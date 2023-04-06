Нет, «Спартак» с «Крыльями» ещё не вылетели!

С кем сыграет «Спартак» в Кубке России? Жеребьёвка Пути регионов — онлайн

🏆 Привет, друзья! В Кубке России грядут решающие матчи. Кажется, все уже запутались в формуле проведения турнира — главное, чтобы организаторы нигде не ошиблись. Сегодня, 6 апреля, мы получим расклад на оставшуюся дистанцию состязания. «Урал» и ЦСКА узнают, на чьём поле они начнут выяснение отношений в рамках финала РПЛ (эта стадия тоже состоит из двух матчей). Но главная интрига — состав полуфинальных пар в Пути регионов, где предусмотрено по одной игре. В частности, соперников узнают «Спартак» и «Крылья Советов».

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет жеребьёвку следующих этапов Фонбет Кубка России (начало – в 22:40 мск), а «Чемпионат» оперативно осветит мероприятие в режиме онлайн. Будьте с нами!