«Реал» разнесёт «Челси», а Хвича отомстит «Милану»? 1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE

Друзья, всем привет! Накануне, 11 апреля, Лига чемпионов порадовала нас двумя матчами 1/4 финала — «Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Баварию» — 3:0, а «Интер» в гостях справился с «Бенфикой» — 2:0. А сегодня нас ждут ещё две встречи, которые также начнутся в 22:00 мск.

В матче с наиболее яркой вывеской «Реал» примет «Челси». Лондонский клуб находится в явном кризисе и недавно сменил главного тренера — место Грэма Поттера временно занял Фрэнк Лэмпард. Но в Лиге чемпионов порой происходят удивительные вещи. А вот «Реал», несмотря на отставание от «Барселоны» в чемпионате Испании, в еврокубке пока идёт по соперникам катком. 6:2 — общий счёт в противостоянии с «Ливерпулем» в 1/8 финала.

Параллельно «Милан» примет «Наполи». Команда Стефано Пиоли после чемпионства год назад испытывает трудности, но с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала всё же справилась. Зато у «Наполи» всё замечательно: Хвича Кварацхелия и партнёры несутся к долгожданному титулу, а заодно шумят в Лиге чемпионов. Кстати, у команды Лучано Спаллетти есть дополнительная мотивация, поскольку недавно «Милан» разгромил её в Неаполе со счётом 4:0.

«Чемпионат» будет освещать насыщенный вечер в Лиге чемпионов в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!