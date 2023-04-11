«Зенит» хочет собрать главных талантов России. Такой закупки в РПЛ ещё не было

«Зенит» рвётся к пятому чемпионству подряд, но руководство клуба уже задумывается о том, как развить этот успех в следующем сезоне. По нашей информации, летом «Зенит» может совершить одну из самых крупных закупок последних нескольких лет. В основном в клубе заинтересованы в российских футболистах.
Сразу оговоримся, что игроки, о которых пойдёт речь ниже, пока входят только в селекционные списки питерцев под первыми номерами. Ну а если летом случится массовый уход легионеров из клуба (Малком, Клаудиньо, Вендел и остальные), интерес «Зенита» к звёздам РПЛ только возрастёт. Так кто же понадобился клубу?
Вратари. Матвей Сафонов и Илья Лантратов
«Зенит» давно ищет основного голкипера. Михаил Кержаков не молодеет, а в Васютине и Одоевском руководство клуба не уверено. Поэтому «Зенит» рассматривает вариант подписания летом либо Матвея Сафонова из «Краснодара», либо Ильи Лантратова из «Локомотива».
И если с Сафоновым всё сложно, потому что Сергей Галицкий не хочет продавать свою главную звезду в «Зенит», то с Лантратовым – гораздо проще. В его контракте с «Локомотивом» прописаны отступные размером в € 5,5 млн.
Илья Лантратов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Защитники. Илья Самошников, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко
«Зенит» хотел бы усилить фланги обороны, поэтому рассматривает варианты с подписанием Ильи Самошникова и Александра Сильянова.
Сильянов сейчас играет за «Ростов» на правах аренды, а права на игрока принадлежат «Локомотиву». При этом, по нашей информации, если трансфер Сильянова в «Зенит» случится, то пройдёт по следующей схеме: «Ростов» выкупит защитника у «Локо», а уже потом продаст его в «Зенит».
Илья Самошников
Фото: ФК «Рубин»
С Самошниковым ситуация сложнее. Ещё зимой Илья, играющий сейчас за «Рубин», подписал предварительный контракт с «Локомотивом», по которому он должен летом перейти в московскую команду на правах свободного агента. Но, по словам наших источников, «Зенит» может перехватить игрока. Таковы нюансы предварительного контракта.
С центральными защитниками «Зенит» тоже планирует взорвать рынок. Питерский клуб проявляет интерес к, пожалуй, двум главным центральным защитникам России не из «Спартака». Речь о Максиме Осипенко из «Ростова» и Игоре Дивееве из ЦСКА.
«Ростов» летом готов продать Максима. С Дивеевым всё сложнее. Сейчас Игорь ведёт переговоры с ЦСКА о продлении контракта. Текущее соглашение истекает летом 2024 года. Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитнику не удастся договориться с ЦСКА. При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия. В том числе это обстоятельство является препятствием в переговорах между Дивеевым и ЦСКА.
Полузащитники. Александр Коваленко, Лукас Вера
В линию полузащиты «Зенит» сейчас рассматривает двух игроков – это Александр Коваленко, принадлежащий «Сочи», но выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», и полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера. По нашей информации, Коваленко очень нравится Сергею Семаку. На него есть и другие претенденты в РПЛ, но именно «Зенит» – фаворит в борьбе за полузащитника. Ровно та же ситуация и с Верой – главным претендентом на игрока является «Зенит».
Лукас Вера («Оренбург»)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Нападающие. Константин Тюкавин и Сергей Пиняев
Главные цели «Зенита» на лето ― нападающие. Этот вопрос станет особенно актуальным, если Малком и Клаудиньо поймут, что без еврокубков им скучно. В случае с Малкомом вероятность такого развития событий очень высока. И тогда «Зенит» постарается купить у «Динамо» Тюкавина, который не очень доволен количеством своего игрового времени в московской команде.
Также «Зенит» с большой долей вероятности проведёт переговоры с «Локомотивом» по Сергею Пиняеву. Пиняев ― главный талант российского футбола на ближайшие несколько лет, и «Зениту» хочется, чтобы этот талант играл в Санкт-Петербурге. Но ситуация с Сергеем осложняется желанием игрока уехать в Европу.
- 11 апреля 2023
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