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Блестящий игрок марта — Нури Абдоков
Блестящий игрок марта — Нури Абдоков
22-летний полузащитник «Кубани» разрывает Первую лигу.
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В прошлом сезоне Абдоков в 26 матчах Первой лиги забил три гола. А в этом вышел на новый уровень.
В прошлом сезоне Абдоков в 26 матчах Первой лиги забил три гола. А в этом вышел на новый уровень.
В марте Абдоков выдал безумную серию. Он забил по голу в каждом из четырёх матчей своей команды — с «Рубином», «Аланией», «Велесом» и «Волгарём». В этих встречах «Кубань» набрала пять очков.
В марте Абдоков выдал безумную серию. Он забил по голу в каждом из четырёх матчей своей команды — с «Рубином», «Аланией», «Велесом» и «Волгарём». В этих встречах «Кубань» набрала пять очков.
Теперь на счету Абдокова 10 голов в 26 матчах Первой лиги, из которых два были забиты с пенальти. Шикарная статистика!
Теперь на счету Абдокова 10 голов в 26 матчах Первой лиги, из которых два были забиты с пенальти. Шикарная статистика!
«Кубани» голы Абдокова помогают бороться за выживание. Сейчас команда занимает 14-е место в таблице Первой лиги и имеет отрыв от зоны вылета в пять очков.
«Кубани» голы Абдокова помогают бороться за выживание. Сейчас команда занимает 14-е место в таблице Первой лиги и имеет отрыв от зоны вылета в пять очков.
Блестящий игрок месяца в Первой лиге за март
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