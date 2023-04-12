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Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
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«Реал» — «Челси», «Милан» — «Наполи», онлайн-трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов, видео голов, где смотреть, 12 апреля

«Реал» разнесёт «Челси», а Хвича отомстит «Милану»? 1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE
Михаил Рождественский
1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE
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Друзья, всем привет! Накануне, 11 апреля, Лига чемпионов порадовала нас двумя матчами 1/4 финала — «Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Баварию» — 3:0, а «Интер» в гостях справился с «Бенфикой» — 2:0. А сегодня нас ждут ещё две встречи, которые также начнутся в 22:00 мск.

В матче с наиболее яркой вывеской «Реал» примет «Челси». Лондонский клуб находится в явном кризисе и недавно сменил главного тренера — место Грэма Поттера временно занял Фрэнк Лэмпард. Но в Лиге чемпионов порой происходят удивительные вещи. А вот «Реал», несмотря на отставание от «Барселоны» в чемпионате Испании, в еврокубке пока идёт по соперникам катком. 6:2 — общий счёт в противостоянии с «Ливерпулем» в 1/8 финала.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно «Милан» примет «Наполи». Команда Стефано Пиоли после чемпионства год назад испытывает трудности, но с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала всё же справилась. Зато у «Наполи» всё замечательно: Хвича Кварацхелия и партнёры несутся к долгожданному титулу, а заодно шумят в Лиге чемпионов. Кстати, у команды Лучано Спаллетти есть дополнительная мотивация, поскольку недавно «Милан» разгромил её в Неаполе со счётом 4:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет освещать насыщенный вечер в Лиге чемпионов в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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