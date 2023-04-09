«Не общаемся по сей день». Отношения Дзюбы и Семака — это конфликт или обида?

Сейчас Дзюба – король РПЛ. Всё почему? Один из главных моментов – идеальные отношения с тренером. То есть признания в любви чуть ли не в каждом интервью, полная поддержка и забота. Просто коннект мечты. Михаил Галактионов проявляет трепет к Артёму не только на словах, но и в тактике. Делает всё, чтобы нападающему было комфортно: избавил его от активного прессинга, открываний во фланг и прочей ненужной работы. Главное – забивай голы. Пока идеальный тандем. Браво.

А теперь откатываемся на два года назад. Примерно с 2021-го в медиа появилось чёткое убеждение: у Дзюбы и другого тренера, которого зовут Сергей Семак, конфликт. Инсайдеры утверждали, что с того момента Артём якобы ругался вообще со всеми: с бразильцами, россиянами, колумбийцем, докторами. В общем, полное недовольство.

Но это всё красивая теория. Давайте к фактам. Хотя бы раз Дзюба публично наехал на тогда ещё своего тренера с какой-то аргументированной претензией? Нет. Весь год он молчаливо отходил от провала на Евро-2020 и забивал, когда давали шанс. Хотя бы раз Семак резко высказался об Артёме? Тоже нет. Всегда всё корректно и последовательно. И в чём тогда конфликт?

Артём Дзюба и Сергей Семак Фото: Александр Сафонов «Чемпионат»

Вспоминается только один эпизод, из которого могло что-то вспыхнуть. Октябрь 2021-го. Матч «Зенита» с «Динамо». Дзюба выходит со скамейки, забивает, а потом бежит в сторону Семака и всеми вербальными сигналами показывает, кто должен играть в основе. Тренер после матча дипломатично заметил, что пока он выбирает стартовый состав и футболистов. Но с посылом, что ни у кого нет желания искусственно сдерживать Артёма. Будет лучше – будет играть.

Но так получилось, что в последний сезон в Петербурге он был лучшим, выходя на замену. Естественно, это не устраивало игрока. В голове Артёма точно нельзя быть топом, сидя на скамейке. Уверен, он уже весной решил, что уходит. И все в команде это понимали.

Вообще, Семак в этой истории справился с главным – он не дал зачатку конфликта разгореться до масштабов федеральных обсуждений. Мне вообще трудно представить, как с тренером «Зенита» можно конфликтовать. Он чуть ли не с первого дня в клубе занял чёткую позицию: я буду делать так, как лучше для команды. И для меня неважно, сколько ты сделал в прошлом. Главное, что ты из себя представляешь сейчас.

Никаких исключений. Для Дзюбы – в том числе. Так что конфликтом это точно не назвать. Обида одной стороны на другую – да. Нежелание идти на уступки – возможно. Но не конфликт. Слишком громкое слово.

Обида проявляется и в недавних слова Артёма о бывшем главном тренере.

Артём Дзюба нападающий «Локомотива» «С Семаком по сей день не общаемся. У нас нет конфликта. Мы просто не разговариваем, и всё. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно всё сказать в лицо. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров. Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не последний, кто говорит «да» или «нет». Я всегда всё говорил в лицо, у нас была договорённость с Богданычем: всё говорить в лицо. Если он это делал за спиной, чего я не исключаю, это на его совести».

При этом сам Семак визуально спокоен. И даже философски отреагировал на ту реплику.

«С улыбкой отреагировал на слова Дзюбы про себя. Работа тренера непростая. Благодарю Артёма за вклад в результаты команды. Он вместе с Сердаром Азмуном, Магомедом Оздоевым оставили след в достижениях «Зенита», но ничто не стоит на месте. Моя задача – двигаться вперёд, но игра нашей команды смотрится сейчас неплохо. Каждый должен делать своё дело. Надо радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать», – сказал тренер «Зенита».

Но всё это не отменяет того, что сегодня на поле наверняка неоднократно вспыхнет. А историю с противостоянием тренера и игрока будут вспоминать ещё долго.