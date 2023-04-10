«До утра пил в стриптиз-клубе. Ему позволялось». 7 историй про Роберто Карлоса в «Анжи»

Сегодня исполняется 50 лет легендарному бразильскому защитнику Роберто Карлосу. Чемпион мира провёл два года в России, где сначала играл за «Анжи», а потом тренировал. За махачкалинский клуб Роберто Карлос провёл 28 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. За время пребывания в России бразилец отметился многими действиями вне поля. «Чемпионат» вспомнил семь разных историй о Роберто Карлосе в «Анжи».

Bugatti в подарок от Сулеймана Керимова

На своё 38-летие Роберто Карлос получил новый спортивный автомобиль – Bugatti Veyron от Сулеймана Керимова. На вечеринке, посвящённой бразильцу, миллиардер пообещал, что подарит каждому игроку такое авто, если «Анжи» станет чемпионом в течение четырёх лет. Новый автомобиль Роберто Карлоса стоил € 2 млн и был произведён в 450 экземплярах. Спустя год гиперкар экс-игрока «Анжи» уже рассекал по улицам Мадрида.

Роберто Карлос экс-защитник «Анжи» «Сначала думал, что Керимов мне часы подарит… А получилось вот так. В разговоре, который не имел ничего общего ни с подарком, ни с днём рождения, он вроде бы издалека спросил, какие машины мне нравятся. Какой автомобиль был в Испании, в Турции? Какой машины у меня никогда не было? Тут я и назвал Bugatti. Но мне и в голову не могло прийти, к чему он клонит. Думал, это просто абстрактная беседа. Я ни о чём его не просил».

Роберто Карлос возил «Анжи» на «эль класико»

Было и такое. Эту историю «Чемпионату» рассказал бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов: «Как-то мы были на зимних сборах в Испании, дали выходной. И мы пригнали в Мадрид на «эль класико», где нас уже ждал Карлос. Роби позвонил Пересу, и нам выделили VIP-ложу на «Бернабеу».

Роберто Карлос Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Поход в пермский стриптиз-бар

Это одна из самых известных историй про Карлоса. Но, что интересно, преподносят её по-разному.

Бывший PR-директор «Анжи» Александр Удальцов: «Вспоминается один неприятный случай с Роберто Карлосом. Мы играли в Перми в полдень по местному времени. А Карлос до семи утра веселился, пил в стриптиз-клубе, а в итоге кто-то из их компании там ещё и подрался. Мы на камерах видеонаблюдения всё это потом увидели. Знаете, что самое потрясающее? Карлос проспал от силы час, вышел, с похмелья, в основе, отбегал как сумасшедший весь матч и был лучшим, абсолютно лучшим в команде! Вот он, уровень. Фантастическое здоровье у человека».

Роберто Карлос (справа) Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

А вот бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов считает, что бразилец был не так хорош в матче с «Амкаром»:

– Меня с ним не было, но ребята потом рассказывали. Он мог себе позволить выпить, покурить, потусить с девушками. Все знали и понимали. Ему позволялось. Однако тогда он на поле реально вышел не в лучшей форме, хотя на игре это особо не сказалось. Но вообще в этом виноват не Роби, а отель в Перми (смеётся). Все команды тогда останавливались там. И на минус первом этаже гостиницы стриптиз-клуб и находился. Уверен, если поспрашивать по командам, то не только Карлос не смог удержаться.

Отдавал часть зарплаты в благотворительный фонд

Помимо части премиальных, Роберто Карлос перечислял определённый процент от зарплаты в благотворительный фонд «Подари жизнь». Изначально эту историю развил клуб: с 2012 года «Анжи» после каждого матча перечислял деньги, заработанные на продаже билетов, на счёт этого фонда. Эту инициативу поддержали игроки, которые отдавали часть премиальных для помощи больным детям.

Роберто Карлос экс-защитник «Анжи» «Для меня большая честь участвовать в этом проекте. В Бразилии я занимаюсь помощью детям уже 13-й год — для больниц стараюсь установить максимально новое оборудование для новорождённых с определёнными проблемами. Я рад участвовать в подобном проекте и в России. Испытываю потрясающие ощущения, когда могу чем-то помочь этим детям».

Учился танцевать лезгинку

Куда в Махачкале без лезгинки? Этому танцу Карлоса учил профессиональный танцор Магомед Нур из ансамбля «Лезгинка». Танцор прибыл на сбор в Австрию к «Анжи», где преподал урок бразильцу, Александру Прудникову и защитнику Бенуа Ангбва. Роберто поначалу не горел желанием учиться новому танцу, однако в итоге его удалось уговорить. Защитник станцевал под громкие аплодисменты партнёров.

«На сборах у нас было занятие по лезгинке. Хотелось бы поблагодарить танцора, который приехал к нам и показал, что он умеет. На самом деле, когда я нахожусь в комнате один, тайком включаю музыку и танцую лезгинку», – сказал Карлос об исполнении танца.

Принял участие в записи музыкального клипа о клубе

Игроки «Анжи» вместе с дагестанским исполнителем R'n'B-музыки сняли видеоклип на песню, посвящённую махачкалинскому клубу. Участие в этом приняли главный тренер Гус Хиддинк, Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Юрий Жирков, Кристофер Самба. С трудом песню на русском языке пытались подпевать легионеры.

Поездки в спортшколы и детские дома

Бразилец не только занимался благотворительностью, но и часто ездил в спортивные школы и детские дома. Карлос дал мастер-класс во владикавказской спортивной школе «Барс». Там защитника встретили энергичной музыкой, а до урока он успел провести занятие самбы. Затем две школьные команды сыграли между собой два тайма по 15 минут. Роберто сыграл по тайму за каждую. Потом состоялась автограф-сессия, а проводили бразильца аплодисментами.

«Очень жаль, что не удалось всем желающим дать автографы. Для меня большая честь быть здесь. Очень приятно доставить такое количество радости всем детям. Надеюсь, они будут продолжать заниматься спортом. Думаю, детский спорт находится в России на правильном пути, хотя ещё есть куда расти. Не сомневаюсь, что обязательно появятся новые талантливые футболисты», — заявил бразилец.

Кроме того, Карлос ездил в интернат «Эверест» (для детей с отклонениями в развитии) в Екатеринбурге. Бразильца, прибывшего с подарками, дети сразу взяли в плотное кольцо. Общение проходило в школьном спортзале, и дети засыпали чемпиона мира кучей вопросов. Также Роберто встречался с воспитанниками пермских спортшкол и детского дома №4 города Махачкала.