Дзюба войдёт в топ-5, а Промес обгонит Малкома? Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Чемпионат России по футболу постепенно выходит на финишную прямую. Команды решают турнирные задачи, а игроки борются за звание лучшего бомбардира. В список главных претендентов входят четыре игрока: Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Владимир Писарский («Оренбург»/«Крылья Советов») и Фёдор Чалов (ЦСКА). А ещё есть футболист, который по соотношению минут на гол превосходит всех четверых. У кого из форвардов наибольшие шансы на первое место?

Одна из главных тем весны в российском футболе – результативность Артёма Дзюбы. Нападающий «Локомотива» помогает команде выправлять ужасные результаты первой части сезона. Красно-зелёные одержали четыре победы в марте-апреле, Дзюба забил шесть мячей: оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1), а также забил «Краснодару» (3:2) и дважды – «Пари НН» (4:0). В среднем 34-летний форвард тратил на один гол 52,5 минуты. Это лучший показатель чемпионата России среди футболистов, сыгравших более 90 минут. А сколько голов забьёт Артём до конца сезона, если продолжит в таком темпе? До конца чемпионата – девять матчей (9*90 = 810 минут). Добавим также по четыре компенсированные минуты с каждой встречи (810+4*9 = 846). Делим это число на среднюю результативность Артёма: 846/52,5 = 16,1. То есть Дзюба, если не сбавит темп, сможет завершить сезон с 22 забитыми мячами.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Малком – один из двух лидеров бомбардирской гонки. Бразилец забил 16 мячей в 21 встрече: в весенней части он отличился четырежды в четырёх матчах (дубли в ворота «Пари НН» и «Химок»). В среднем на один гол Малком тратит 113,69 минуты. Если 26-летний вингер не сбавит обороты, то забьёт ещё семь раз до конца сезона и завершит чемпионат с 23 голами. Малком отмечает, что проводит хороший год в «Зените», и не исключает, что сменит клуб летом: «Думаю, я провожу отличный сезон. Моя статистика очень хороша. Теперь могу думать о новой возможности вернуться в лиги, команды из которых играют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионом с «Зенитом», а что будет дальше — посмотрим».

Малком Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Главный конкурент Малкома в бомбардирской гонке – Квинси Промес. Нидерландский вингер «Спартака» отличился 16 раз в 20 встречах. Промесу необходимо в среднем 107,38 минуты, чтобы забить гол. Весной Квинси отметился всего двумя мячами, оформив дубль в ворота «Факела» (3:2) в 19-м туре. Помешать голландцу побороться за первое место в гонке может травма: Промес остался в запасе в матче с «Ахматом» (0:0). Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что это связано с небольшим дискомфортом игрока перед матчем. Квинси вышел на замену в начале второго тайма, но провёл на поле всего несколько минут и был заменён из-за повреждения. «У Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры, поэтому был заменён. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», – отмечал Зеленов уже после игры. Учитывая проблемы со здоровьем и не лучшую форму Промеса, пропустившего из-за трудностей с голландскими законами зимние сборы «Спартака», а также кризис красно-белых весной, ему придётся сильно постараться, чтобы занять первое место в гонке снайперов. Но если Квинси всё же сохранит свой сезонный темп, то забьёт ещё восемь мячей и станет лучшим бомбардиром РПЛ.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Третий футболист в списке – форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский, перешедший зимой из «Оренбурга». 27-летний футболист поразил своей результативностью в осенней части. Писарский – лучший футболист лиги по скорострельности среди игроков, сыгравших более 800 минут. В среднем Владимир забивает гол за 91,79 минуты (19 проведённых встреч). Однако все 14 голов Писарского в сезоне – за «Оренбург». В четырёх матчах весны за «Крылья» он не отличился ни разу. Плохая тенденция для форварда. Но в защиту Владимира стоит отметить, что Писарский провёл всего одну полную игру – с «Ахматом» (0:1). Во встречах с «Динамо» и «Оренбургом» он выходил на поле на полчаса, с ЦСКА – на 60 минут. Если Писарский начнёт забивать на прежнем уровне, то до конца чемпионата отличится ещё девять раз. Тогда он финиширует вслед за Промесом и разделит вторую строчку с Малкомом.

Владимир Писарский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний претендент – форвард ЦСКА Фёдор Чалов. 24-летнему россиянину нужно очень постараться, чтобы обогнать Малкома, Промеса и Писарского. На его счету 13 голов в 21 матче. В среднем Фёдор забивает раз в 125,23 минуты. До конца сезона такими темпами Чалов забьёт ещё семь голов и завершит чемпионат с 20 мячами, гипотетически пропустив вперёд Дзюбу. Весной Фёдор отличился в трёх матчах ЦСКА из четырёх: форвард забил «Крыльям» (4:0), «Зениту» (1:0) и «Факелу» (2:0). Команда Владимира Федотова набрала ход, и Фёдор может забить даже больше, чем ожидается.

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот как может выглядеть на финише топ-5 лучших бомбардиров РПЛ-2022/2023:

1. Квинси Промес («Спартак») – 24 гола;

2-3. Малком («Зенит») – 23 гола;

2-3. Владимир Писарский («Крылья Советов») – 23 гола;

4. Артём Дзюба («Локомотив») – 22 гола;

5. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 20 голов.

Стоит учитывать, что список основан только на средней результативности футболистов. В дело могут вмешаться травма, плохая/хорошая серия игр команды, моральное состояние и прочие факторы. Но если всё так и завершится, то Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ во второй раз за карьеру (первый – в 2018 году – 15 голов). А результат в 24 забитых мяча станет третьим в истории чемпионатов России. Лучше результаты только у Сейду Думбия (сезон-2011/2022, 28 голов в переходном сезоне с 44 играми) и Олега Веретенникова (сезон-1995, 25 голов).