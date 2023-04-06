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Экс-игроки сборной России играют в Первой лиге – Илья Самошников, Эльмир Набиуллин, Юрий Дюпин, Максим Беляев

Экс-игроки сборной России в Первой лиге. За двумя летом гонялись «Зенит» и «Динамо»
Павел Прохоров
Экс-игроки сборной России играют в Первой лиге
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Сразу три футболиста представляют «Рубин».

Несколько лет назад в сборную России вызывались такие игроки, как Илья Самошников, Эльмир Набиуллин, Юрий Дюпин и Максим Беляев. Сейчас они выступают в Первой лиге, и об их успехах ничего не слышно. Рассказываем, что стало с карьерой этих футболистов.

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Илья Самошников, «Рубин»

Защитник «Рубина» – самый дорогой футболист Первой лиги (€ 2,5 млн). Самошников вызывался в сборную в сентябре 2021 года и сыграл в отборе на ЧМ-2022 с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). В этих матчах 25-летний левый защитник провёл на поле 12, 90 и 32 минуты соответственно. В сезоне-2021/2022 Илья стабильно играл в старте «Рубина» (24 встречи, один гол), а сейчас регулярно получает время в Первой лиге. У него 20 выходов на поле с первых минут, гол в ворота «Алании», три ассиста и пять матчей с капитанской повязкой. После вылета «Рубина» в Первую лигу к защитнику был интерес от ЦСКА и «Динамо», но переход не состоялся. По информации «Чемпионата», игрок провалил медосмотр у бело-голубых.

«Самошников вернулся в расположение «Рубина». На фото Илья и главный врач клуба Михаил Бутовский обсуждают несуществующее повреждение Самошникова», — прокомментировала пресс-служба «Рубина» возвращение игрока в команду. Контракт защитника рассчитан с казанцами до конца сезона. Зимой сообщалось, что летом футболист станет игроком «Локомотива», но эта информация не была подтверждена ни агентом спортсмена, ни спортивным директором железнодорожников.

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Юрий Дюпин, «Рубин»

35-летний вратарь вызывался в сборную России в 2021 году. Дюпин провёл 11 матчей в запасе и за национальную команду так и не дебютировал. В сезоне-2021/2022 оборона «Рубина» выглядела ужасно: в 29 играх в РПЛ вратарь пропустил 54 мяча. Несмотря на плохую статистику, летом 2022 года Юрием заинтересовался «Зенит», но обе стороны утверждали, что между ними переговоров нет. Трансфер не состоялся. Сейчас у кипера 19 пропущенных мячей в 21 матче Первой лиги и девять игр «на ноль» (четвёртый результат в сезоне). Этим летом у вратаря истекает контракт с «Рубином», поэтому не стоит исключать, что он перейдёт в один из клубов РПЛ на правах свободного агента.

Юрий Дюпин

Юрий Дюпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эльмир Набиуллин, «Рубин»

В 2015 году защитник «Рубина» впервые получил вызов в сборную России. Тогда Набиуллин дебютировал в товарищеском матче с Казахстаном, выйдя на поле на 15 минут, и оказался в запасе с Беларусью и в отборе Евро-2016 на игру с Австрией. После Эльмир не приглашался в национальную команду до 2018 года. Станислав Черчесов оставил игрока в запасе на товарищеский матч с Чехией и со Швецией в Лиге наций. После ухода из «Зенита» Набиуллин играл за «Сочи», «Химки», «Пари НН» и «Рубин», но ни разу в сборную России не вызывался. Впрочем, неудивительно – в этом сезоне он провёл 13 матчей во всех турнирах за «Пари НН» в первой части и один за «Рубин» – во второй. В феврале защитник подписал контракт с казанцами до конца текущего сезона, а ведь, возможно, мог играть в Англии.

Эльмир Набиуллин
Эльмир Набиуллин
защитник «Рубина»

«Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьёз не думал даже, хочу ехать куда-то или нет. Теперь с учётом всех санкций закрыл для себя эту тему? Надеюсь, всё наладится. Не знаю, как это повлияет на моё будущее, но хочется, чтобы уже все наши клубы в еврокубках снова играли и сборная вернулась в большие международные соревнования».

Максим Беляев, «Арсенал»

Защитник вызывался в сборную России в 2019 году. Беляев остался в запасе в девяти матчах отбора Евро-2020 и провёл полную игру с Сан-Марино (5:0). С тех пор он не приглашался в национальную команду, а его карьера пошла вниз. С 2016 года Максим играет за «Арсенал» с небольшим перерывом в 2021 году. Последний раз защитник выходил на поле в сезоне-2021/2022: тогда он сыграл 14 матчей за туляков во всех турнирах.

Несмотря на то что контракт 31-летнего игрока истекает летом этого года, он ни разу не сыграл в текущем розыгрыше. В начале сезона Беляева перевели во вторую команду и предложили снизить заработную плату, но он отказался и попал во Вторую лигу, где тоже ни разу не вышел на поле. По информации журналиста Сергея Ильёва, «Арсенал» планировал расторгнуть контракт с Беляевым зимой, но этого не произошло.

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