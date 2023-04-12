У «Наполи» проблемы перед матчем ЛЧ с «Миланом». Кто заменит Осимхена в атаке?

12 апреля «Наполи» проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Неаполитанская команда подходит к ответственной игре с явными проблемами в составе.

После жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов некоторые эксперты предположили, что «Наполи» по силам дойти до решающего матча. Тогда неаполитанцев считали фаворитом их половины сетки, где ещё находятся «Милан», «Интер» и «Бенфика». Команда Лучано Спаллетти очаровала всех великолепной игрой и не менее великолепными результатами. У «Наполи» огромный отрыв (16 очков) от ближайшего преследователя в Серии А, и южане впервые в истории добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Но к первому матчу с «Миланом» (12 апреля) они подходят с проблемами в линии нападения. Речь идёт о позиции центрфорварда. Лучший бомбардир команды Виктор Осимхен (25 голов во всех турнирах) приехал из сборной Нигерии с мышечной травмой. Он уже пропустил встречи с «Миланом» и «Лечче» в чемпионате, и его участие в первом четвертьфинале ЛЧ было под большим вопросом. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в беседе с болельщиками клуба сказал следующее: «К сожалению, Виктор не сыграет в первом матче с «Миланом». Надеемся, он вернётся к ответной игре».

Виктор Осимхен в третий раз за сезон не сыграет с «Миланом» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Правда, не все итальянские журналисты поверили боссу «Наполи». Лука Маркетти из Sky сказал следующее: «Я не доверяю словам Де Лаурентиса, поскольку это умный и проницательный человек. На месте тренера «Милана» я бы не расслаблялся. Понятно, что Осимхен хочет любой ценой сыграть, но не всё зависит только от него. Если «Наполи» выйдет на поле без чистого центрального нападающего, то нас ждёт осторожный тактический матч без каких-либо элементов шоу».

Важно учесть пару деталей. Осимхен ни разу не тренировался в общей группе с момента возвращения из Нигерии (это было в конце марта). То есть сейчас он наверняка находится не в лучшем физическом состоянии. Во-вторых, если форсировать возвращение африканца, существует вероятность рецидива. При таком раскладе нельзя исключать, что «Наполи» потеряет нападающего до конца сезона.

Последние дни нигериец занимался по индивидуальной программе. По информации Gazzetta dello Sport, Виктор настаивал на участии в матче с «Миланом». Впрочем, у врачей и тренеров другое мнение. Осимхен сыграл бы только в том случае, если не было бы риска рецидива. Поскольку нападающий так и не приступил к работе в общей группе, его участие в первом встрече с «Миланом» становилось всё более маловероятным. Позднее стало известно, что африканец всё-таки пропустит игру.

В этом сезоне Осимхен пропустил девять матчей во всех турнирах. Восемь раз он не попадал в заявку из-за травм, один раз — оставался в запасе. Любопытно, что восемь же из этих девяти встреч завершились победами «Наполи». Вот результаты:

«Наполи» — «Специя» — 1:0;

«Рейнджерс» — «Наполи» — 0:3;

«Милан» — «Наполи» — 1:2;

«Наполи» — «Торино» — 3:1;

«Аякс» — «Наполи» — 1:6;

«Кремонезе» — «Наполи» — 1:4;

«Наполи» — «Рейнджерс» — 3:0;

«Наполи» — «Милан» — 0:4;

«Лечче» — «Наполи» — 1:2.

Чаще других в этих матчах забивал Джованни Симеоне — у сына главного тренера «Атлетико» пять голов. Но и он тоже пропустит игру на «Сан-Сиро», поскольку получил травму подколенного сухожилия. Мы не увидим его и в ответном матче, который состоится 18 апреля. По информации Sky, аргентинец выбыл из строя на две-три недели.

Продуктивно в матчах без Осимхена смотрелся и Джакомо Распадори (четыре гола). Надо отметить, что итальянец пропустил два месяца из-за травмы. Он только недавно вернулся в строй и провёл две игры за пять дней: у него 16 минут с «Миланом» и 66 — с «Лечче». Распадори ещё не набрал оптимальную форму. В понедельник он работал по индивидуальному плану, во вторник — в общей группе. Джакомо полетел с командой в Милан, но непонятно, в каком состоянии будет, если выйдет на поле.

Джакомо Распадори в «Наполи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Дошло уже до того, что Спаллетти на тренировках наигрывал на позиции «ложной девятки» Ирвина Лосано, Хвичу Кварацхелию и Элифа Элмаса. В любом случае полноценно заменить Осимхена практически нереально. Достаточно взглянуть на его статистику в чемпионате Италии. Виктор — лидер команды по голам (21) и ударам за матч (4,3). Он занимает пятое место в «Наполи» по попыткам дриблинга (0,9) и заработанным фолам (1,2). Помимо этого, у Осимхена второй рейтинг (7,60) в команде по версии WhoScored после Кварацхелии (7,61).

По мнению итальянской прессы, место центрального нападающего в стартовом составе «Наполи» займёт всё-таки Распадори. Однако во второй половине его нужно менять, и Спаллетти придётся завершать матч с той самой «ложной девяткой». По всей видимости, эту позицию закрепят за Лосано или Элмасом. А Осимхен наверняка сделает всё от себя зависящее, чтобы выйти в ответной игре.