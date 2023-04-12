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«Милан» — «Наполи», 1/4 финала Лиги чемпионов, Осимхен и Симеоне пропустят матч, причины, какие варианты у Спаллетти

У «Наполи» проблемы перед матчем ЛЧ с «Миланом». Кто заменит Осимхена в атаке?
Кирилл Закатченко
Кто заменит Осимхена в атаке?
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Виктор в третий раз в сезоне не сыграет с красно-чёрными.

12 апреля «Наполи» проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Неаполитанская команда подходит к ответственной игре с явными проблемами в составе.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Эрнандес – 27'   2:0 Б. Силва – 70'   3:0 Холанд – 76'

После жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов некоторые эксперты предположили, что «Наполи» по силам дойти до решающего матча. Тогда неаполитанцев считали фаворитом их половины сетки, где ещё находятся «Милан», «Интер» и «Бенфика». Команда Лучано Спаллетти очаровала всех великолепной игрой и не менее великолепными результатами. У «Наполи» огромный отрыв (16 очков) от ближайшего преследователя в Серии А, и южане впервые в истории добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Но к первому матчу с «Миланом» (12 апреля) они подходят с проблемами в линии нападения. Речь идёт о позиции центрфорварда. Лучший бомбардир команды Виктор Осимхен (25 голов во всех турнирах) приехал из сборной Нигерии с мышечной травмой. Он уже пропустил встречи с «Миланом» и «Лечче» в чемпионате, и его участие в первом четвертьфинале ЛЧ было под большим вопросом. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в беседе с болельщиками клуба сказал следующее: «К сожалению, Виктор не сыграет в первом матче с «Миланом». Надеемся, он вернётся к ответной игре».

Виктор Осимхен в третий раз за сезон не сыграет с «Миланом»

Виктор Осимхен в третий раз за сезон не сыграет с «Миланом»

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Правда, не все итальянские журналисты поверили боссу «Наполи». Лука Маркетти из Sky сказал следующее: «Я не доверяю словам Де Лаурентиса, поскольку это умный и проницательный человек. На месте тренера «Милана» я бы не расслаблялся. Понятно, что Осимхен хочет любой ценой сыграть, но не всё зависит только от него. Если «Наполи» выйдет на поле без чистого центрального нападающего, то нас ждёт осторожный тактический матч без каких-либо элементов шоу».

Важно учесть пару деталей. Осимхен ни разу не тренировался в общей группе с момента возвращения из Нигерии (это было в конце марта). То есть сейчас он наверняка находится не в лучшем физическом состоянии. Во-вторых, если форсировать возвращение африканца, существует вероятность рецидива. При таком раскладе нельзя исключать, что «Наполи» потеряет нападающего до конца сезона.

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Последние дни нигериец занимался по индивидуальной программе. По информации Gazzetta dello Sport, Виктор настаивал на участии в матче с «Миланом». Впрочем, у врачей и тренеров другое мнение. Осимхен сыграл бы только в том случае, если не было бы риска рецидива. Поскольку нападающий так и не приступил к работе в общей группе, его участие в первом встрече с «Миланом» становилось всё более маловероятным. Позднее стало известно, что африканец всё-таки пропустит игру.

В этом сезоне Осимхен пропустил девять матчей во всех турнирах. Восемь раз он не попадал в заявку из-за травм, один раз — оставался в запасе. Любопытно, что восемь же из этих девяти встреч завершились победами «Наполи». Вот результаты:

  • «Наполи» — «Специя» — 1:0;
  • «Рейнджерс» — «Наполи» — 0:3;
  • «Милан» — «Наполи» — 1:2;
  • «Наполи» — «Торино» — 3:1;
  • «Аякс» — «Наполи» — 1:6;
  • «Кремонезе» — «Наполи» — 1:4;
  • «Наполи» — «Рейнджерс» — 3:0;
  • «Наполи» — «Милан» — 0:4;
  • «Лечче» — «Наполи» — 1:2.

Чаще других в этих матчах забивал Джованни Симеоне — у сына главного тренера «Атлетико» пять голов. Но и он тоже пропустит игру на «Сан-Сиро», поскольку получил травму подколенного сухожилия. Мы не увидим его и в ответном матче, который состоится 18 апреля. По информации Sky, аргентинец выбыл из строя на две-три недели.

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Продуктивно в матчах без Осимхена смотрелся и Джакомо Распадори (четыре гола). Надо отметить, что итальянец пропустил два месяца из-за травмы. Он только недавно вернулся в строй и провёл две игры за пять дней: у него 16 минут с «Миланом» и 66 — с «Лечче». Распадори ещё не набрал оптимальную форму. В понедельник он работал по индивидуальному плану, во вторник — в общей группе. Джакомо полетел с командой в Милан, но непонятно, в каком состоянии будет, если выйдет на поле.

Джакомо Распадори в «Наполи»

Джакомо Распадори в «Наполи»

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Дошло уже до того, что Спаллетти на тренировках наигрывал на позиции «ложной девятки» Ирвина Лосано, Хвичу Кварацхелию и Элифа Элмаса. В любом случае полноценно заменить Осимхена практически нереально. Достаточно взглянуть на его статистику в чемпионате Италии. Виктор — лидер команды по голам (21) и ударам за матч (4,3). Он занимает пятое место в «Наполи» по попыткам дриблинга (0,9) и заработанным фолам (1,2). Помимо этого, у Осимхена второй рейтинг (7,60) в команде по версии WhoScored после Кварацхелии (7,61).

По мнению итальянской прессы, место центрального нападающего в стартовом составе «Наполи» займёт всё-таки Распадори. Однако во второй половине его нужно менять, и Спаллетти придётся завершать матч с той самой «ложной девяткой». По всей видимости, эту позицию закрепят за Лосано или Элмасом. А Осимхен наверняка сделает всё от себя зависящее, чтобы выйти в ответной игре.

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