по статистике в первый сезон после возвращения Роналду не был хуже, чем в свой первый приход: проблема в том сезоне была в общих результатах команды, тогда проживавшей неудачный период. Всё сломалось в сезоне-2022/2023, когда в клуб пришёл Эрик тен Хаг, с которым у Роналду не заладилось. Проблема была во многом в игроке — Криштиану психовал и не мог смириться, что он всё же заменим – и это привело к тому, что история Криша и «МЮ» получила печальное завершение.
|Количество матчей
|Выходы в старте
|Количество минут
|90 минут
|Голы
|Ассисты
|Минут на гол
|2003/2004
|29
|15
|1548
|17,2
|4
|4
|388
|2004/2005
|33
|25
|2423
|26,9
|5
|4
|486
|2005/2006
|33
|24
|2286
|25,4
|9
|6
|254
|2006/2007
|34
|31
|2794
|31
|17
|8
|164
|2007/2008
|34
|31
|2747
|30,5
|31
|6
|89
|2008/2009
|33
|31
|2743
|30,5
|18
|6
|153
|Карьера в «Реале» и «Ювентусе» (2009–2021)
|2021/2022
|30
|27
|2456
|27,3
|18
|3
|138
|2022/2023
|10
|4
|525
|5,8
|1
|0
|525
Антуан Гризманн («Атлетико»)
Француз присоединился к «Атлетико» в 2014 году и со временем стал лидером команды и системообразующим игроком. У него всё отлично складывалось: голы, ассисты, статус звезды – но в 2018-м ему захотелось перемен. Гризманн засобирался в «Барселону», и в течение нескольких недель СМИ разрывались от инсайдов и догадок, когда же этот переход состоится. Нападающий из всего происходящего устроил шоу: перед стартом ЧМ в России он в документальном фильме объявил, что всё же остаётся в «Атлетико». Гризманн продлил контракт до 2023-го, а потом… снова вступил в переговоры с «Барселоной». Сага вышла даже покруче треугольника «ПСЖ» — Мбаппе — «Реал», потому что дошло до того, что «Атлетико» публично обвинил в «Барсу» в неподобающем поведении. В итоге Гризманн всё же ушёл – активировал опцию выкупа за € 120 млн, которую полностью покрыл каталонский клуб.
«Я ушёл из «Атлетико» не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов или завоевать больше титулов. Я приехал сюда, в «Барсу», чтобы изучить новый стиль, новую философию и личностно вырасти», – сказал он тогда.
Новый опыт француз однозначно получил: Гризманн, выйдя из зоны комфорта, не оправдал возложенные на него ожидания, потому что его использовали не в привычной ему роли. И Антуан совершил невероятный разворот – ушёл в аренду в «Атлетико», а потом подписал и полноценный контракт. И ещё извинился перед фанатами: «Я знаю, что люди хотят услышать это от меня: я извиняюсь за боль, которую, возможно, причинил болельщикам. Но лучший способ это сделать — это показать всё, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути».
Антуан Гризманн
Фото: David Ramos, Manuel Serrano Arce/Getty Images
Возвращение получилось сложным. Гризманн в первый сезон даже не приблизился к той статистике, что была у него до ухода из «Атлетико». Его освистывали фанаты, на поле получалось далеко не всё, однако он не сдался – и уже в нынешнем сезоне вернулся в число лучших. Пока, конечно, Антуан всё равно не дотягивает до прошлых показателей, но и сезон ещё не закончен – у Гризманна есть время, чтобы поставить точку в сомнениях тех, кто не рад его возвращению.
|Количество матчей
|Количество минут
|90 минут
|Голы
|Ассисты
|xG
|2014/2015
|37
|2490
|27,2
|22
|1
|14,71
|2015/2016
|38
|3066
|33,8
|22
|5
|16,04
|2016/2017
|36
|3072
|33,9
|16
|8
|11,52
|2017/2018
|32
|2532
|28
|19
|9
|14,59
|2018/2019
|37
|3213
|35,5
|15
|8
|14,61
|Карьера в «Барселоне» (2019–2021)
|2021/2022
|26
|1726
|18,8
|3
|4
|5,82
|2022/2023
|27
|1863
|20,8
|9
|8
|7,03
Поль Погба («Ювентус»)
Погба приехал в Турин мальчиком и вырос в большого игрока, успев за несколько сезонов попасть в список легенд «Юве». Четыре чемпионских титула, регулярные выходы в старте, а потом – внезапный переход в «МЮ», с которым он расстался после одного сезона в 2012-м. Тогда Погба ушёл со скандалом: сэр Алекс Фергюсон считал, что Мино Райола очень преувеличивает ценность своего клиента, требуя от руководства большей зарплаты.
«Мы собрали вещи, и Райола сказал: «Мы уходим», – вспоминал Погба. – И мы ушли. Сэр Алекс наверняка никогда не испытывал ничего подобного в своей карьере».
Стороны обвинили друг друга в отсутствии уважения. Спустя много лет «МЮ» решил вернуть Погба, и Райола сказал, что Поль вернётся, чтобы закончить историю, которая много лет назад прервалась, толком не начавшись. Погба задержался в Манчестере на шесть сезонов, но вновь ушёл со скандалом – и снова звучало про недооценённость, неуважение и требования. После сезона разногласий с руководством и тренерами он ушёл из «МЮ» в статусе свободного агента и вернулся в «Ювентус», подписав контракт до 2026 года cо значительным понижением в зарплате (по сравнению с той, что была у него в Англии).
Поль Погба
Фото: Valerio Pennicino, Ethan Miller/Getty Images
Красивая история сдулась довольно быстро. В конце июля 2022 года Погба сыграл 45 минут с «Чивасом», а потом травмировал колено на тренировке и выбыл почти на семь месяцев. 29 января он попал в заявку на матч с «Монцей», но так и не вышел, а 1 февраля стало известно: организм не выдержал нагрузок, что привело к очередной травме. 28-го числа Поль, наконец, вышел – сыграл 22 минуты с «Торино». Потом были ещё 13 минут в матче с «Ромой», однако вернуться полноценно Погба так и не удалось: на тренировке во время исполнения штрафных он получил очередное повреждение. Итого после возвращения – два матча и 36 игровых минут. Ходят слухи, что «Ювентус» не против разорвать с ним контракт, потому что содержание футболиста, который весь сезон живёт от травмы до травмы, обходится очень дорого – в неделю Погба зарабатывает € 197 тысяч. Правда, директор «Юве» Франческо Кальво всё опровергает: говорит, в Поля все «очень сильно верят».
Ромелу Лукаку («Интер»)
У Лукаку отлично складывалось в «Интере»: там он получил звание одного из мощнейших нападающих Европы, выиграл чемпионство и завоевал полнейшее доверие руководства. Но не смог устоять, когда к нему пришёл с предложением «Челси» – лондонский клуб трижды выходил на переговоры, с каждым разом поднимая ставку: как бы показывая, насколько сильно Ромелу хотят видеть в Лондоне.
«Я собирался уйти из «Интера» только в «Челси», – сказал он в интервью Sky Sports. – Дети любят «Реал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед». А для меня «Челси» — все знают, что для меня значит «Челси».
Ромелу Лукаку
Фото: Chris Ricco, Marco Luzzani/Getty Images
Лукаку с детства болел за лондонский клуб, поэтому в 2011-м, когда подписал свой первый контракт, был невероятно счастлив. Правда, тогда у Ромелу не совсем сложилось (покатался по двум арендам и в итоге ушёл), поэтому возвращение на «Стэмфорд Бридж» выглядело попыткой завершить незаконченные много лет назад дела. Но не вышло: Лукаку откровенно провалился в «Челси», поэтому «Интер» забрал его спустя всего сезон – в аренду на год.
Ожидания от возвращения не совпали с реальностью ни у одной из сторон: Лукаку и близко оказался не похож на того сумасшедшего нападающего, каким был до возвращения в Лондон. За весь сезон всего три гола и один ассист – клуб уже подтвердил, что не будет подписывать бельгийца, когда закончится аренда.
|Количество матчей
|Количество минут
|90 минут
|Голы
|Ассисты
|xG
|2019/2020
|36
|2979
|23
|23
|2
|20,79
|2020/2021
|26
|2884
|24
|24
|11
|23,43
|Карьера в «Челси» (2021–2022)
|2022/2023
|16
|867
|9,6
|3
|1
|5,13
Уэйн Руни («Эвертон»)
«Эвертон» очень многое значит в карьере Руни: именно там он прошёл все ступени подготовки, дебютировал в большом футболе и раскрылся как главный талант поколения. Спустя два года на взрослом уровне он ушёл в «Юнайтед», где в итоге стал легендой. Но когда его время там закончилось, Уэйн вернулся туда, где всё начиналось. Выбор клуба был очевиден – Руни всю жизнь, даже играя за «Юнайтед», болел за «Эвертон».
«Сначала всё было немного странно, – признался он после первой игры. – Я не знал, чего ожидать, но для меня и моих детей было здорово снова увидеть меня в футболке «Эвертона». Это навеяло старые добрые воспоминания. Мне понравилось. Приятно вернуться сюда, и болельщики устроили отличный прием».
Уэйн Руни
Фото: Gary M.Prior, Clive Brunskill/Getty Images
Возвращение получилось тёплым: Руни сделали капитаном, он регулярно выходил в старте и даже забил 10 голов – как будто возраст только сделал его лучше. Сейчас СМИ пишут, что «Эвертон» заинтересован вернуть Руни, но уже в новом качестве – назначить его главным тренером. Пока англичанин работает в МЛС – тренирует «Ди-Си Юнайтед».
|Количество матчей
|Количество минут
|90 минут
|Голы
|Ассисты
|2002/2003
|33
|1599
|17,8
|6
|4
|2003/2004
|34
|2442
|27,1
|9
|4
|Карьера в «Манчестер Юнайтед» (2004–2017)
|2017/2018
|31
|2268
|25,2
|10
|2
Златан Ибрагимович («Милан»)
Нападающий в своей карьере поменял немало клубов, но возвращался куда-либо он лишь однажды – в сезоне-2019/2020 оказался в «Милане» спустя семь лет. В первый заход Златан во всех матчах, в которых принимал участие, выходил в старте, много забивал (особенно в сезоне-2011/2012 – 28 мячей!) и сыграл важнейшую роль в завоевании титула.
Златан Ибрагимович
Фото: Claudio Villa, Chris Ricco/Getty Images
В сезоне-2019/2020 Ибрагимович вернулся, но его карьера в миланском клубе во второй заход больше похожа на преодоление: в 2020-м он пропустил два месяца из-за разрыва икроножной мышцы, осенью заболел коронавирусом, потом получил мышечную травму, а следом за ней – травму берцовой кости. Только восстановился, как в феврале 2021-го новый удар – разрыв отводящей мышцы, следом – колено. Весь сезон-2021/2022 Златан провёл на уколах, с осени играл без крестообразной связки в левом колене. К этому ещё добавлялись проблемы с ахилловым сухожилием, поэтому выходил Ибра нечасто и совсем на чуть-чуть, умудряясь при этом всё равно помогать команде. Летом прошлого года ему сделали операцию, и вернулся он только в феврале. Правда, сейчас опять выбыл – из-за проблем с мышцами правого бедра. Всё же возраст уже берёт своё.
|Количество матчей
|Количество минут
|90 минут
|Голы
|Ассисты
|xG
|2010/2011
|29
|2530
|28,1
|14
|11
|2011/2012
|32
|2807
|31,2
|28
|6
|Карьера в «ПСЖ», «МЮ» и «ЛА Гэлакси» (2012–2019)
|2019/2020
|18
|1362
|15,1
|10
|5
|10,6
|2020/2021
|19
|1493
|16,6
|15
|2
|16,2
|2021/2022
|23
|1016
|11,3
|8
|2
|7,2
|2022/2023
|4
|146
|1,6
|1
|0
|1,2
Бонус: Тьерри Анри («Арсенал»)
Легенда «Арсенала» в начале 2012 года приехал в бывший клуб в краткосрочную аренду. В МЛС, где Анри тогда играл, был перерыв, поэтому Тьерри отправился поддерживать форму туда, где всё ему было знакомо. В первом же матче Анри забил – тот самый гол «Лидсу» считается поистине легендарным.
«Я никогда не забивал кому-либо в качестве болельщика, – сказал он тогда. – С учётом своего прошлого я вернулся в «Арсенал» его фанатом. Никогда до этого не праздновал гол так эмоционально».
Тьерри Анри
Фото: Shaun Botterill, Clive Mason/Getty Images
Всего в аренде француз провёл семь матчей и дважды забил – неплохая статистика для того, кто вернулся в Англию исключительно ради поддержания формы.
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