Яркий камбэк команды Карпина в Оренбурге! Но футболисты «Ростова» ругались прямо на поле

Программу 22-го тура РПЛ закрыл матч в Оренбурге. Местный одноимённый клуб и «Ростов» показали огненную игру, а результат порадовал лидера.

Валерий Карпин выставил не оптимальный состав. Даниил Уткин и Дмитрий Полоз получили повреждения, а Данил Глебов наиграл на удаление в прошлом туре. Правда, и у «Оренбурга» была значимая потеря, поскольку Дмитрий Воробьёв пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек. В этом сезоне нападающий оформил пять голов — второй результат в команде после Химми Марина (шесть мячей).

Первый тайм сложился для ростовчан неудачно. Гости к 22-й минуте устроились на 0:2, а чуть позже потеряли игрока из-за травмы. «Оренбург» открыл счёт стараниями Брайана Мансильи, который нанёс изумительный по точности удар в дальний угол. За мгновение до этого Александр Сильянов вынес мяч с линии ворот после выстрела Юрия Ковалёва. Мяч отскочил точно на Мансилью, а тот расчехлил «пушку».

Через восемь минут «Ростову» снова пришлось начинать с центра поля. В этом эпизоде не обошлось без ошибки Сергея Песьякова. Голкипер сборной России отбил мяч перед собой после удара Александра Эктова, а набежавший Владимир Обухов сполна воспользовался таким подарком. 31-летний нападающий оформил первый гол в сезоне, до этого он провёл всего лишь три матча (и 16 минут).

Ко всем бедам «Ростова» добавилась ещё одна — Евгений Чернов попросил замену ещё в первом тайме. Защитник подвернул голеностоп после того, как наступил на ногу сопернику. «Ростов» до перерыва смотрелся не лучшим образом: много брака, мало конструктива. А ещё футболисты донского клуба нахватали сразу четыре жёлтые карточки.

В начале второго тайма «Оренбург» в третий раз огорчил «Ростов». Хозяева разыграли угловой, который завершил Ренато Гойкович. Мяч после удара защитника рикошетом от газона влетел в сетку. Но радость футболистов «Оренбурга» была преждевременной. Арбитр Роман Сафьян выслушал подсказки от ассистентов, сбегал к монитору и отменил гол. По мнению судьи, Матиас Перес во время атаки подтолкнул соперника в спину.

Любопытный эпизод состоялся в концовке встречи. Вышедший на замену Егор Голенков пробил с острого угла и попал в штангу, чем очень огорчил Николая Комличенко. Мастер по зарабатыванию пенальти рассчитывал, что одноклубник отдаст ему передачу, но этого не произошло. Комличенко с досады заехал ногой по штанге, а затем «напихал» Голенкову. Дошло до того, что Николай толкнул плечом в спину товарища по линии нападения.

Надо сказать, что этот эпизод благоприятно сказался на Голенкове. Через несколько минут Егор сократил отставание в счёте. Иван Комаров выполнил идеальный прострел, а Голенков с нескольких метров спокойно переправил мяч в пустые ворота. Кстати, это первый гол для нападающего в нынешнем сезоне РПЛ. При этом он пять раз отличился в Кубке России.

А за пару минут до конца основного времени матча «Ростов» ушёл от поражения. Центральный защитник Максим Осипенко оказался в чужой штрафной площади и нанёс прицельный удар — мяч влетел точно в дальний угол. «Ростов» провёл не лучший матч, но совершил камбэк.

«Оренбург» продлил успешную серию на домашнем стадионе — команда не проигрывает уже 10 матчей. К слову, «Ростов» потерпел всего лишь одно поражение в этом сезоне на выезде. Оно было осенью 2022 года в Санкт-Петербурге — тогда «Зенит» обыграл соперника со счётом 3:1.

Кстати, отрыв «Зенита» от «Ростова» по итогам тура вырос до девяти очков. Должно произойти настоящее чудо, чтобы лидер разбазарил такое преимущество за восемь туров. А команду Карпина, судя по всему, ждёт серьёзная борьба за тройку. «Спартак» отстаёт от «Ростова» всего лишь на три очка, ЦСКА — на четыре.