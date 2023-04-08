Сколько лет «Спартак» не проигрывает дома «Динамо»? Тест по самому старому дерби страны

8 апреля состоится очередной раунд московского дерби — «Спартак» против «Динамо». Обе команды подходят к матчу не в лучшем настроении.

Красно-белые не побеждают на протяжении месяца, их серия насчитывает четыре матча (две ничьих, два поражения). Кроме того, на этой неделе «Спартак» вылетел из Пути РПЛ в Кубке России. А бело-голубые потерпели два поражения подряд. Сначала они проиграли «Сочи» (0:2), хотя провели большую часть в большинстве, а затем вылетели из Кубка России после серии пенальти с «Акроном».

Перед важным матчем мы подготовили для вас тест из 11 вопросов. Он связан с предыдущими встречами с участием «Спартака» и «Динамо». Некоторые вопросы относятся к недалёкому прошлому, а для ответов на другие придётся копнуть глубже. Делитесь своими результатами в комментариях.