С кем сыграет «Спартак» в Кубке России? Жеребьёвка Пути регионов — онлайн

🏆 Привет, друзья! В Кубке России грядут решающие матчи. Кажется, все уже запутались в формуле проведения турнира — главное, чтобы организаторы нигде не ошиблись. Сегодня, 6 апреля, мы получим расклад на оставшуюся дистанцию состязания. «Урал» и ЦСКА узнают, на чьём поле они начнут выяснение отношений в рамках финала РПЛ (эта стадия тоже состоит из двух матчей). Но главная интрига — состав полуфинальных пар в Пути регионов, где предусмотрено по одной игре. В частности, соперников узнают «Спартак» и «Крылья Советов».
Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет жеребьёвку следующих этапов Фонбет Кубка России (начало – в 22:40 мск), а «Чемпионат» оперативно осветит мероприятие в режиме онлайн. Будьте с нами!
Кто выиграет Кубок России? Опрос
⁉ В ожидании матча «Краснодар» — «Ростов» и непосредственно жеребьёвки предлагаем определить главного фаворита турнира. Пора!
- 6 апреля 2023
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