Суперкарьера творца «Бенфики». Шмидт был инженером, стал топом в Германии и уехал в Азию

«Я никогда не хотел быть тренером. Так что воспринимаю это как хобби», – невозмутимо произнёс Роджер Шмидт, когда возглавил свою первую команду в Германии. Это были полулюбители в низшем дивизионе. Шмидт хорошо знал этих парней. Ведь сам выступал как футболист в аналогичной среде. А параллельно работал инженером. Тогда ему было 38 лет. Вряд ли он мог представить, что через 18 лет будет в очередной раз рубиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Летом 2022-го «Бенфика» была на распутье. Жорже Жезуш ушёл из команды ещё зимой, а с временным тренером команда сначала вылетела из Лиги чемпионов, а в чемпионате заняла только третье место. Не катастрофический, но разочаровывающий результат. Нужен был прорыв. И архитектора новой истории разглядели в Нидерландах. У Роджера Шмидта заканчивался контракт, а значит, были все возможности его переманить. Он принял предложение, оставив ПСВ с выигранным Кубком и Суперкубком за два с небольшим года работы.

Это было идеальное попадание. Хорошо начинать, когда от тебя не ждут сверхрезультатов, и Шмидт оказался примерно в такой ситуации. Все примерно знают, как играют команды немца. Его подход глобально не меняется со времени работы в Австрии (в «Ред Булле» в 2012-2014 годах). И он сам очень подробно его описывает в интервью. Ключевое – прессинг, а ещё – контрпрессинг, очень физически затратный, но эффективный футбол. Если для этого нужны длинные передачи – пожалуйста. Короткие – без проблем. Главное, чтобы мяч постоянно летел вперед. Спринтов было больше, чем опасных передач у соперника. В этом Шмидт видит результат. Скажете, довольно поверхностное мышление? Он посмеётся над теми, кто так думает. И будет прав: его команда в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хотя, казалось, после работы в «Байере» дорога к большим клубам закрыта.

Роджер Шмидт Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Вообще, прогресс Шмидта – удивительная история. Сколько тренеров загнивают в низших лигах профессионального футбола? Сотни? Тысячи? А может, и десятки тысяч. Наверх пробиваются десятки. И большая удача, что Роджер оказался в их числе. Через небольшие клубы он дошёл до Второй Бундеслиги. А потом – приглашение в Австрию. В проект «Ред Булл». Немец возглавил «Зальцбург». Это был удивительный союз. С одной стороны – тренер, который привык делать всё по-своему. С другой – клуб в империи, где надо следовать правилам. Как хорошо, что концептуально их видение пересекалось. Итог – первый сезон без трофеев, но с рекордными статистическими показателями. Второй – победа в чемпионате и Кубке. И закономерное приглашение из Бундеслиги. Там его ждал «Байер».

Первые два сезона убедили самого Роджера в том, что его стиль востребован. Именно на топ-уровне. В первом команда заняла четвертое место, во втором – третье. Но третий год оказался провальным, выливающимся в разногласия. Тренер обижался на журналистов, руководство, да и просто не понимал, почему при первых неудачах все начали его публично уничтожать. Но, возможно, любому надо пережить этот опыт. Немец выбрал неожиданный путь – отправился в Китай.

Роджер Шмидт Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Перезагрузиться удалось. Мы видим это по работе немца с ПСВ и нынешним результатам «Бенфики». Два поражения с начала сезона – 31 декабря от «Браги» (0:3), 7 апреля – от «Порту» (1:2). Это позволяет уверенно лететь к титулу и здорово выступать в ЛЧ. По сути, португальцы стали одними из виновников вылета «ПСЖ». Ведь именно «Бенфика» по дополнительным показателям превзошла их в группе. И отправила французов на съедение «Баварии». А сама легко прошла «Брюгге».

Дальше – «Интер». Шмидту ещё до этого противостояния предложили продлиться до 2026 года. Тренер согласился.

Сейчас это не тот мужчина, который 16 лет назад не имел особых амбиций. Теперь он хочет побеждать, но только со своим стилем.