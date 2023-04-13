«Спортинг» растит «нового Роналду». 17-летний Рибейру похож на легендарного португальца

Юношеская лига УЕФА — аналог ЛЧ для команд до 19 лет — традиционно каждый сезон открывает классных талантов. У «Барсы» выстрелил Виктор Барбера и уже готовится уйти в «Брюгге» летом (по данным Mundo Deportivo), у «Реала» засиял Нико Пас. У «Атлетико» теперь есть забивной Адриан Ниньо — форвард, который впервые в истории турнира забил во всех первых семи матчах одного розыгрыша ЮЛЧ.

Одним из таких открытий стал и атакующий игрок «Спортинга» — 17-летний Родригу Рибейру. Парень играет и на флангах атаки, и на острие. Много забивает: за восемь игр в этом розыгрыше Юношеской лиги оформил шесть голов и два ассиста. Его называют главным талантом не только «Спортинга», но и всей Португалии.

Родригу Рибейру празднует победный гол в четвертьфинале ЮЛЧ Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Необычный набор качеств

Главная уникальность Рибейру — он невероятно хорош в игре на ограниченном пространстве, несмотря на свои 185 см. Сверхтехничен, с хорошим и ускорением, и скоростью. Обычно футболисты его плана двигаются «на широком шаге»: им трудно, например, легко обвести на фланге одного-второго или хотя бы просто резко убежать с мячом, — из-за габаритов. Но Родригу всё это может.

Второй ключевой плюс — универсальность и работа без мяча. Да, вряд ли кого-то этим удивишь — сейчас все футболисты, особенно нового поколения, стараются адаптироваться к нескольким позициям, больше понимать игру без мяча. Но у Родригу настолько широкий диапазон, что он может играть и наконечника, и столба, и «ложную девятку», и на фланге. Абсолютный универсал, знает, как, когда и где появиться, получить мяч, куда отдать. Ещё и двуногий: и пасует, и бьёт часто с левой, хотя правша.

Такой набор качеств напоминает Криштиану в начале карьеры. Тот тоже мог сыграть на разных позициях, тоже был высоким, габаритным, но при этом очень скоростным и техничным.

Роналду и Рибейру в 17 лет Фото: Getty Images

Великолепный прогресс

Рибейру в этом сезоне добрался до основной команды (два выхода на замену), хотя ещё недавно играл за команду до 17 лет. Родригу — второй в истории «Спортинга», кто за один сезон сыграл за основную команду, дубль, U19 и U17. Знаете, кто первый? Роналду, который дебютировал за «Спортинг» в 16.

Родригу Рибейру в матче португальской лиги Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Рубен Аморим, главный тренер «Спортинга», очень рассчитывает на Родригу и даже в одном из интервью заявил, что не будет никого подписывать на позицию форварда, «потому что есть Рибейру, Паулиньо и Чермити». Тренер хочет сделать всё для прогресса Рибейру и уделяет тому максимальное внимание. На пресс-конференции, отвечая на вопрос про другого футболиста, Пабло Сарабию, он переключил фокус на янгстера: «Сарабия? Я больше думаю о Родригу Рибейру».

Но, несмотря на всё это, сейчас португальская O Jogo сообщает, что руководство и тренер не хотят форсировать события и пока что дадут вундеркинду доиграть этот сезон за дубль. Потому что хотят, чтобы он набрался игрового времени перед «запуском» взрослой карьеры в первой команде. И, даже более того, Родригу всё ещё играет за U19 в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Ближайший матч — полуфинал 21 апреля с АЗ.