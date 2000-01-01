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Перезапуск марта — Евгений Луценко
Перезапуск марта — Евгений Луценко
36-летний нападающий тульского «Арсенала» продолжает поражать, несмотря на возраст.
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Луценко становится победителем в этой номинации уже не в первый раз. И не просто так: в феврале ему исполнилось 36 лет, а он продолжает забивать.
Луценко становится победителем в этой номинации уже не в первый раз. И не просто так: в феврале ему исполнилось 36 лет, а он продолжает забивать.
Март получился для «Арсенала» тяжёлым. Команда победила лишь однажды — во многом благодаря Луценко. На 27-й минуте Евгений открыл счёт, красиво отыгравшись с партнёром и пробив внешней стороной стопы под дальнюю штангу.
Март получился для «Арсенала» тяжёлым. Команда победила лишь однажды — во многом благодаря Луценко. На 27-й минуте Евгений открыл счёт, красиво отыгравшись с партнёром и пробив внешней стороной стопы под дальнюю штангу.
Теперь у Луценко уже восемь голов в этом сезоне Первой лиги. Он провёл 24 матча, то есть в среднем забивает по голу в трёх играх. В прошлом сезоне Евгений оформил лишь три мяча в 21 встрече РПЛ.
Теперь у Луценко уже восемь голов в этом сезоне Первой лиги. Он провёл 24 матча, то есть в среднем забивает по голу в трёх играх. В прошлом сезоне Евгений оформил лишь три мяча в 21 встрече РПЛ.
Дела у «Арсенала» складываются не очень. Команда занимает восьмое место в таблице Первой лиги, так что камбэк Луценко в РПЛ мы вряд ли увидим. Но в «Лучшей лиге мира» он ещё точно зажжёт!
Дела у «Арсенала» складываются не очень. Команда занимает восьмое место в таблице Первой лиги, так что камбэк Луценко в РПЛ мы вряд ли увидим. Но в «Лучшей лиге мира» он ещё точно зажжёт!
Перезапуск месяца в Первой лиге за март
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