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Красавчик марта — Иван Тимошенко
Красавчик марта — Иван Тимошенко
Нападающий «Родины» провёл месяц на топ-уровне.
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До зимней паузы результативность Тимошенко не особо впечатляла. К 21-му туру Иван забил всего четыре гола. Зато весной его прорвало.
До зимней паузы результативность Тимошенко не особо впечатляла. К 21-му туру Иван забил всего четыре гола. Зато весной его прорвало.
В марте Тимошенко ворвался в возобновлённый сезон: оформил дубль в матче с «Шинником» и забил по голу «Арсеналу» и «СКА-Хабаровск».
В марте Тимошенко ворвался в возобновлённый сезон: оформил дубль в матче с «Шинником» и забил по голу «Арсеналу» и «СКА-Хабаровск».
Итого: серия из трёх матчей с голами, а суммарно — четыре гола в четырёх встречах. В апреле Тимошенко добавил ещё один мяч и теперь занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров с девятью голами.
Итого: серия из трёх матчей с голами, а суммарно — четыре гола в четырёх встречах. В апреле Тимошенко добавил ещё один мяч и теперь занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров с девятью голами.
В том числе благодаря голам Тимошенко «Родина» пока уверенно сохраняет прописку в Первой лиге. 13-е место и отрыв от зоны вылета в семь очков.
В том числе благодаря голам Тимошенко «Родина» пока уверенно сохраняет прописку в Первой лиге. 13-е место и отрыв от зоны вылета в семь очков.
Красавчик месяца в Первой лиге за март
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