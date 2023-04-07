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«Локомотив» – «Зенит», РПЛ: разбор игры Ивана Сергеева – как забивает форвард, почему заслуживает места в сборной России

Карпин должен дать Сергееву шанс в сборной России. Дзюба в «Зените» забивал не чаще Ивана
Анатолий Романов
Карпин должен дать Сергееву шанс в сборной России
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Нападающий петербуржцев в этом сезоне РПЛ опережает форвардов национальной команды по времени, затраченному на гол.

У «Зенита» в этом сезоне, на первый взгляд, нет ярко выраженного форварда-снайпера, какими были в прошлые годы Артём Дзюба и Сердар Азмун. Летний новичок Матео Кассьерра продолжает вымучивать свой первый гол за петербургскую команду в РПЛ и до сих пор его не забил. За себя и за того колумбийского парня приходится отдуваться вингеру Малкому, который положил уже 16 мячей и делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Квинси Промесом (без учёта голов с пенальти бразилец – единоличный лидер).

Второй нападающий «Зенита» Иван Сергеев сыграл в этом сезоне меньше Кассьерры, но после того, как 27-летний россиянин своим дублем в прошлый уикенд принёс команде победу над «Уралом» — 2:0, эксперты и болельщики снова заговорили, что в основе чемпиона должен выходить именно Сергеев. По статистике у Ивана тоже не так много голов в РПЛ – всего восемь. Вот только его цифры будут восприниматься совсем по-иному, если взглянуть на другой показатель: количество времени, которое требуется форварду на забитый мяч.

У Сергеева в этом сезоне уходит всего 107 минут на гол. Тут он даже Малкома опережает (113 минут)! А из нападающих, забивших больше одного мяча в РПЛ, впереди Ивана лишь двое – Владимир Писарский (91 минута) и демонстрирующий уникальную для себя скорострельность после возвращения в Россию Артём Дзюба (52 минуты). Для сравнения в прошлые успешные сезоны в «Зените» Дзюба забивал раз в 112, 136 и 146 минут. То есть был как снайпер чуть-чуть менее эффективен, чем Сергеев в текущем чемпионате.

Если взять все 12 голов, забитых Сергеевым в нынешнем сезоне (три мяча он положил в Кубке России и ещё один — в Суперкубке), то мы увидим доказательство того, что Иван – классический завершитель атак, игрок штрафной площади. На 12 голов он потратил 13 касаний. Только однажды совершил два касания перед взятием ворот – в матче с «Крыльями Советов», когда не слишком удачно обработал мяч.

Вот этот нетипичный для нападающего «Зенита» гол:

Почти все голы Сергеева пришли из позиционных атак команды. Семь мячей он забил правой ногой, три — левой и два — головой. Либо замыкал кросс/прострел из пределов штрафной, либо открывался под скидки и пасы на пустые ворота. Почти всегда бил с расстояния не более 10 метров до ворот, иногда с линии вратарской, а в некоторых случаях и вовсе с метра-двух. При этом Сергеев обязательно находился в створе ворот. Как правило, по центру, в трёх случаях у левой штанги и однажды — у правой (она была ближней в той атаке). Ещё один нетипичный гол Ивана – мяч, забитый «Спартаку» в Суперкубке России. Тогда он ухнул из-за штрафной, метров с 20.

Внешне многие голы Сергеева кажутся простыми, какими-то «дешёвыми». Он как будто приходит на всё готовенькое. На самом деле, это мастерство форварда, умная работа в штрафной. Иван грамотно открывается – меняет траекторию движения, отклеивается от защитника, идёт туда, куда должен прилететь мяч. Хорошо исполняет момент. Он достаточно хладнокровен в таких эпизодах, что говорит об умении нападающего справляться с эмоциями.

Вот типичный для Сергеева гол – «Локомотиву»:

Сергеев вообще не делает много касаний. В 17 матчах РПЛ он встретился с мячом 252 раза – это 14,8 касания за игру. Правда, Иван ни разу не провёл полный матч. Но даже если поделить на 90 минут, то получится в среднем 25 касаний мяча за игру. Для сравнения — тот же Дзюба за четыре матча в «Локомотиве» встретился с мячом 142 раза (39 касаний/90 минут).

В этом отношении статистика Сергеева похожа на статистику Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити». Норвежец в нынешнем сезоне АПЛ совершает в среднем те же 25 касаний мяча за 90 минут. Но забивает всё же почаще: у него уходит 75 минут на гол. Правда, Холанд пять раз отличился с пенальти. Если считать только 23 гола с игры, то Эрлинг поражает в ворота раз в 92 минуты.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Относительно малая вовлечённость Сергеева в командную игру при владении, видимо, одна из причин, по которой Валерий Карпин не приглашает нападающего «Зенита» в сборную России. Иван до сих пор ни разу не сыграл за национальную команду и лишь дважды попадал в заявку – на матчи квалификации чемпионата мира с Кипром и Хорватией в ноябре 2021-го. Тогда нападающий выступал ещё за «Крылья Советов». Понятно, что у Сергеева есть свои ограничения. Он не сможет цепляться за все «длинные» мячи, как Дзюба, и в подыгрыше тоже не настолько силён. Высокими скоростными качествами природа Ивана также не наделила, а значит, тренер не может быть уверен в том, что форвард «Зенита» будет убегать от защитников, открываясь под забросы за спины.

Тем не менее Карпин, кажется, недооценивает Сергеева. По крайней мере, в тех матчах, где сборная России проводит больше времени у чужой штрафной, Иван точно пригодится. Всё же и Николай Комличенко (184 минуты на гол – один с пенальти), и Александр Соболев (218 минут), и Фёдор Чалов (125 минут – три мяча с пенальти) уступают зенитовцу в нынешнем чемпионате России в эффективности как снайперы.

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Если в матче с «Локомотив» Сергеев, получив заслуженное место в основе, превзойдёт Дзюбу, то Карпин, возможно, задумается о возвращении нападающего сине-бело-голубых в сборную России.

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