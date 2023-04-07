Николич вернётся в РПЛ? С какими клубами его связывали после ухода из «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич может вернуться в РПЛ. В последние дни его имя связывают с «Динамо», которое испытывает проблемы. Серб всё ещё находится без работы, хотя интересен нескольким российским клубам.

Николич ушёл из «Локомотива» в октябре 2021 года. На тот момент клуб занимал четвёртое место в РПЛ, но новое руководство хотело, чтобы серб покинул свой пост. На первом матче после увольнения Николича болельщики железнодорожников вывесили баннер. Они поблагодарили тренера за работу, а также изобразили на полотне Кубок России и серебряные медали РПЛ. Эти награды московский клуб завоевал под руководством Марко.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отметил, что клуб выплатил приличную неустойку за расторжение контракта. «С Николичем было принято решение продлить контракт после успешного сезона. Без неустойки ни один тренер контракт не подпишет. Сейчас мы пришли к обоюдному решению расстаться. Мы очень благодарны Марко за спортивные результаты. Сумма неустойки действительно существенная, но точные суммы мы не называем».

Позднее сам Николич заявил, что считал «Локомотив» своим домом. По словам тренера, он завёл в России много друзей и знакомств. Правда, серб так и не понял стратегию нового руководства клуба. В декабре 2021 года Николич сообщил, что у него есть несколько предложений от крупных российских клубов. Серб не исключил, что в скором времени вернётся в РПЛ.

«Я очень доволен своей работой в Москве, — говорил Николич. — В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких клубов. Некоторые из них входят в число топ-команд РПЛ. Я произвёл впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию. Моя главная цель в карьере — попасть в одну из топ-5 лиг. Прежде всего меня привлекают Италия, Испания и Англия».

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце 2021 года появилась информация, что Николич займёт пост главного тренера ЦСКА. По данным «Чемпионата», кандидатуру серба действительно предлагали боссам армейского клуба. А конкретно — председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину. В итоге пост главного тренера на тот момент сохранил Алексей Березуцкий, а Николич так и не оказался в армейской команде.

В мае 2022-го агент тренера Деян Йоксимович сообщил, что его клиент обязательно вернётся в Россию. Клубы РПЛ сохранили интерес к сербу, но на тот момент он ещё не определился с новой командой. Йоксимович подчеркнул, что отстранение российских клубов от еврокубков стало для тренера сдерживающим фактором. При этом агент отметил, что Николич не контактировал ни с ЦСКА, ни с другими командами РПЛ.

Позднее сербские СМИ включили соотечественника в число кандидатов на пост главного тренера «Партизана». Любопытно, что ещё одним претендентом считался Владимир Ивич, который сейчас работает с «Краснодаром». В итоге ни тот, ни другой в «Партизане» так и не оказались. Ивич позднее подписал контракт с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

Владимир Ивич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осенью 2022 года стало известно, что у Николича нет планов возвращаться в РПЛ в ближайшее время. Правда, агент опять подчеркнул, что Марко снова будет работать в России, поскольку полюбил страну. В ноябре «РБ Спорт» писал, что Николич может возглавить «Сочи» в случае ухода Вадима Гаранина. Впрочем, агент серба опроверг эту информацию и назвал её выдумками журналистов.

По информации «Чемпионата», кандидатуру Николича рассматривал «Рубин». Клуб Первой лиги обсуждал возможное назначение серба на пост главного тренера после ухода Леонида Слуцкого. А в начале 2023-го сообщалось, что Николич может вернуться в «Фехервар». Он уже тренировал этот клуб с 2017 по 2019 год и завоевал два трофея: победил в чемпионате и Кубке Венгрии.

И вот несколько дней назад журналист Нобель Арустамян сообщил, что кандидатуру Николича рассматривает «Динамо». Московский клуб давно изучает тренерский рынок, а ещё одним претендентом считается Станислав Черчесов. Агент Николича рассказал «РБ Спорт», что тренер очень соскучился по футболу. По словам Йоксимовича, Марко должен всё решить до 15 мая. Не исключено, что совсем скоро Николич всё-таки вернётся в РПЛ, но пока непонятно, какой же клуб он возглавит.