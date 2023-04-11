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«Бенфика» — «Интер», Лига чемпионов, 11 апреля 2023 года, прогноз, кто фаворит, сетка, кто победит

«Бенфика» — фаворит на выход в финал ЛЧ». В турнире надо следить именно за португальцами
Григорий Телингатер
«Бенфика» – фаворит в борьбе за выход в финал ЛЧ?
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Поговорили с аналитиком и португальским журналистом о силе команды Шмидта. И о том, кого летом заберут из клуба за огромные деньги.

«Бенфика» забралась в 1/4 финала Лиги чемпионов. Пожалуй, именно эта команда из восьми оставшихся – главная неожиданность. Хотя насколько это должно удивлять? Да, португальцам попался скромный «Брюгге» в 1/8 финала, но «Бенфика» вообще за весь турнир не проиграла ни разу. В том числе в двух матчах и с «Ювентусом», и с «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аналитик «Крыльев Советов» (экс-журналист «Чемпионата») Сергей Титов считает, что в России мало кто смотрит чемпионат Португалии, и команду явно недооценивают. Вот что он рассказывает:

«Я видел все матчи «Бенфики» в группе ЛЧ. Дал бы 70% на проход в 1/2 финала. Португальцы – фавориты в борьбе не только за выход в полуфинал, но и в финал в своей части сетки. Тренер Роджер Шмидт – один из главных двигателей контрпрессинга в современном футболе. Есть знаменитая история, как он на сборах с «Зальцбургом» прибил «Баварию» со счётом 3:0, а Гвардиола потом говорил, что за этим тренером нужно следить. Его команды насыщают центр и максимально агрессивно отбирают мяч. Моментально перестраиваются из обороны в атаку и наоборот. Ловят соперника после потери мяча, пока он раскрыт», – объясняет Титов. Больше про Шмидта можно прочесть тут:

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«Бенфика» в этом сезоне проиграла лишь два раза. И это во всех турнирах! До недавних пор поражение было вообще одно (0:3 – от «Браги»), но на днях лиссабонцы уступили ещё и «Порту» (1:2). Тем не менее у столичной команды сохранился комфортный отрыв в семь очков, и мало кто сомневается, что впервые за четыре года титул заберёт «Бенфика». Мы также обратились к португальскому футбольному аналитику Жилу Нуньешу, чтобы он рассказал о преображении клуба.

«За весь сезон стартовый состав почти не изменился. Тренер встроил в команду даже 23-летнего Флорентина Луиша, которого отдавали в аренду в «Хетафе». Теперь он безусловный игрок основы и отлично смотрелся с Энцо Фернандесом в центре поля, где они дополняли друг друга, сохраняя баланс. Луиш больше отвечал за оборонительные функции, а Фернандес связывал оборону и атаку. Правда, теперь аргентинец этим занимается уже в «Челси». В команду пришёл Шикинью, который хорош против небольших команд, но с другими соперниками может выглядеть нервозно. Да, есть ещё Эурснес, но всё равно после ухода Фернандеса эта уже не та команда, которая встречалась с «ПСЖ» и «Ювентусом», – говорит аналитик Нуньеш.

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес

Фото: Marc Atkins/Getty Images

«Бенфика» давно себя зарекомендовала как команда умеющая продавать: Аксель Витсель (€ 40 млн), Эдерсон (€ 40 млн), Рубен Диаш (€ 71,6 млн), Дарвин Нуньес (€ 80 млн), Энцо Фернандес (€ 121 млн), Жоау Феликс (€ 127,2 млн). После плей-офф ЛЧ можно ожидать новых продаж летом. Многие говорят про Гонсалу Рамуша, который в какой-то момент вытеснил Криштиану Роналду из основы сборной Португалии, сделав хет-трик в 1/8 финала ЧМ-2022.

Аналитик Нуньеш выделяет его качества:

«Рамуш – лучший бомбардир чемпионата Португалии, хорош в плане завершения атак. Бьёт с обеих ног и головой. А ещё чувствует свободное пространство на секунду раньше других. Интересно, что по юношам он играл атакующего полузащитника и выработал характеристики, которые делают его одним из лучших форвардов в Европе на сегодня. Не сомневаюсь, что он окажется следующей крупной сделкой «Бенфики» и станет полноценным преемником Роналду в сборной.

Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш в сборной Португалии

Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш в сборной Португалии

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Кроме того, отмечу 19-летнего центрального защитника Антониу Силву, который хорошо читает игру и понимает, где лучше располагаться. При этом он может и продвигать мяч, и исполнить длинную передачу. Неслучайно его уже вызывают в сборную и всё чаще видят в нём замену 40-летнему Пепе», – объяснил Нуньеш.

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