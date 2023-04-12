«Не испытывал ничего подобного раньше». Как подружились Анчелотти и Лэмпард

Матч между «Реалом» и «Челси» обрёл новую интригу из-за назначения в лондонский клуб до конца сезона Фрэнка Лэмпарда. Руководство британского гранда вновь доверилось легенде, игравшей в команде под руководством тренера мадридцев Карло Анчелотти. У Лэмпарда с итальянцем отличные дружеские отношения. Они уже дважды встречались между собой в качестве тренеров (возглавляя «Челси» и «Эвертон»): однажды победу одержала команда англичанина — 4:0, один раз сильнее оказались ливерпульцы — 1:0. А как эти мужчины вместе работали в «Челси» на рубеже прошлого десятилетия?

Анчелотти возглавил лондонский клуб в 2009 году, заменив на посту временно исполнявшего обязанности Гуса Хиддинка. Итальянец пришёл в команду с грандиозными планами: например, он хотел подписать Хаби Алонсо и Андреа Пирло. В итоге руководство отказало ему, но Карло нашёл потенциал для усиления внутри. Именно Лэмпард стал его главной находкой: Анчелотти перепридумал схему 4-3-2-1, в которой Фрэнк исполнял роль «десятки», располагаясь под нападающим (раньше играл «восьмёрку», действуя от свой штрафной до чужой).

В итоге «Челси» выиграл Кубок Англии и АПЛ, а полузащитник забил рекордные для себя 27 голов за сезон. «Карло поступил умно, взглянув на состав и осознав, что подходит некоторым из наших важных игроков, в том числе и мне. Он изменил расстановку, и в этом заслуга тренера Анчелотти. Он слушает своих футболистов и хочет получить от них максимум, потому что знает, что именно так можно выиграть лигу», – отмечал Лэмпард в 2017 году.

«Я увидел в «Челси» отличных английских игроков – Терри, Лэмпарда, Коула. Они были профессиональны на тренировках и на поле, с правильным отношением. Всё это стало приятным сюрпризом», – рассказал Анчелотти в автобиографии «Молчаливое лидерство: завоёвывая сердца, умы и трофеи». Именно уверенность специалиста в своих игроках — наряду с его непринуждённым и дружелюбным поведением в команде — помогла клубу сохранять хладнокровие в трудные моменты сезона. «Челси» стал чемпионом АПЛ-2009/2010, выиграв 8 из 10 последних матчей, и опередил в итоге «Манчестер Юнайтед» всего на одно очко.

«Челси» — победитель АПЛ скезона-2009/2010 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

После успешного первого сезона Анчелотти мог легко «потерять» раздевалку во время гораздо более сложного второго года. «Челси» шёл на пятом месте в АПЛ к февралю-2011. Именно тогда в трудной ситуации в защиту тренера выступил Лэмпард: «Карло выиграл дубль в прошлом году. Он фантастический тренер и человек. Я бы не сказал, что мне его жалко, он прекрасно понимает ситуацию. Анчелотти знает, что «Челси» — большой клуб, и в ту минуту, когда ты находишься в тяжёлой ситуации, люди начинают говорить. Он спокоен, все его уважают. Карло – топ-менеджер, ради которого нужно играть».

«Челси» в итоге занял второе место в чемпионате, отстав от «Юнайтед» на девять очков, и рано вылетел из обоих национальных кубков. В Лиге чемпионов команда добралась лишь до четвертьфинала, где также уступила «МЮ» (0:1, 1:2). Абрамовича не устроил итог сезона, и спустя два года после назначения Анчелотти отправили в отставку. Однако итальянец сохранил тёплые отношения с игроками – особенно с Лэмпардом. «Мне сказали, что гендиректор покидал стадион (после матча 38-го тура с «Эвертоном» — 0:1. – Прим. «Чемпионата»), когда ему позвонили и сказали: «Вернись и скажи Карло, что он уволен». Думаю, логика в том, что не было смысла ждать и сообщать об этом позже. По крайней мере, так я смог попрощаться с игроками и персоналом. В тот вечер, когда команда вернулась в Лондон, лидеры — Дидье Дрогба, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и другие — пригласили меня поужинать и выпить. Я никогда не испытывал подобного раньше в своей карьере. Думаю, меня любили», – рассказывал Анчелотти в автобиографии.

Анчелотти и Лэмпард продолжали дружить. В 2015 году Карло прилетел в Нью-Йорк, где встретился с двумя бывшими подопечными, игравшими в США – Пирло и Фрэнком. В 2017-м, когда Фрэнк объявил о завершении карьеры, Карло выступил с речью на одной из пресс-конференций «Баварии», которую тренировал в тот момент: «Я работал с фантастическим игроком, фантастическим человеком, который был очень ответственным и сосредоточенным. Мне повезло. Желаю ему всего наилучшего в будущем. У меня до сих пор с ним хорошие отношения».

Андреа Пирло, Карло Анчелотти, Фрэнк Лэмпард Фото: из личного архива

«Карло Анчелотти был великим тренером и является великим человеком. Он оказал на меня огромное влияние. С нетерпением жду встречи со своим бывшим менеджером», – отметил Лэмпард перед первой встречей с Анчелотти в качестве тренера. «Думаю, Фрэнк – отличный вариант для «Челси». Как мне кажется, он отлично справится со своей работой», – ответил Анчелотти на вопрос о возвращении англичанина в «Челси». Впереди у обоих два очных матча, после которых они, вероятно, встретятся за бокалом вина.