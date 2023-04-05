ЦСКА спасся от серии пенальти за считаные секунды! Всё благодаря чумовому автоголу

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, победив дома «Крылья Советов» после ничьей в Самаре (2:2). И сыграет там с «Уралом», выбившим «Спартак».

Армейцы вышли на этот матч в форме с эмблемой, посвящённой 20-летию дебюта Акинфеева в ЦСКА. 29 марта 2003 года голкипер впервые сыграл за армейцев во встрече Кубка Премьер-Лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Интересно, что сам Игорь сегодня остался на скамейке по причине «медицинских показаний», уступив место в воротах Торопу, но в остальном состав команды Владимира Федотова был основным.

Поначалу армейцы совсем не радовали ни запасного Акинфеева, ни своих болельщиков. «Крылья Советов» играли на равных, а не так, как в недавнем матче чемпионата России, где команда Игоря Осинькина получила 0:4 в Москве. Если тогда гости раз за разом попадали в тактические ловушки, расставленные ЦСКА, проиграли все единоборства и подборы, то теперь самарцы были успешнее в этих компонентах игры. Да и действовали, пожалуй, попроще, использовали длинные передачи при риске потери мяча.

ЦСКА на первых минутах не демонстрировал привычной агрессии на своём поле, держал линии ниже, чем в том матче с «Крыльями Советов» в РПЛ, и не прессинговал агрессивно. То ли соперник заставил команду Федотова так играть, то ли таким был тренерский план, чтобы использовать пространство на чужой половине поля. Самые опасные моменты команды создавали со стандартов. Например, Чалов пробил в перекладину после углового. Другой форвард красно-синих Заболотный, вышедший с капитанской повязкой, запомнился до перерыва прежде всего потрясающим единоборством в дебюте. Два центральных защитника получили повреждения, вступив в верховую дуэль с мощным центрфорвардом, дошло даже до крови. Сам же Антон – точно железный! – продолжил игру как ни в чём не бывало.

Потом был отрезок, когда ЦСКА доминировал, но в целом первый тайм прошёл, скорее, по плану Осинькина. Правда, и его форварды Писарский и Цыпченко в схеме 4-4-2 не особо проявили себя. Лучший снайпер первой части сезона искал мяч, уходил за ним во фланги. При обороне, подстраиваясь под тактику соперника, «Крылья Советов» переходили на тройку сзади за счёт сдвоенного правого края: Бейл становился центральным защитником, а полузащитник-полухавбек Рассказов – латералем. По ударам к перерыву получилась фактически ничья – 5:4 (в створ – 1:1).

После перерыва «Крылья Советов» продолжали играть на равных с ЦСКА. Более того, Писарский стал чаще встречаться с мячом возле штрафной Торопа, который скучал без работы. Нападающий пытался обыгрывать один в один: то хитрый финт в борьбе с Мозесом сделает, то перебросит мяч через Агапова. К сожалению для кандидата в сборную России, находить возможность для удара за счёт индивидуальных действий у него получалось. Армейцам же требовались замены. Федотов не затянул с ними: на исходе часа матча тренер красно-синих бросил в бой еще недавно стопроцентно основных легионеров – Карраскаля и Медину.

В середине второго тайма молодой Тороп едва не подставил ЦСКА. Вратарь взял в руки мяч после передачи Виллиана Роши назад. Судья Артём Любимов дал свисток и собирался назначить опаснейший свободный, который вполне мог завершиться голом «Крыльев Советов». Но, судя по всему, игроки армейцев вместе с ассистентом Любимова убедили главного арбитра, что Писарский, прессингуя Виллиана Рошу, коснулся мяча. Судя по повтору, легчайшее касание со стороны форварда действительно было, вот только оно ни на что не повлияло. Очень непростой эпизод для рефери!

Игру ЦСКА замены не усилили (колумбиец с чилийцем растворились на поле), поэтому у ворот Торопа становилось всё горячее. Вскоре сменщика Акинфеева спасла от пропущенного мяча штанга. Снова голевой момент был рождён стандартом: защищались и хозяева, и гости при подачах неидеально. Новичок Агапов и Зайнутдинов проиграли воздух – Костанца пробил головой оттуда, откуда нужно попадать в створ.

Вообще, «Крылья Советов» перебили ЦСКА в эти 45 минут (6:2, в створ – 1:1). Команда Осинькина не заслуживала поражения, тренер самарцев уже готовил замену вратаря под серию пенальти: вместо Ломаева должен был выйти Фролов. Но в компенсированное время случилась настоящая драма. Армейцам подарило победный гол неожиданное подключение вперёд Виллиана Роши. Бразилец получил мяч от чужого, а после его прострела автогол сотворил Бейл.

«Крылья Советов» сами себя выбили из Пути РПЛ.