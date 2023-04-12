Странное увольнение в «Рубине». Убрали тренера, у которого ноль поражений

Это становится трендом – увольнять тренеров не за провальные результаты, а за те, которые не совсем ожидаемы. И добавлять в качестве причины неподходящий стиль. С похожей формулировкой «Сочи» покинул Курбан Бердыев. Теперь из Казани выгнали Юрия Уткульбаева – тренера, который ни разу не проиграл и держал «Рубин» на втором месте.

Почему Уткульбаев не подошёл «Рубину»?

Первая информация о вероятной отставке появилась ещё в начала апреля. Metaratings сообщил, что стратегическое решение уже принято и осталось лишь найти замену. Разные источники указывали плюс-минус похожие причины для такого решения: футболисты недовольны стилем игры и тренировками. К этому добавляется связь тренера с бывшим руководителем клуба – Рустемом Саймановым. Слишком много совпадений. Но казалось странным убирать тренера, который хоть и не показывал великой игры, но держал уровень и вёл команду к РПЛ.

Юрий Уткульбаев Фото: vk.com/fcrk

Интересно, что Уткульбаев не проработал в команде и пяти месяцев. Он пришёл в непростой момент, когда Слуцкий уходил из «Рубина». Параллельно в клубе менялось руководство. И на фоне всего этого он не дал команде развалиться. Более того – при нём команда ни разу не проиграла (4 победы и 4 ничьи в Мелбет Первой лиге) и поднялась в таблице до зоны прямого выхода в РПЛ. Но и это не стало аргументом для продолжения сотрудничества.

Инсайдеры сообщали, что клуб вёл переговоры с Юраном, Талалаевым, также всплывала фамилия Черевченко. Но все они уже при работе: в «Пари НН», «Химках» и таджикистанском «Истиклоле». А Рашид Рахимов оказался свободен. Вероятно, стороны всё устроило.

Рахимов был без работы больше 2 лет. И уже принял первое решение

Последняя тренерская работа 58-летнего Рахимова – «Уфа». Туда он пришёл в октябре 2020-го, но уже 3 апреля 2021-го подал в отставку. До этого тоже была пауза в год после непродолжительной работы в «Ахмате». Вообще, Рахимов в последнее время воспринимался больше как эксперт. Но, вероятно, не потерял желания работать в клубе. И теперь получил новый шанс.

Сообщается, что одним из его первых решений стало возвращение в штаб Олега Кузьмин. Он был выведен из него решением Уткульбаева, но при этом клуб не расторгал с ним трудовой договор. Теперь хороший повод вернуться к работе вместе с другим главным тренером.

До конца сезона в Первой лиге остается 8 туров. У «Рубина» минус 6 от лидирующей «Балтики» и плюс 3 от «Енисея» и «Алании», которые расположились на третьем и четвёртых местах. Все шансы выйти напрямую в РПЛ есть. Так что теперь всё зависит от Рахимова.