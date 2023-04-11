Все матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Кто с кем играет и на кого выйдет в полуфинале? LIVE
Поделиться
Все обновления в турнирной сетке — в одном материале.
В главном клубном турнире планеты — Лиге чемпионов — вовсю идёт плей-офф. 1/8 финала уже позади, и теперь начинается самое интересное. Нас ждут восемь матчей четвертьфинала, затем ещё четыре встречи полуфинала, а также финал.
В сетке остались восемь команд: «Манчестер Сити», «Бавария», «Бенфика», «Интер», «Милан», «Наполи», «Реал» и «Челси». Ниже вы можете ознакомиться с полной сеткой плей-офф, а также следить за обновлениями.
Календарь 1/4 финала Лиги чемпионов:
- 11.04.2023. 22:00. «Манчестер Сити» – «Бавария»
- 11.04.2023. 22:00. «Бенфика» — «Интер»
- 12.04.2023. 22:00. «Милан» — «Наполи»
- 12.04.2023. 22:00. «Реал» — «Челси»
- 18.04.2023. 22:00. «Наполи» — «Милан»
- 18.04.2023. 22:00. «Челси» — «Реал»
- 19.04.2023. 22:00. «Бавария» — «Манчестер Сити»
- 19.04.2023. 22:00. «Интер» — «Бенфика»
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
20:15
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30
-
18:29
-
18:22
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:14
-
17:09
-
17:03
-
16:58
Партнерский контент