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Как Артём Дзюба играл в первых матчах за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив»: статистика

У Дзюбы прекрасная статистика в «Локомотиве». Но в «Ростове» он стартовал ещё круче
Кирилл Закатченко
Как Артём Дзюба играл в первых матчах
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Как Артём проводил первые матчи в составе клубов РПЛ.

Артём Дзюба прекрасно стартовал в «Локомотиве». Опытный нападающий забивает почти в каждой игре, а его новая команда выдала серию из четырёх побед. Вспоминаем, как Артём начинал в других российских клубах.

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«Спартак», 2006 год

Дзюба дебютировал в РПЛ в 17-летнем возрасте. Артём вышел на замену в матче с «Сатурном» (1:1) — он появился на 71-й минуте вместо Никиты Баженова. Когда нападающий вошёл в игру, на табло горели нули, а в итоге команды успели по разу огорчить друг друга. До конца сезона Дзюба ещё четыре раза выходил на поле в матчах чемпионата России, но в общей сложности отыграл всего лишь 52 минуты.

Первый гол в РПЛ Дзюба оформил уже в 2007 году. В апреле Дзюба головой замкнул передачу Дмитрия Торбинского в гостевой игре с «Томью» (1:1). В том сезоне Артём отбегал 16 матчей в чемпионате России (737 минут), но гол в ворота «Томи» оказался для него единственным. За первый круг Дзюба вышел на поле 10 раз, а во втором — только шесть.

Дзюба в «Спартаке»

Дзюба в «Спартаке»

Фото: Денис Целых, «Чемпионат»

«Томь», 2009 год

Вторую половину 2009-го Дзюба провёл в Томске, где играл на правах аренды. Дебютным для форварда оказался матч с «Зенитом» — он вышел на 17 минут, а его команда выиграла (2:0). До конца года Артём отыграл 10 матчей (736 минут) и забил три мяча. В октябре Дзюба сделал дубль в игре с «Сатурном» (3:1), а в ноябре нападающий огорчил «Крылья Советов» (3:1).

2010 год сложился для Дзюбы гораздо успешнее. Артём снова играл в Томске на правах аренды и на этот раз отбегал 24 матча в РПЛ. Нападающий забил 10 мячей (лучший на тот момент результат в карьере). Трижды от него в том сезоне пострадала «Сибирь», дважды — «Сатурн». После этого Артём снова вернулся в «Спартак».

Дзюба в «Томи»

Дзюба в «Томи»

Фото: Владимир Пак, «Чемпионат»

«Ростов», 2013 год

В 2013-м Дзюба уехал в аренду в «Ростов», поскольку в «Спартаке» ему была уготована роль запасного. Артём прекрасно стартовал в новом клубе: дважды огорчил «Терек», забил «Краснодару» и оформил хет-трик в игре с «Томью». В первых трёх матчах он забил шесть мячей и возглавил список бомбардиров РПЛ. После пяти туров у Артёма было семь мячей.

Правда, после этого форвард заметно сбавил темп. По итогам первого круга на счету Дзюбы было 10 голов, но турнир он завершил с солидным показателем (17 мячей). Артём занял второе место в списке бомбардиров РПЛ — больше него настрелял лишь армеец Сейду Думбия. Тот сезон получился для Дзюбы успешным. Форвард не только проявил себя с точки зрения статистики, но и выиграл с «Ростовом» Кубок России.

Дзюба в «Ростове»

Дзюба в «Ростове»

Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

«Зенит», 2015 год

Период в Санкт-Петербурге оказался для Дзюбы самым успешным в карьере. Именно в составе «Зенита» он провёл наибольшее количество матчей, а также стал четырёхкратным чемпионом России. Дзюба дебютировал за сине-бело-голубых в 2015 году и отметился голом во втором матче с «Уралом» (4:1). До 9-го тура Артём больше не забивал, а потом выдал результативную серию из пяти матчей.

В том сезоне Дзюба отыграл все 30 матчей в РПЛ и забил 15 мячей, то есть отличался в каждой второй игре. Напомнил Артём о себе и в матчах со «Спартаком». В Москве команды сыграли вничью (2:2), а в Санкт-Петербурге хозяева уничтожили соперника — 5:2. При этом в столице нападающий забил на 87-й минуте и спас свою команду от поражения.

Дзюба в «Зените»

Дзюба в «Зените»

Фото: РИА Новости

«Арсенал» Тула, 2018 год

Вторую половину сезона-2017/2018 Дзюба отбегал в Туле. Артём лишился места в основе «Зенита» и уехал за практикой в «Арсенал». Получилось очень даже неплохо. В первых четырёх матчах Дзюба забил четыре мяча (пострадали «Амкар», «Ростов» (дважды) и «Динамо»), а в итоге набил 6+3 в 10 играх. Особенно запомнился его перформанс в огненной встрече с «Зенитом» (3:3) — там Артём забил и отдал результативную передачу.

Яркая игра Дзюбы в составе «Арсенала» не осталась незамеченной. Тренерский штаб сборной России включил футболиста в заявку на домашний чемпионат мира, где Артём стал одним из героев. Сезон-2018/2019 Дзюба снова провёл в составе «Зенита» (27 матчей, восемь голов) и впервые в карьере стал чемпионом России.

Дзюба в «Арсенале»

Дзюба в «Арсенале»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив», 2023 год

Первую половину сезона Артём отыграл в «Адана Демирспор», но его хватило всего лишь на пять матчей. В конце 2022-го россиянин расторг контракт с турецким клубом, а позднее перешёл в «Локомотив». Возвращение в РПЛ получилось триумфальным — хет-трик в первом же матче с «Ростовом» (3:1). А потом Дзюба огорчил «Краснодар» и «Пари НН» (дважды). Таким образом, в первых четырёх матчах за «Локомотив» нападающий забил шесть мячей.

У Дзюбы прекрасная статистика, но надо отметить, что в «Ростове» Артём стартовал ещё круче. Тогда на шесть голов в РПЛ ему потребовалось три игры, сейчас — четыре. В Туле форвард в первых четырёх матчах отличился четыре раза, а в других командах начинал гораздо скромнее.

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