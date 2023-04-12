«Хет-трик» Евсеева и крышесносная молодёжь. Главные герои марта в «Лучшей лиге мира»

Скучали по Первой лиге? «Лучшая лига мира» пережила зимнюю паузу и теперь снова радует болельщиков по всей России. Март уже позади, а это значит, что настал момент подвести итоги прошедшего месяца.

В нынешнем сезоне «Чемпионат» ввёл рубрики, в которых выбирает самых ярких представителей Первой лиги. Ниже — номинанты за март.

Номинация №1: Красавчик

В первой части сезона эта рубрика называлась «Гений», но теперь лучший футболист месяца в Первой лиге по версии нашей редакции — Красавчик. В марте таким игроком стал нападающий «Родины» Иван Тимошенко. Почему выбор пал на него, рассказываем в «сториз» ниже.

Номинация №2: Нефутбольный герой

В этой рубрике мы отмечаем тех, кто отметился не в игре, а за пределами поля. В марте нефутбольным героем стал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов. По ссылке ниже можно узнать, почему именно он.

Номинация №3: С трибуны

Рубрика, в которой мы отмечаем ярких болельщиков и их поступки. В прошедшем месяце мощная история случилась с фанатом тульского «Арсенала». Все подробности — в специальной «сториз».

Номинация №4: Мем

Мем месяца — самый курьёзный или смешной момент. И здесь в очередной раз конкуренции не чувствует Вадим Евсеев. Что же такого сделал главный тренер «Шинника»? Рассказываем по ссылке ниже.

Номинация №5: Блестящий игрок

Отдельно уделяем внимание лучшему молодому футболисту месяца в Первой лиге. В марте нас поразил полузащитник «Кубани» Нури Абдоков. Кликайте по ссылке и удивляйтесь вместе с нами!

Номинация №6: Перезапуск

Рубрика, посвящённая возрастным футболистам, которые снова нашли себя и затыкают всех, кто думал, что их карьера подошла к концу. В марте о себе снова напомнил нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко. В «сториз» рассказываем о его выступлении.