5 спортивных событий среды, 12 апреля
Шахматы, теннис, хоккей, футбол — среда богата на спортивные события! Следим за всем на «Чемпионате».
Начинаем день с поединка Яна Непомнящего и Дин Лижэня. После победы во второй партии россиянин может чувствовать себя максимально уверенно. Следите в нашей Live-трансляции!
13:30: «Мастерс» в Монте-Карло, второй круг
В 13:30 продолжим теннисным турниром в Монте-Карло. Сначала в 1/16 финала сыграет Карен Хачанов, а потом вступит в борьбу Даниил Медведев.
19:00: КХЛ, финал Запада, шестой матч
В 19:00 смотрим Кубок Гагарина. Непредсказуемый шестой матч в серии ЦСКА и СКА!
22:00: Лига чемпионов, 1/4 финала
Вишенка на торте — матчи главного футбольного еврокубка. Играются в одно время. В Италии зарубятся «Милан» и «Наполи»...
22:00: Лига чемпионов, 1/4 финала
Итак, весь список на сегодня!
За всеми событиями можно следить в текстовых и Live-трансляциях на «Чемпионате». Кроме того, подписывайтесь на телеграм-канал @championat.
5 спортивных событий среды
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