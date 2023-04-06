Песьяков «привёз» и не затащил в серии пенальти. Карпин снова лишился шансов на трофей

«Ростов» вылетел из Кубка России. В полуфинале Пути регионов команда Валерия Карпина проиграла по пенальти «Краснодару».

Карпин ротировал состав, оставив на скамейке ключевых игроков – Комличенко и Осипенко. Кроме того, в заявке «Ростова» снова не оказалось Уткина. Достаточно серьёзные потери для второй команды России на сегодняшний день. Вдобавок ещё до перерыва получил травму Полоз – дёрнул заднюю поверхность бедра. На позиции центрфорварда у ростовчан играл Голенков, забивший пять голов в Кубке России. В первом тайме Егор запомнился тем, что включал «Комли стайл», пытаясь заработать пенальти в ворота «Краснодара». На 13-й минуте в штрафной хозяев случился контакт Голенкова и Кайо – уже после удара нападающего бразилец попал сопернику по ноге. Егор досмотрел, куда полетит мяч, и затем стал показывать арбитру, как ему больно. Судья Безбородов не дал пенальти ни в тот момент, ни позже, когда изучил повтор. Можно поддержать рефери. Если в подобных эпизодах ставить 11-метровые, футбол превратится в театр абсурда. Позже случился ещё более забавный момент с падением Голенкова в чужой штрафной – пока он уступает Комличенко в умении зарабатывать пенальти.

Но вообще «Ростов», несмотря на перестановки в составе, играл при счёте 0:0 даже поинтереснее «Краснодара». У команды Карпина получалось контролировать мяч, комбинировать. Неагрессивный прессинг «быков» разбивался благодаря участию вратаря Песьякова в розыгрыше мяча. Сами ростовчане своим расположением затрудняли сопернику развитие атак через центр, предлагали уходить во фланги – оставляли свободными крайних защитников «Краснодара». Вингеры команды Владимира Ивича смещались в полуфланги, чтобы оттуда доводить мяч до нападающего Кордобы. Сербский тренер объяснил решение отдать роли фланговых хавбеков Кади Боржесу и Батчи тактическим ходом, видимо, это и было его целью.

Но, очевидно, план Ивича сработал не на сто процентов. До перерыва хозяева нанесли лишь один-единственный удар в створ. Его оказалось достаточно, чтобы забить. Хотя и этот гол – подарок Песьякова. Голкипер допустил чудовищный ляп, попав под давление Батчи. Что-то похожее мы видели от Сергея в матче за сборную России с Ираком. Стиль «Ростова» не впервые подводит команду Карпина, пусть и польза от него есть несомненная. Сперцян перехватил мяч и потом классно покатил его между ног Песьякову. Вдвойне обидный пропущенный гол для вратаря.

Во втором тайме игровое преимущество «Ростова» становилось всё более ощутимым. Главным закопёрщиком атак команды Карпина был Байрамян. Хорен и сам забить мог, и ассистировал классно. С его передачи едва не забил Голенков, переигравший нескладного Кайо в воздухе. А на 54-й минуте армянский полузащитник поучаствовал в голе ростовчан. Какой же шедевр сотворили гости! Начиная с классного длинного перевода из линии обороны на правый фланг и заканчивая хитрым пропуском мяча в исполнении Байрамяна, который вытащил из его зоны опорника Черникова. И Тугарев молодец – решил эпизод двумя касаниями.

Вскоре Карпин достал из своей колоды козырного туза – бросил в бой воспитанника «быков» Комличенко вместо Голенкова. Егор, если забыть про дайвинг, хорошо покусал оборону соперника. Но тренер чувствовал, что «Краснодар» можно дожимать. У хозяев были проблемы с возвратом мяча. Команда Ивича не контролировала его и не прессинговала, а просто сидела на своей половине поля, надеясь использовать свободное пространство на половине поля «Ростова». Стилистически это совсем не краснодарский футбол! Безбородов ещё дважды брал паузу на проверку спорных эпизодов в штрафной Сафонова, однако и эти эпизоды на пенальти не тянули.

Только в горячей концовке «Краснодар» проснулся, попытался показать своим болельщикам, что не хочет доводить дело до 11-метровых. Тем не менее команда Ивича заметно уступила «Ростову» по статистике ударов – 8:18 (в створ – 3:9). Если кто и заслужил победу по итогам 90 минут, то это ростовчане. А потом Карпин и его помощник, тренер вратарей Виталий Кафанов смогли проверить, кто из голкиперов сборной России больше подходит для серии пенальти. Но ответа не получили: Песьяков с Сафоновым не отразили ни одного удара – роковым для ростовчан стал промах Прохина.

Карпин упустил ещё один шанс выиграть первый трофей в тренерской карьере.