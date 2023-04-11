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Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Плей-офф Лиги чемпионов — 2022/2023, кто с кем играет в 1/4 финала, сетка, кто вышел в финал: «Реал», «Бавария», «Сити»

Все матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Кто с кем играет и на кого выйдет в полуфинале? LIVE
Константин Кринский Михаил Рождественский
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Все матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE
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Все обновления в турнирной сетке — в одном материале.

В главном клубном турнире планеты — Лиге чемпионов — вовсю идёт плей-офф. 1/8 финала уже позади, и теперь начинается самое интересное. Нас ждут восемь матчей четвертьфинала, затем ещё четыре встречи полуфинала, а также финал.

В сетке остались восемь команд: «Манчестер Сити», «Бавария», «Бенфика», «Интер», «Милан», «Наполи», «Реал» и «Челси». Ниже вы можете ознакомиться с полной сеткой плей-офф, а также следить за обновлениями.

Календарь 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • 11.04.2023. 22:00. «Манчестер Сити» – «Бавария»
  • 11.04.2023. 22:00. «Бенфика» — «Интер»
  • 12.04.2023. 22:00. «Милан» — «Наполи»
  • 12.04.2023. 22:00. «Реал» — «Челси»
  • 18.04.2023. 22:00. «Наполи» — «Милан»
  • 18.04.2023. 22:00. «Челси» — «Реал»
  • 19.04.2023. 22:00. «Бавария» — «Манчестер Сити»
  • 19.04.2023. 22:00. «Интер» — «Бенфика»
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