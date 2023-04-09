«Ювентус» снова отдаляют от Лиги чемпионов. Судья засчитал скандальный гол в ворота гранда

Несмотря на снятие 15 очков, «Ювентус» на финише сезона остаётся в борьбе за место в Лиге чемпионов. Если бы команда Массимилиано Аллегри переиграла «Лацио», то сократила бы отставание от замыкающего топ-4 «Милана» до пяти очков. Но «старая синьора» проиграла – во второй раз за девять туров и снова в Риме.

«Ювентус» очень осторожно начал матч с «Лацио» (единственным конкурентом «Наполи», если уместно рассуждать о борьбе за золото при преимуществе лидера в 16 очков), можно даже сказать, боязливо.

«Лацио» владел очень большим территориальным преимуществом, комбинировал на чужой половине поля и имел много вариантов между линий. Команда Аллегри глубоко сидела на своей половине поля и ждала шансов для контрвыпадов. При владении туринцы тоже надеялись на использование свободного пространства, вытаскивая соперника на прессинг. Впрочем, «Лацио» не терял головы – команда у Маурицио Сарри зрелая.

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Особенно сильно хозяева доминировали на стандартах. Римляне зарабатывали один угловой за другим, опасные штрафные, и при подачах, как правило, выигрывали первое касание. Напряжение у ворот Щенсного росло с каждой подачей. Милинкович-Савич выходил победителем из воздушных единоборств, но до 38-й минуты прощал «старую синьору». Когда же хозяева наконец забили, у многих наверняка сложилось впечатление, что судья Ди Белло «убил» гостей. По мнению арбитра, толчок со стороны серба в спину Сандро не тянул на фол. Так «Лацио» повёл в счёте.

Тем не менее «Ювентус» отыгрался в концовке первого тайма. Как ни странно, команда Аллегри сделала это после углового: на стандартах у ворот «Лацио» туринцы были более уверенными в себе, нежели в подобных эпизодах у своих ворот. Бремер победил в верховом единоборстве, а защитники римлян дали Рабьо затолкать мяч в сетку. Хотя голкипер «Лацио» Проведель сотворил суперсейвы! Вратарь с российскими корнями умудрился дважды остановить мяч после ударов француза в упор, но чудес в его исполнении не хватило, чтобы спасти команду от пропущенного гола.

«Ювентус» и после перерыва держался плана Аллегри, а как только раскрылся – пропустил второй. «Лацио» провёл потрясающую ответную атаку, забив абсолютно гениальный гол. Пас Луиса Альберто пяткой на свободного Цаканьи – конфетка! Неудивительно, что после своего гола вингер «почистил» бутсы испанцу: отпраздновал известной фишкой.

Луис Альберто вообще был очень хорош. На тот момент он совершил больше всех касаний мяча (62) и сделал наибольшее количество передач под удар (три). А Цаканьи вскоре оформил дубль. Но этот забитый мяч отменили из-за офсайда.

Между тем для звёздных нападающих команд – Чиро Иммобиле и Душана Влаховича – это был не самый успешный матч. Обоих заменили в середине второго тайма. Капитан «Лацио», играющий на фоне травм, вышел в основе впервые за четыре тура. Иммобиле встретился с мячом только 14 раз и нанёс лишь один удар (в створ). У Влаховича тоже 14 касаний, он нанёс два удара. У серба были действительно хорошие моменты, но стрелял снайпер «Ювентуса» мимо цели. Иммобиле забил лишь в одном матче Серии А с 4 января, а Влахович – с 15 ноября.

Проигрывая, «Ювентус», конечно же, поднял линии и достаточно мощно провёл последние минуты, как умеет при Аллегри. Появившийся на поле за полчаса до конца Кьеза пытался заработать пенальти. Упал в штрафной после контакта с Милинковичем-Савичем. Было похоже на нырок, и судья подумал так же. Хотя при желании мог назначить 11-метровый – его бы поняли. Проведелю пришлось понервничать, однако надёжно игравший голкипер с российскими корнями больше не пропустил. Кстати, сегодня Иван прервал свою шестиматчевую «сухую» серию в чемпионате Италии, но даже этот гол Рабьо повысит его рейтинг.