Хавбек ПСВ повторил достижение Роналдо! Лучшие выступления молодёжи на прошедшей неделе

Молодёжь была решающим фактором во многих матчах на прошедшей неделе. Габриэл Мартинелли позволил «Арсеналу» увезти ничью с «Энфилда», а в Швеции раскрылся талантливый форвард. Кто ещё себя проявил?

Абде Эззалзули оформил первый дубль в карьере

Марокканец провёл классный матч с «Эльче». «Осасуна» проигрывала до 71-й минуты, но позже включился Абде: дважды отличился и принёс команде три очка.

Его будущее пока туманно. Не факт, что он останется в «Барселоне», но решение, скорее всего, примут после предсезонки. Сейчас Хави расхваливает вингера, находящегося в аренде: «Абде делает разницу, мы очень довольны им. «Барсе» нужны игроки такого уровня. Он может быть важен для нас».

Амад Диалло спасает «Сандерленд»

«Сандерленд» в пятницу выдал мощную перестрелку с «Халл Сити» — 4:4. Амад Диалло в первом тайме вывел команду вперёд, а ближе к концу матча реализовал пенальти и сравнял счёт. Перед началом сезона ивуариец ставил перед собой цель забить десять голов в Чемпионшипе. С этой задачей он уже справился: на данный момент у него уже 11 мячей. Выполнить другую цель — вывести «Сандерленд» в АПЛ – будет труднее: сейчас клуб отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков.

Майкл Олисе отдал три ассиста в матче с «Лидсом»

В воскресенье в АПЛ сошлись два претендента на вылет: «Лидс» и «Кристал Пэлас». «Орлы» одержали крупную победу (5:1) благодаря усилиям Майкла Олисе. Он за 16 минут отдал три голевые передачи и помог перевернуть игру.

Майкл Олисе Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Француз стал самым молодым игроком с ассистентским хет-триком в АПЛ. С начала прошлого сезона в английском чемпионате среди игроков U21 только Букайо Сака (17) отдал больше голевых передач, чем Олисе (12).

Четыре результативных действия от янгстера из «Норшелланна»

«Норшелланн» обыграл «Орхус» во втором четвертьфинальном матче Кубка Дании со счётом 4:1. Во всех голах поучаствовал 20-летний Лассо Кулибали: у него гол и три ассиста. Ивуарийский полузащитник в этом матче оформил столько же голевых действий, сколько у него было в 17 играх до того.

Габриэл Мартинелли сверкнул на «Энфилде»

Бразилец оформил 1+1 в первом тайме с «Ливерпулем». Казалось, всё идёт к победе «Арсенала», но парни Клоппа сумели вырвать ничью. В матче первого круга вингер тоже оформил 1+1, правда, тогда лондонцы выиграли. Всего Габриэл забил в этом сезоне 14 голов — лучший показатель среди бразильцев в топ-5 лигах.

Мексиканец из «Фейеноорда» проводит яркий дебютный сезон

21-летний форвард Сантьяго Хименес на неделе сначала огорчил «Аякс» в полуфинале Кубка, а на выходных оформил гол и ассист во встрече с «Валвейком». И если из Кубка «Фейеноорд» всё же вылетел, то в чемпионской гонке пока лидирует с отрывом.

Сантьяго в Нидерланды переехал прошедшим летом и уже настрелял 18 голов. Он забил в каждом из шести последних матчей за клуб. Уже ходят слухи об интересе других команд, а чаще всего упоминают «Бенфику».

Сантьяго Хименес Фото: ANP/Getty Images

Форвард «Хеккена» воспользовался ляпом вратаря, а потом оформил хет-трик

В Швеции стартовал новый сезон. Во 2-м туре «Хеккен» обыграл «Хаммарбю» со счётом 3:1. Хет-триком отметился 20-летний Бени Траоре. Больше всего форварду повезло в эпизоде с первым голом: вратарь «Хаммарбю» упустил мяч, а нападающий воспользовался ошибкой и забил в пустые.

Ксави Симонс повторил достижение Роналдо

Голландец забил и отдал в матче с «Эксельсиором». Ксави стал самым молодым игроком ПСВ со времён Роналдо, кому удалось забить в четырёх домашних матчах чемпионата Нидерландов подряд. Он уже набрал 22 результативных балла в Эредивизии — в этом сезоне больше лишь у Душана Тадича.

Эдуарду Камавинга — тоже герой «Реала» в Кубке Испании

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Реал» на выезде уничтожил «Барселону» – 4:0. Пока Винисиус и Карим Бензема феерили в атаке, Эдуарду не давал креативным игрокам соперника создавать опасные моменты. Восемь отборов, 10 выигранных единоборств и 100% точных передач — космические цифры для француза, который всё ещё привыкает к позиции левого защитника.

Эдуарду Камавинга во время «класико» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Беньямин Шешко решает в чемпионской гонке

В Австрии чемпионат уже разделился на две половины: первая шестёрка сражается за чемпионство, а вторая — за выживание. «Зальцбург» по традиции основной претендент на титул.

В воскресенье команда дома принимала венскую «Аустрию» и с трудом вырвала ничью. Шешко в первом тайме сделал счёт 2:0, но во втором «Аустрия» забила три. Уже в компенсированное время словенец вновь забил и установил окончательный счёт на табло. Кстати, форвард попал в сборную самых ценных футболистов не из топ-лиг.