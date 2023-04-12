Журналисты задаются вопросом: неужели в этом году «Сити» всё же сможет взять ЛЧ?

«Гвардиола испытал что угодно, но не эйфорию». Реакция СМИ Европы на разгром «Баварии»

«Манчестер Сити» разгромил мюнхенскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на домашнем поле со счётом 3:0. Команда Хосепа Гвардиола провела почти идеальную встречу, а гости ничего не смогли противопоставить англичанам. Мюнхенцы назначали Томаса Тухеля, чтобы выиграть требл (чемпионат, Кубок Германии и ЛЧ), но в итоге вылетели из Кубка от «Фрайбурга», а теперь близки к поражению в Лиге чемпионов. Реакция мировых СМИ на разгром «Баварии» и блестящую игру «Ман Сити» — в нашем обзоре:

The Sun: «Пеп Гвардиола превзошёл Томаса Тухеля сегодня вечером. Команда немца едет в Мюнхен, поджав хвосты. В первом тайме «Бавария» выглядела уверенно, пока Родри своим чудо-голом не вывел «Сити» вперёд».

Daily Mail: «Бавария» долгое время держалась неплохо, но в конце концов они просто боролись за своё достоинство, когда «Сити» начал безжалостно доминировать».

Английский The Guardian задаётся вопросом, а сможет ли наконец испанский тренер привести «горожан» к трофею Лиги чемпионов: «Может, это год «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолы? Доказательств становится всё больше, последний пример случился перед шокированными немцами».

El Pais: «Учитывая то, что мы увидели в Англии, ответный матч в Мюнхене даёт мало надежд для «Баварии» на камбэк».

«Учитывая уровень команды Тухеля, нельзя исключать ничего. Но, несомненно, «Сити» выйдет на ответный матч с «Баварией» с огромным преимуществом», — итальянская Corriere dello Sport дипломатично оставляет шансы команде Тухеля перед вторым матчем в Мюнхене.

Gazzetta dello Sport: «Манчестер Сити», урок футбола: 3:0 с «Баварией» и полуфинал в кармане».

L'Équipe выделяет главных футболистов «Сити» в прошедшей встрече: «Эрлинг Холанд и Бернарду Силва показали образцовую игру в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Kurier: «Манчестер Сити» наказал «Баварию». Мюнхенцы неплохо выглядели в Англии, но допустили слишком много ошибок».

«Идеальная статистика «Баварии» в Лиге чемпионов прервалась. Они выиграли все матчи на групповом этапе и обе встречи 1/8 финала с «ПСЖ». Тот факт, что это произошло при Нагельсмане, а не при Тухеле, не должен стать основанием для оценки работы нового тренера», — Spiegel призывает не вешать ответственность за поражение на Томаса Тухеля.

Тухель и Гвардиола Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Sky Sports: «Сити» не забил четвёртый гол, но, несмотря на все трудности клуба на последних этапах Лиги чемпионов, они рассчитывают выйти в полуфинал после этого результата. Чрезвычайно впечатляющее выступление, которое подчёркивает их статус фаворитов».

ESPN считает, что во втором матче в Германии клуб из Манчестера также сможет забить трижды: «Баварии» понадобятся все их потрясающие игроки атаки в отличной форме, чтобы переломить ситуацию. Но, судя по всему, они не выглядят способными помешать «Сити» забить меньше в ответном матче».

Bild: «Большой шаг к полуфиналу для «Сити». Несмотря на хорошую позицию для ответного матча, после финального свистка Гвардиола испытал всё что угодно, но не эйфорию. Пеп знает, что в ответном матче снова могут возникнуть проблемы. В следующую среду его парням просто нужно довести дело до логического конца».

Тухель и Гвардиола Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Гвардиола сказал, что был «эмоционально опустошён» после того, как увидел, как его команда обыграла мюнхенскую «Баварию». Можно только представить, что чувствовали их соперники. «Сити» вылетал из Лиге чемпионов много раз, когда все думали, что это может быть их год. Но этот сезон кажется другим», — BBC также подмечает, что сезон-2022/2023 – лучшее время для победы «Сити» в Лиге чемпионов.

Kicker: «Проект Тухеля в «Баварии» не начнётся до лета. Тренеру придётся сейчас сосредоточиться исключительно на чемпионате. «Серебряная салатница» обязательна. Он это знает. Но также и знает, что по-настоящему работать с командой сможет начать только с лета».